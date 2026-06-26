国連WFP協会「ベネズエラ地震緊急食料支援募金」受付を開始

特定非営利活動法人 国際連合世界食糧計画WFP協会

認定NPO法人国際連合世界食糧計画WFP協会（以下、国連WFP協会、神奈川県横浜市：安藤宏基会長）は、6月26日（金）より「ベネズエラ地震緊急食料支援募金」を開始しました。

現地時間6月24日の夕方、ベネズエラ北中部でマグニチュード7.2と7.5の大規模地震が相次いで発生し、広範囲にわたり甚大な被害が報告されています。発災から24時間以内に、少なくとも164人が死亡し、1,000人近くが負傷しました。現在も捜索・救助活動は続いており、多くの地域が孤立していることから、被害はさらに拡大し、最終的な死者数が10,000人を超える可能性があるとの指摘もあります。

今回の地震発生前より、ベネズエラは深刻な食料危機に直面しており、特に幼い子どもを抱える家庭の中には、国連WFPの支援食料が唯一の食事だった世帯も少なくありません。国連WFPは、この5年間にわたり、大規模な緊急対応を可能にする活動基盤と供給網を整備するとともに、政府機関や地域社会との強固な協力体制を築いてきました。すでに支援を届ける体制は整っています。いま必要なのは、その支援を速やかに実施するための資金です。国連WFPが今回の地震で必要とする資金は、被災者50万人を対象に3か月間で5,000万米ドルを見込んでいます。支援活動を確実に実行するため、日本の皆さまからの募金へのご協力をお願いいたします。

■国連WFPの主な支援内容

1，緊急食料支援

被災した家族や最も脆弱な立場にある人びとへ、命をつなぐ食料を届けます。市場が機能していない地域には食料セットを配布し、避難所では温かい食事を提供することで、一人でも多くの命を守ります。

2，人道支援ロジスティクス

ベネズエラ全土に展開する輸送・保管・配布ネットワークを活用し、政府機関や支援団体と連携しながら支援活動を加速させます。孤立した地域へ確実に物資を届けるための中核的な役割を担います。

■募金方法

以下に入力し、クレジットカード、コンビニエンスストア、PayPayからお支払い可能です

https://jawfp.my.site.com/jawfp/s/donation?campaign=MailEMvenezuela

【お問い合わせ先】

0120-496-819（通話料無料・年始を除く年中無休9時～18時）

WFP国連世界食糧計画（国連WFP）

飢餓のない世界を目指して活動する国連唯一の食料支援機関です。2024年は120以上の国と地域で1億2,400万人の人びとに食料を届けました。紛争や自然災害発生時における緊急支援や、長期的に人びとを支えていく開発支援を行っています。2020年ノーベル平和賞を受賞しました。

https://ja.wfp.org/

認定NPO法人国連WFP協会

国連WFPを支援する認定NPO法人で、日本における国連WFPへの民間の公式支援窓口です。募金活動、企業・団体との連携や広報活動を行っています。2024年外務大臣表彰を受賞しました。