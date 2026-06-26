「CAPCOM MID YEAR SALE」開催中！　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』『流星のロックマン パーフェクトコレクション』が各ストアで初セール！

株式会社カプコン

現在、各デジタルストアで「CAPCOM MID YEAR SALE」開催中！

「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾である『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』と、記念すべきロックマンブランド20周年タイトル『流星のロックマン パーフェクトコレクション』がニンテンドーeショップ、Steam Store、Xbox Games Storeでついに初セール！

また、『流星のロックマン パーフェクトコレクション』と『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』がセットになった『ロックマン サイバー ウェーブ パック』も発売！ 発売を記念した期間限定セールも開催中！

さらにXbox Games Storeでは、『流星のロックマン パーフェクトコレクション』を購入前に、2時間を無償でお試しいただける「無償お試し版」が登場！ ゲームを購入した場合は引き続きお楽しみいただけます。

※無償お試し版の時間は、本体でゲームを実行した時間に基づいて計算されますのでご注意ください。

ほかにもSteam Storeでは「モンスターハンター」シリーズをはじめ、「バイオハザード」「ストリートファイター」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」などの人気シリーズの数々がお求めやすい価格でセール中！

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM MID YEAR SALE」特設ページでチェック！

CAPCOM MID YEAR SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale03-hei5m/ja-jp/

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale03-hei5m/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch(TM) 2 - 2026年7月10日（金）23:59まで

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年7月10日（金）1:59まで

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年7月10日（金）18:59まで

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年7月10日（金）23:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年7月10日（金）1:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年7月10日（金）18:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）

『ロックマン サイバー ウェーブ パック』（ゲーム本編 パック）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年7月10日（金）23:59まで

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：4,794円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年7月10日（金）1:59まで

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：4,794円（税込）

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年7月10日（金）23:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年7月10日（金）1:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

■Steam Store

2026年7月10日（金）1:59まで

【Steam Summer Sale】

https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/CapcomSummerSale

Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

Steam『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：5,193円（税込）

Steam『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【58%OFF!!】：3,775円（税込）

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【83%OFF!!】：998円（税込）

Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）

Steam『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

（収録内容）

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

Steam『バイオハザード レクイエム』（ゲーム本編）

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）

Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：1,247円（税込）

Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

通常価格：9,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：3,296円（税込）

（収録内容）

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

Steam『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：798円（税込）

Steam『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：798円（税込）

Steam『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：1,198円（税込）

（収録内容）

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

Steam『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

Steam『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：1,997円（税込）

（収録内容）

『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』

『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』

Steam『BIOHAZARD (1996)』（ゲーム本編）

通常価格：1,000円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：500円（税込）

Steam『BIOHAZARD 2 (1998)』（ゲーム本編）

通常価格：1,000円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：500円（税込）

Steam『BIOHAZARD 3 LAST ESCAPE (1999)』（ゲーム本編）

通常価格：1,000円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：500円（税込）

Steam『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）

Steam『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】986円（税込）

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編+プレイヤーバージル）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【85%OFF!!】：448円（税込）

Steam『ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの』（ゲーム本編）

通常価格：1,000円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：500円（税込）

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM MID YEAR SALE」特設ページでご確認ください。

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale03-hei5m/ja-jp/

【各デジタルストアの特設ページはこちら】

ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale

Steam Store：https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/CapcomSummerSale

「CAPCOM MID YEAR SALE」キャンペーンも本日より開催！

初セールタイトルが揃う「CAPCOM MID YEAR SALE」の開催を記念して、カプコンタイトルのオリジナルグッズセットが抽選で合計20名様に当たるキャンペーンを実施中！

たくさんのご応募をお待ちしております！

■キャンペーン期間

2026年6月26日(金) ～ 2026年7月10日(金) 13:00まで

■賞品

カプコンタイトルのオリジナルグッズセット 20名様

◆オリジナルグッズセット内容◆

・『モンスターハンターワイルズ』オリジナルサコッシュ

・『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』オリジナルマルチバッグ

・『ストリートファイター6』オリジナルステッカー（ジュリ・キャミィ）

・『逆転検事1&2 御剣セレクション』ミニクリアファイル3種セット

・『鬼武者2』オリジナルステッカー

・『バイオハザード レクイエム』オリジナルサコッシュ

・『バイオハザード ヴィレッジ』『バイオハザード RE:4』クリアファイルセット

・『デッドライジング デラックスリマスター』オリジナルステッカー（全3種）

・『流星のロックマン パーフェクトコレクション』オリジナルクリアファイル

※画像はイメージです。

※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■参加方法

１.CAPCOM公式Xアカウント（@capcom_official）をフォロー

２.キャンペーンポストをリポスト

さらに、「#カプコンセール」をつけて今おすすめしたいカプコンのゲームタイトルを投稿すると、当選確率2倍！

■「CAPCOM MID YEAR SALE」キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260626/midyearsale-cp/

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本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。