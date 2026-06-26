有料老人ホーム グッドタイム リビング 町田中町での「BONX WORK」活用事例動画を公開

株式会社BONX

株式会社BONX（本社：東京都千代田区、代表取締役：宮坂貴大、以下BONX）は、現場コミュニケーションのワンストップソリューション「BONX WORK」をご利用いただいている、有料老人ホーム グッドタイム リビング 町田中町での活用事例動画を公開したことをお知らせいたします。

介護現場では、ご入居者の安全を守るための迅速かつ正確なコミュニケーションが常に課題となっています。今回公開した動画では、グッドタイム リビング 町田中町の実際の施設内において、「BONX WORK」が緊急時の対応や夜間帯の連携、レストランでのサービス提供などでどのように活用されているか、現場で働く皆様のリアルな声をお届けしています。

ケアアテンダントマネージャー（介護スタッフのマネージャー）田中様：緊急時の反応速度の向上

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=C_n1kbPvW2Y ]

ケアアテンダントマネージャー（介護スタッフのマネージャー） 田中様：夜間スタッフの不安軽減

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=40DkhMPjCu4 ]

サービスマネージャー 吉上様：聞き返しが減少

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=a3xidPmZS9k ]

サービスマネージャー 吉上様：スタッフのストレス軽減

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=r_qjQz_48JM ]