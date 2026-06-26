年に１度の特大ＳＡＬＥ「グリーンビーンズ 大感謝祭」開催

イオンネクスト株式会社



イオンネクストが運営するネット専用スーパー「Green Beans（グリーンビーンズ）」は、２０２６年７月にサービス開始から３周年を迎えます。これまでご利用いただいたお客さまへの感謝の気持ちを込めて、７月１日（水）より、年に１度の特大SALE「グリーンビーンズ 大感謝祭」を開催します。

本セールでは、日々の生活に欠かせないおすすめ商品などを週替わりでお買い得価格にて提供する「毎週更新！イマ買っトク超目玉商品」をはじめ、夏物のインナーや冷感商品など夏に欠かせない人気商品を２０～３０％引きでお届けするセールや、対象商品をご購入いただくと、WAON POINTが最大１５％たまる企画など、おトクな企画を多数展開します。

また、北海道の人気チョコレートブランド「ROYCE’（ロイズ）」の生チョコレートの販売や、暑さが厳しくなる夏の時期に合わせて、ビールを冷えた状態でお届けする体制を整えます。グリーンビーンズの強みである徹底した温度管理と配送品質を活かし、ご自宅にいながら特別なお買い物体験をお届けします。

＜ 年に１度の特大SALE「グリーンビーンズ 大感謝祭」概要 ＞

実施期間：２０２６年７月１日（水）午前９:００～７月２９日（水）午前８:５９

対象品目数：約２,５００品目

提供エリア：東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県の計９４市区町

※提供エリアは、２０２６年６月２６日時点になります。

※一部配送エリア外の地域がございます。

Ｕ Ｒ Ｌ：「グリーンビーンズ 大感謝祭」事前告知ページ

https://service.greenbeans.com/media/feature/kansyasai-pre/(https://service.greenbeans.com/media/feature/kansyasai-pre/%E2%80%8B)

「グリーンビーンズ 大感謝祭」販売ページ（７/１午前９:００公開）

https://service.greenbeans.com/media/feature/kansyasai-pre/(https://service.greenbeans.com/media/feature/kansyasai-pre/%E2%80%8B)

＜各企画と商品の一例＞

- 「毎週更新！イマ買っトク超目玉商品」企画

毎週おすすめの商品をお買い得価格でご提供する企画です。旬の商品や人気商品、日々の食卓に欠かせない定番商品などを厳選し、週替わりでご用意します。

※記載は割引後価格です。 ※商品により販売期間が異なります。 ※食べごろ期間保証には条件があります。

商品名：［食べごろ＋］茨城県産とうもろこし

規 格：１本

価 格：本体価格９８円（税込価格１０６円）

対象期間：７／１（水）～８（水）

※配送日指定７/２～９、１日５,０００本、１注文あたり３本まで

※天候不順や自然災害などの影響により、欠品となる場合がございます

商品名：【冷凍】中国産うなぎ長焼

規 格：１尾

価 格：本体価格７９８円（税込価格８６２円）

対象期間：７／１（水）～８（水）

商品名：サントリー 天然水 １ケース

規 格：２０００ml×６本

価 格：本体価格５８８円（税込価格６３６円）

対象期間：７／１（水）～８（水）

※１注文あたり２ケースまで

- 「毎週更新！WAON POINT５～１５％還元」企画

対象商品をご購入いただくと、通常のポイントに加えてWAON POINTを５～１５％還元する企画で、お得にポイントをためながらお買い物をお楽しみいただけます。

※商品により販売期間が異なります。

商品名：伊丹産業 無洗米 山形県産つや姫

規 格：５kg

価 格：本体価格４,７８０円（税込価格５,１６３円）

対象期間：７／１（水）～８（水）

７１７ WAON POINT進呈

※１注文あたり４袋まで

商品名：ひかり味噌 CRAFT MISO 生糀

規 格：６５０g

価 格：本体価格４５８円（税込価格４９５円）

対象期間：７／１（水）～８（水）

６８ WAON POINT進呈

商品名：[食べごろ＋] 茨城県産 タネごと食べられるすいかピノ・ガール

規 格：１.２kg 小さめ１玉

価 格：本体価格９９８円（税込価格１,０７８円）

対象期間：７／１（水）～８（水）

１４９ WAON POINT進呈

- 「夏物セール２０～３０％OFF」企画

暑い季節に活躍する夏物商品を、期間限定で２０～３０％OFFの特別価格にてご提供します。夏の定番アイテムや人気商品をお得にお買い求めいただけます。

※記載は割引後価格です。

※商品により販売期間が異なります。

商品名：NATURAL BASIC 無地フラット折りたたみ傘 男女兼用

規 格：５０cm ブラック

価 格：本体価格７９９円（税込価格８７９円）

対象期間：７／１（水）～１５（水）

商品名：四角プール ファミリークリスタル

規 格：２６２×１７５cm

価 格：本体価格５,５８４円（税込価格６,１４３円）

対象期間：７／１（水）～１５（水）

- 「届いてすぐ“美味しい”ひえひえお届け商品」企画

グリーンビーンズは、商品ごとに最適な温度帯を維持する独自のコールドチェーンを構築し、物流拠点からお客さまのご自宅まで徹底した温度管理を行っています。

この強みを活かし、北海道の人気チョコレートブランド「ROYCE’（ロイズ）」の商品を販売するほか、夏の時期に合わせてビールを冷えた状態でお届けします。

温度変化の影響を受けやすい商品の品質を保ちながらお届けするとともに、ビールは届いてすぐにお楽しみいただける状態でお届けし、より快適なお買い物体験を提供します。

※ビールのケース売りは、本企画の対象外になります。

商品名：ロイズコンフェクト 生チョコレート[オーレ]

規 格：２０粒

価 格：本体価格１,１２５円（税込価格１,２１５円）

商品名：トップバリュ プレミアム生ビール＜６缶パック＞

規 格：３５０ml×６本

価 格：本体価格９２８円（税込価格１,０２１円）