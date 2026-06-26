【anello(R)】バッグはもちろん、枕にも、傘にも。″雑に使える″パッカブルバッグ「TOYシリーズ」が、使い方を募る「何TOYつくれる？」キャンペーンを開始

株式会社キャロットカンパニー

バッグブランド「anello(R)（アネロ）」を展開する株式会社キャロットカンパニー（本社：大阪府）は、パッカブルバッグ「TOY（トイ）シリーズ」より、ユーザーそれぞれの"使い方"を募集する参加型キャンペーン「何TOYつくれる？プレゼントキャンペーン」を、2026年6月26日（金）12:00より開催します。

X・Instagram・threadsで「#何TOYにもなる」をつけて投稿いただいた方の中から抽選で、合計10名様に「TOYパッカブルトート」をプレゼントします。

何TOYにもなるTOY SERIES特設ページ

https://www.carrot-online.jp/f/feature/toy

12TOY（通り）のイラストを展開小さくたたんで持ち運べる、パッカブル仕様プレゼントキャンペーンページ

https://www.carrot-online.jp/f/campaign/toy

■ 何TOY（通り）にもなる。"雑に使える相棒"、TOYシリーズ

「TOYシリーズ」は、コンパクトにたためて持ち運べるパッカブル仕様のバッグです。

手に持つ・肩にかける・背負うといった定番の使い方はもちろん、洗濯物を入れたり、エコバッグにしたり、ときには枕にしたり、緊急時の傘や引っ越し時の相棒にしたり--

使う人・使うシーンによって"何通り"にも姿を変えます。

シリーズ名の「TOY」には、「何TOY（通り）にもなる」という遊び心を込めました。

気負わず、雑に使える。そんな日常の相棒として、あなただけの使い方を見つけてほしいシリーズです。

パッカブル巾着リュック

価格：\5,390

2WAY パッカブルA4ショルダーバッグ

価格：\3,190

2WAYパッカブルビッグトートバッグ

価格：\5,390

2WAY パッカブルトートバッグ

価格：\4,290

■ ラインナップ（全4型）

・パッカブル巾着リュック/TOY

価格：\5,390

商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4413

・2WAY パッカブルA4ショルダーバッグ/TOY

価格：\3,190

商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4414

・2WAYパッカブルビッグトートバッグ/TOY

価格：\5,390

商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4415

・2WAY パッカブルトートバッグ/TOY

価格：\4,290

商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4416

■「何TOYつくれる？プレゼントキャンペーン」概要

あなたならではの"何TOYにもなる"使い方を投稿して、TOYパッカブルトートを当てよう。

応募期間：2026年6月26日（金）12:00 ～ 2026年7月10日（金）9:59

賞品：anello(R) 2WAY パッカブルトートバッグ/TOY 抽選で10名様（カラーはランダム）

商品詳細：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4416

応募方法：

〈STEP1〉X・Instagram・threadsのいずれかで、anello(R)公式アカウントをフォロー

〈STEP2〉「#何TOYにもなる」をつけて、TOYシリーズの使い方を自由に投稿

※TOYシリーズを使用した投稿で当選確率UP

当選通知：2026年7月下旬に、公式アカウントよりDMにてご連絡

公式アカウント：Instagram ＠anello_bag／X ＠official_anello／threads ＠anello_bag

※当選権利の第三者への譲渡、賞品の交換・返品・換金はできません。応募者の居住地および賞品の発送先は日本国内に限ります。詳細はキャンペーン規約をご確認ください。

イラストレーター紹介

平井 利和（ひらい・としかず）

東京造形大学を卒業後、セールスプロモーションを主とする広告会社に就職。

その後フリーランスのイラストレーターに進路変更。

instagram：＠toshikazu_hirai_illust

■ anello(R)について

anello(R)は、2005年に株式会社キャロットカンパニーが立ち上げたバッグブランドです。イタリア語で「年輪」を意味するブランド名には、「少しずつ、着実に成長し続けたい」という創業者の想いが込められています。「こだわりすぎず、でもちょっとしたポイントと機能性がある、長く愛されるバッグを丁寧に生み出すこと」を理念に、現在は35カ国・360店舗以上での展開を誇るグローバルブランドとして世界中のお客様に支持されています。

新コンセプト「SCENE ASSIST」を掲げ、新たなステージへと踏み出します。

anello 取扱店舗について

【公式オンラインストア】

https://www.carrot-online.jp/f/brand_anello

【オフィシャルストア】

https://www.carrot-online.jp/f/shop_list

店 舗 名 ：anello(R) 心斎橋

所 在 地 ：〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK SHINSAIBASHI 1F

営業時間 : 11:00-20:00

店 舗 名 ：anello(R) SHINSAIBASHISUJI（心斎橋筋）

所 在 地 ：大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番3号 プレリー心斎橋筋ビル1F

営業時間 : 11:00-21:00

【公式instagram】

@anello_bag

https://www.instagram.com/anello_bag/

【公式X(旧Twitter)】

＠anello_official

https://twitter.com/official_anello

【公式TikTok】

@anello_official

https://www.tiktok.com/@anello_official

【公式threads】

https://www.threads.com/@anello_bag

会社概要

■商号：株式会社キャロットカンパニー

■代表者：代表取締役 吉田 剛

■所在地：〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 CH building 2F

■設立：1988 年4 月

■事業内容：オリジナルブランド(anello(R)、anelloGRANDE(R)、Legato Largo(R)、fulcro) のバッグ、

袋物、財布、傘(untule(R)) 等の企画、製造、販売/OEM、ODM 小売事業、WEB 販売

■資本金：1,000 万円

ガシガシ入れる

スーツケースと一緒に

ネギを入れる

プールで使う

肩にかける

座る

傘にする

手で持つ

重い荷物を背負う

洗濯物をいれる

足置きにする

枕にする