【anello(R)】バッグはもちろん、枕にも、傘にも。″雑に使える″パッカブルバッグ「TOYシリーズ」が、使い方を募る「何TOYつくれる？」キャンペーンを開始

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株式会社キャロットカンパニー


バッグブランド「anello(R)（アネロ）」を展開する株式会社キャロットカンパニー（本社：大阪府）は、パッカブルバッグ「TOY（トイ）シリーズ」より、ユーザーそれぞれの"使い方"を募集する参加型キャンペーン「何TOYつくれる？プレゼントキャンペーン」を、2026年6月26日（金）12:00より開催します。


X・Instagram・threadsで「#何TOYにもなる」をつけて投稿いただいた方の中から抽選で、合計10名様に「TOYパッカブルトート」をプレゼントします。



何TOYにもなるTOY SERIES特設ページ

https://www.carrot-online.jp/f/feature/toy




12TOY（通り）のイラストを展開

小さくたたんで持ち運べる、パッカブル仕様

プレゼントキャンペーンページ

https://www.carrot-online.jp/f/campaign/toy






■ 何TOY（通り）にもなる。"雑に使える相棒"、TOYシリーズ

「TOYシリーズ」は、コンパクトにたためて持ち運べるパッカブル仕様のバッグです。


手に持つ・肩にかける・背負うといった定番の使い方はもちろん、洗濯物を入れたり、エコバッグにしたり、ときには枕にしたり、緊急時の傘や引っ越し時の相棒にしたり--


使う人・使うシーンによって"何通り"にも姿を変えます。


シリーズ名の「TOY」には、「何TOY（通り）にもなる」という遊び心を込めました。


気負わず、雑に使える。そんな日常の相棒として、あなただけの使い方を見つけてほしいシリーズです。










パッカブル巾着リュック

価格：\5,390




2WAY パッカブルA4ショルダーバッグ

価格：\3,190




2WAYパッカブルビッグトートバッグ

価格：\5,390




2WAY パッカブルトートバッグ

価格：\4,290




■ ラインナップ（全4型）



・パッカブル巾着リュック/TOY


　価格：\5,390


商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4413



・2WAY パッカブルA4ショルダーバッグ/TOY


　価格：\3,190


商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4414



・2WAYパッカブルビッグトートバッグ/TOY


　価格：\5,390


商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4415



・2WAY パッカブルトートバッグ/TOY


　価格：\4,290


商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4416




■「何TOYつくれる？プレゼントキャンペーン」概要


あなたならではの"何TOYにもなる"使い方を投稿して、TOYパッカブルトートを当てよう。




応募期間：2026年6月26日（金）12:00 ～ 2026年7月10日（金）9:59


賞品：anello(R) 2WAY パッカブルトートバッグ/TOY　抽選で10名様（カラーはランダム）


商品詳細：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4416


応募方法：


〈STEP1〉X・Instagram・threadsのいずれかで、anello(R)公式アカウントをフォロー


〈STEP2〉「#何TOYにもなる」をつけて、TOYシリーズの使い方を自由に投稿


※TOYシリーズを使用した投稿で当選確率UP


当選通知：2026年7月下旬に、公式アカウントよりDMにてご連絡


公式アカウント：Instagram ＠anello_bag／X ＠official_anello／threads ＠anello_bag



※当選権利の第三者への譲渡、賞品の交換・返品・換金はできません。応募者の居住地および賞品の発送先は日本国内に限ります。詳細はキャンペーン規約をご確認ください。




イラストレーター紹介


平井 利和（ひらい・としかず）


東京造形大学を卒業後、セールスプロモーションを主とする広告会社に就職。


その後フリーランスのイラストレーターに進路変更。


instagram：＠toshikazu_hirai_illust






■ anello(R)について


anello(R)は、2005年に株式会社キャロットカンパニーが立ち上げたバッグブランドです。イタリア語で「年輪」を意味するブランド名には、「少しずつ、着実に成長し続けたい」という創業者の想いが込められています。「こだわりすぎず、でもちょっとしたポイントと機能性がある、長く愛されるバッグを丁寧に生み出すこと」を理念に、現在は35カ国・360店舗以上での展開を誇るグローバルブランドとして世界中のお客様に支持されています。


新コンセプト「SCENE ASSIST」を掲げ、新たなステージへと踏み出します。



anello 取扱店舗について



【公式オンラインストア】


https://www.carrot-online.jp/f/brand_anello



【オフィシャルストア】


https://www.carrot-online.jp/f/shop_list



店 舗 名 ：anello(R) 心斎橋


所 在 地 ：〒542-0081　大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK　SHINSAIBASHI 1F


営業時間 : 11:00-20:00



店 舗 名 ：anello(R) SHINSAIBASHISUJI（心斎橋筋）


所 在 地 ：大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番3号　プレリー心斎橋筋ビル1F


営業時間 : 11:00-21:00




【公式instagram】


@anello_bag


https://www.instagram.com/anello_bag/



【公式X(旧Twitter)】


＠anello_official


https://twitter.com/official_anello



【公式TikTok】


@anello_official


https://www.tiktok.com/@anello_official



【公式threads】


https://www.threads.com/@anello_bag



会社概要


■商号：株式会社キャロットカンパニー


■代表者：代表取締役　吉田 剛


■所在地：〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 CH building 2F


■設立：1988 年4 月


■事業内容：オリジナルブランド(anello(R)、anelloGRANDE(R)、Legato Largo(R)、fulcro) のバッグ、


袋物、財布、傘(untule(R)) 等の企画、製造、販売/OEM、ODM 小売事業、WEB 販売


■資本金：1,000 万円




ガシガシ入れる




スーツケースと一緒に




ネギを入れる




プールで使う





肩にかける




座る




傘にする




手で持つ





重い荷物を背負う




洗濯物をいれる




足置きにする




枕にする