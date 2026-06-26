【anello(R)】バッグはもちろん、枕にも、傘にも。″雑に使える″パッカブルバッグ「TOYシリーズ」が、使い方を募る「何TOYつくれる？」キャンペーンを開始
バッグブランド「anello(R)（アネロ）」を展開する株式会社キャロットカンパニー（本社：大阪府）は、パッカブルバッグ「TOY（トイ）シリーズ」より、ユーザーそれぞれの"使い方"を募集する参加型キャンペーン「何TOYつくれる？プレゼントキャンペーン」を、2026年6月26日（金）12:00より開催します。
X・Instagram・threadsで「#何TOYにもなる」をつけて投稿いただいた方の中から抽選で、合計10名様に「TOYパッカブルトート」をプレゼントします。
何TOYにもなるTOY SERIES特設ページ
https://www.carrot-online.jp/f/feature/toy
12TOY（通り）のイラストを展開
小さくたたんで持ち運べる、パッカブル仕様
プレゼントキャンペーンページ
https://www.carrot-online.jp/f/campaign/toy
■ 何TOY（通り）にもなる。"雑に使える相棒"、TOYシリーズ
「TOYシリーズ」は、コンパクトにたためて持ち運べるパッカブル仕様のバッグです。
手に持つ・肩にかける・背負うといった定番の使い方はもちろん、洗濯物を入れたり、エコバッグにしたり、ときには枕にしたり、緊急時の傘や引っ越し時の相棒にしたり--
使う人・使うシーンによって"何通り"にも姿を変えます。
シリーズ名の「TOY」には、「何TOY（通り）にもなる」という遊び心を込めました。
気負わず、雑に使える。そんな日常の相棒として、あなただけの使い方を見つけてほしいシリーズです。
パッカブル巾着リュック
価格：\5,390
2WAY パッカブルA4ショルダーバッグ
価格：\3,190
2WAYパッカブルビッグトートバッグ
価格：\5,390
2WAY パッカブルトートバッグ
価格：\4,290
■ ラインナップ（全4型）
・パッカブル巾着リュック/TOY
価格：\5,390
商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4413
・2WAY パッカブルA4ショルダーバッグ/TOY
価格：\3,190
商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4414
・2WAYパッカブルビッグトートバッグ/TOY
価格：\5,390
商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4415
・2WAY パッカブルトートバッグ/TOY
価格：\4,290
商品ページ：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4416
■「何TOYつくれる？プレゼントキャンペーン」概要
あなたならではの"何TOYにもなる"使い方を投稿して、TOYパッカブルトートを当てよう。
応募期間：2026年6月26日（金）12:00 ～ 2026年7月10日（金）9:59
賞品：anello(R) 2WAY パッカブルトートバッグ/TOY 抽選で10名様（カラーはランダム）
商品詳細：https://www.carrot-online.jp/c/category/ATB4416
応募方法：
〈STEP1〉X・Instagram・threadsのいずれかで、anello(R)公式アカウントをフォロー
〈STEP2〉「#何TOYにもなる」をつけて、TOYシリーズの使い方を自由に投稿
※TOYシリーズを使用した投稿で当選確率UP
当選通知：2026年7月下旬に、公式アカウントよりDMにてご連絡
公式アカウント：Instagram ＠anello_bag／X ＠official_anello／threads ＠anello_bag
※当選権利の第三者への譲渡、賞品の交換・返品・換金はできません。応募者の居住地および賞品の発送先は日本国内に限ります。詳細はキャンペーン規約をご確認ください。
イラストレーター紹介
平井 利和（ひらい・としかず）
東京造形大学を卒業後、セールスプロモーションを主とする広告会社に就職。
その後フリーランスのイラストレーターに進路変更。
instagram：＠toshikazu_hirai_illust
■ anello(R)について
anello(R)は、2005年に株式会社キャロットカンパニーが立ち上げたバッグブランドです。イタリア語で「年輪」を意味するブランド名には、「少しずつ、着実に成長し続けたい」という創業者の想いが込められています。「こだわりすぎず、でもちょっとしたポイントと機能性がある、長く愛されるバッグを丁寧に生み出すこと」を理念に、現在は35カ国・360店舗以上での展開を誇るグローバルブランドとして世界中のお客様に支持されています。
新コンセプト「SCENE ASSIST」を掲げ、新たなステージへと踏み出します。
anello 取扱店舗について
【公式オンラインストア】
https://www.carrot-online.jp/f/brand_anello
【オフィシャルストア】
https://www.carrot-online.jp/f/shop_list
店 舗 名 ：anello(R) 心斎橋
所 在 地 ：〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK SHINSAIBASHI 1F
営業時間 : 11:00-20:00
店 舗 名 ：anello(R) SHINSAIBASHISUJI（心斎橋筋）
所 在 地 ：大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番3号 プレリー心斎橋筋ビル1F
営業時間 : 11:00-21:00
【公式instagram】
@anello_bag
https://www.instagram.com/anello_bag/
【公式X(旧Twitter)】
＠anello_official
https://twitter.com/official_anello
【公式TikTok】
@anello_official
https://www.tiktok.com/@anello_official
【公式threads】
https://www.threads.com/@anello_bag
会社概要
■商号：株式会社キャロットカンパニー
■代表者：代表取締役 吉田 剛
■所在地：〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 CH building 2F
■設立：1988 年4 月
■事業内容：オリジナルブランド(anello(R)、anelloGRANDE(R)、Legato Largo(R)、fulcro) のバッグ、
袋物、財布、傘(untule(R)) 等の企画、製造、販売/OEM、ODM 小売事業、WEB 販売
■資本金：1,000 万円
ガシガシ入れる
スーツケースと一緒に
ネギを入れる
プールで使う
肩にかける
座る
傘にする
手で持つ
重い荷物を背負う
洗濯物をいれる
足置きにする
枕にする