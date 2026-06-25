セクシー女優・紗倉まな「女の子が詰め込まれた部屋に連れて行かれて…」アメリカ入国審査で5時間拘束！？／柏木由紀は有名心霊スポットで“心霊現象のフルコース”を体験？｜『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月23日（火）よる11時より都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#8を放送いたしました。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーです。

6月23日（火）の放送では、「日本人の常識を覆す！世界の国の都市伝説」と題し、現地を巡る旅系YouTuberたちの体験談とともに、中国、フィリピン、タイ、ラオスなど、世界各国で語られる都市伝説や心霊現象を紹介。スタジオには、元AKB48でタレントの柏木由紀、セクシー女優の紗倉まなが初登場し、自身が体験した衝撃的な出来事を語りました。

■紗倉まな、アメリカ入国審査で5時間拘束「女の子が詰め込まれた部屋に連れて行かれて…」

番組では、世界各国の都市伝説や危険地帯について語られるなか、紗倉まなが写真集撮影のためアメリカを訪れた際の衝撃体験を告白。

当時23歳だった紗倉は、入国審査で他のスタッフたちが次々と通過していくなか、自分だけが突然止められたといいます。さらに審査官から罵倒されるようにまくし立てられ、唯一聞き取れたのが「お前は15歳だろ」という言葉だったそう。必死に否定するも聞き入れてもらえず、そのまま「女の子が詰め込まれた部屋に連れて行かれた」と当時を振り返る紗倉に、スタジオからは「えっ」と驚きの声が上がり、一同騒然となります。

さらに紗倉は、「今でこそ話題になっている海外の出稼ぎ案件のようなものが、当時のアメリカではすでに問題になっていたのかもしれない」と推測。しかし、当時は理由も分からないまま拘束されていたといい、「I’m really twenty-three！（本当に23歳です！）」と何度も訴え続けたことを語ります。最終的にはスマートフォンに残っていた撮影スケジュールを提示し解放されたものの、拘束時間は約5時間。最後には解放直後の写真も公開され、笑顔で飛び跳ねる写真に、スタジオからは「超解放されてる！」と笑いが巻き起こりました。

■紗倉まな「そのぬいぐるみは邪気の塊らしい」撮影中に起きた心霊体験を披露

また、世界の心霊現象を巡るトークでは、紗倉まなも自身の不思議体験を披露。ある日の撮影中、激しい腹痛に襲われたという紗倉。人の大きさほどあるクマのぬいぐるみを枕代わりにして休んでいたところ、現場にいた人物が突然「邪気を感じる」と言い、霊媒師へ連絡を取り始めたといいます。

その後、そのスタッフに「そのぬいぐるみは邪気の塊らしいです」と告げられ、慌てて塩を振った後にぬいぐるみを部屋の外へ運び出したそう。紗倉は「その10秒後くらいにお腹の痛みが引いた」と振り返りつつも、「お弁当を消化しただけなのか、邪気なのか分からない」と苦笑。ゾッとする体験談に、スタジオは驚きの声に包まれました。

■柏木由紀、有名心霊スポットで心霊現象の“フルコース”を体験！？「起きすぎて、笑っちゃうくらい」

さらに柏木由紀は、心霊現象が頻発することで知られる東京・三軒茶屋の劇団稽古場「ヨコザワ・プロダクション」でのロケ体験を告白。夜11時から朝6時まで滞在する企画だったそうで、「棚が片方開く」「線香のような匂いがする」「写真に白いモヤが写る」「鏡から水が出る」など、次々と不可解な現象を体験したことを語ります。

あまりにも現象が続いたことから、柏木は「本当に起きすぎて、笑っちゃうくらい」と回想。サーヤも「あそこは本当にフルコースなんですよね」と頷きます。一方、次々と起きた心霊現象を淡々と振り返る柏木に、ドランクドラゴン・鈴木拓からは「ちょっと心霊現象を箇条書きみたいに言うのやめて！」とツッコミが炸裂。柏木が「すっごいんです！」「めちゃ怖かったのに！」と反論するなか、鈴木は「こんなに怖くない心霊話珍しいよ！」と再びツッコミを飛ばし、スタジオは笑いに包まれました。

ほかにも番組では、中国の巨大ゴーストタウンやフィリピンのスラム街に潜む闇、ラオスの“ゴールデントライアングル”にまつわる陰謀論、世界196カ国を旅したYouTuber・旅ビートが語るハイチの実情など、世界各国で語られる都市伝説や社会の闇を徹底調査。さらに、タイや日本で撮影された戦慄の心霊映像が公開され、スタジオから悲鳴が上がる場面も。世界の知られざる裏側に迫った『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#8は、ABEMAにて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

（#8見逃しURL：https://abema.go.link/3H7w0）

■ABEMA新番組 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』 放送概要

放送日時：2026年6月23日（火）よる11時～ （毎週火曜日よる11時放送）

番組ページ：https://abema.go.link/3TaQt

#8視聴ページ：https://abema.go.link/3H7w0

出演者：

Naokiman

サーヤ(ラランド)

笹崎里菜

柏木由紀

紗倉まな

鈴木拓(ドランクドラゴン)

オカルトスイーパーズ

SU channel

JOJO Channel

旅ビート

ふじわらのみい

山田敏弘

三上丈晴

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/