深作農園の完熟メロンを詰め放題イベント開催





農業法人深作農園有限会社(所在地：茨城県鉾田市、代表：深作 勝己、以下深作農園)では、御中元シーズンを目前とした6月下旬から、メロンシーズンにおける新サービス・新商品の展開をスタートいたします。

深作農園直売所内では、完熟の食べ頃メロンを「詰め放題」できるメロン詰め放題が開催されるほか、新たにメロンスイーツのテイクアウト専門コーナー「深作農園スイーツスタンド」がオープン。ご贈答用のメロンだけでなく、メロンの美味しさを気軽に楽しめるサービスをご用意しました。

加えて、今夏より導入された最新鋭の光センサー選果機器により、より高品質なメロンを厳選し、驚異の「糖度18度以上保証メロン」を選出することが可能となりました。

また、農園カフェ「ル・フカサク」では、メロン半玉を贅沢に堪能する「スペシャルメロンパフェ」などの人気デザートをイートインでご提供しています。新商品「ふわとろふかさくチーズケーキ」も、プレーンに加え深作農園ならではのメロン・いちご味もご用意し、夏のギフトとして大好評をいただいております。









■深作農園のメロン

深作農園では、メロン生産量日本一の茨城県・鉾田の地で、早くからメロン生産に取り組んでまいりました。オリジナルブランドメロンである「メロディーグリーン」、茨城県オリジナル品種「イバラキング」、夏～秋の「アールスメロン」など、様々な品種において高い品質のメロンを生産し続けています。

80年代の早い時期から、農園独自の直売所を設け、メロンの産直販売にも取り組んできました。メロンの高い品質、および直販や六次産業化の取り組みが評価され、2022年には日本農業賞 大賞を受賞しており、毎年多くの方にご贈答品・特別なデザートとして選ばれ続けています。

深作農園では今夏より、最新鋭の光センサーを独自農園としては初めて導入し、より高品質なメロンの選果をスタートいたしました。厳選されたメロンの中には、「糖度18度以上」を記録する驚異的な品質のメロンも選果されており、大切な方へのご贈答品として、プレミアムな品質のメロンをお求めの皆様より多くのご希望をいただいております。





最新鋭の光センサーを独自導入しメロンを厳選しています

糖度18度以上保証・美品のメロンは「姫君メロン」としてご贈答に選ばれています





■メロン詰め放題を開催





深作農園の完熟メロンを詰め放題イベント開催





深作農園では、メロンをもっと気軽にお楽しみいただくため、直売所内コーナーにて、「メロン狩り気分のメロン詰め放題」を限定開催いたします。

旬の時期に限った開催となりますが、深作農園のメロンを詰め放題でお求めいただける、楽しさいっぱいのイベントです。いくつ詰められるか、皆様で楽しくチャレンジしていただけます。気軽にたくさんのメロンをお求めいただける、またとないチャンスをご提供いたします。

一方メロン直売所では、御中元シーズンに向け、ご贈答用のメロンを7月中旬頃まで豊富にご用意しております。時期・収量により、ご用意できるメロンの種類に限りがございますため、ぜひ直売所にお越しいただき、実際にお確かめのうえお求めください。









■深作農園スイーツスタンドがオープン





深作農園テイクアウトコーナー「スイーツスタンド」がオープン





深作農園では、メロンやメロンスイーツを気軽にお楽しみいただくため、直売所内にテイクアウトコーナー「深作農園スイーツスタンド」をオープンいたしました。

農園カフェ「ル・フカサク」で大人気を集める「メロンパン」「メロンソフト」「メロンのシフォンケーキ」「カットメロン」など、すぐに食べられるメロンデザートをテイクアウトでご用意しています。





テイクアウトで人気の「メロンのシフォンケーキ」など





深作農園こだわりの旬のメロンをたっぷりと使用した人気のスイーツは、新オープンの「深作農園スイーツスタンド」で手軽にお楽しみいただけます。「メロンジュース」や「メロンのスプレッド」などもあわせてご用意し、たくさんの皆様のご利用をお待ちしております。









■深作農園の新スイーツ

深作農園では、メロンを様々なかたちでお楽しみいただくため、敷地内の農園カフェ「ル・フカサク」にて、多数のメロンスイーツをご提供しています。

このシーズンに注目を集める「スペシャルメロンパフェ」は、深作農園のメロンを贅沢に半玉楽しめるうえ、メロンのミックスソフトも一緒に楽しめることから、大人気となっているメニューです。





季節を代表するメロンデザート「スペシャルメロンパフェ」





また、この夏「ふわとろふかさくチーズケーキ」が新商品として登場し、早くもギフトのお品として多くの皆様に高い評価をいただいております。冷たいのにふわふわ、そして口に入れた途端にとろける食感がくせになる、冷凍生チーズケーキです。プレーンのお味のほか、深作農園らしい「メロン」「いちご」のお味もセットになった、ここだけのチーズケーキは、農園カフェ「ル・フカサク」または「深作農園スイーツスタンド」にてお求めいただけます。





深作農園ならではの生チーズケーキ「ふわとろふかさくチーズケーキ」





■深作農園のメロンバウムキャンペーン

深作農園では、2010年の早期段階より農業の六次産業化に取り組み、メロンを活かしたオリジナルのバウムクーヘンも自社製造しています。農園メロンをたっぷりと生地につかった明るいお色のメロンバウムは、独自の味わいと高い満足度から、ご贈答や御挨拶のお品として多くの皆様にご支持いただいております。

このたび夏のギフトシーズンにあわせ、直売所店頭にてメロンをお買い上げいただいた方に、「メロンバウムSまたはM」をお得にお求めいただけるキャンペーンを展開しております。ぜひこの機会に、深作農園にしか作れない「メロンバウム」を、大切な方への贈り物としてお選びください。





深作農園のメロンでつくる独自の味「メロンバウム」





■深作農園について

深作農園は、6代100年以上にわたり、茨城・鉾田の地で農業の可能性を追求し続けてきました。その情熱と品質へのこだわりは、「日本農業賞 大賞」や「農林水産祭 内閣総理大臣賞」という栄誉ある受賞歴にも結実しています。

また私たちは、単に作物を作るだけの農家ではありません。生産(1次)から加工(2次)、販売・サービス(3次)までを一貫して手掛ける「6次産業化」のトップランナーです。

伝統を守りながらも常に進化を止めない深作農園は、いま第二創業期とも呼べる、体制の再構築・事業拡大の準備段階に入っています。

深作農園は、よりよい生産物・製造物・サービスを提供し続けることで、世界をよりよく変えていくことを目指し、一年でもっとも輝くメロンの季節も、ますます取り組みを進化させてまいります。





【深作農園 主な受賞歴】

・2022年 第51回日本農業賞 大賞受賞

・2022年 第61回 農林水産祭 内閣総理大臣賞受賞

・2025年 「日本さつまいもサミット」殿堂入り第一号

・2025年 「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞審査委員会特別賞受賞

・2025年 農林水産省「第12回ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定優秀賞受賞

・2026年 第14回茨城いちごグランプリ大賞受賞





農業六次産業化のトップランナー「メロン直売・メロンスイーツ」の深作農園





■深作農園 メロン新サービス・新商品概要

● 老舗メロン農園「深作農園」の産直メロン販売・全国配送

● 最新鋭光センサー選果「糖度18度以上保証」メロン登場

● メロン詰め放題開催

● メロンパン・メロンソフトテイクアウト「深作農園スイーツスタンド」オープン

● 新商品「ふわとろふかさくチーズケーキ」登場

● 直売所でメロンお買い上げの皆様に、メロンをたっぷりつかったメロンバウムを【1点100円引き】にてお求めいただけるクーポンをプレゼント

● メロンをふんだんに使用した新作メロンスイーツを農園カフェにてご提供

● 会場：深作農園直売所／深作農園スイーツスタンド／ファームクーヘンフカサク／ファームパティスリー ル・フカサク(茨城県鉾田市)









■会社概要

会社名 ： 農業法人深作農園有限会社

所在地 ： 茨城県鉾田市台濁沢361

代表者 ： 代表取締役 深作 勝己

事業内容 ： 農産物の生産・加工・販売、観光農業、

カフェ・スイーツ事業、EC事業

公式サイト： https://fukasaku.com/