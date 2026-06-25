ジムニーの荷物の出し入れをもっと便利に。ジムニー専用電動リアゲートを発表

アルパインニューズ株式会社

2026年6月25日

報道関係各位

アルパインニューズ株式会社

カスタマイズカーをはじめとした車両企画・開発・販売とカーライフに対するマーケティングの強化を目的として活動するアルパインニューズ株式会社（東京都大田区、宮下 謙社長）は、ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド専用製品として、横開き対応の電動リアゲートを発表。7月中旬より全国のアルパインスタイルにて先行販売を開始いたします。

電動でジムニーのリアゲートを制御。開く角度も自由自在。

■開発背景

2018年の発売以来、大人気が続くスズキ・ジムニーシリーズ。近年ではアウトドアから日常の買い物まで幅広いシーンで使用されています。こうした中、ジムニーオーナーからは「より軽い力で確実に閉めたい」「全開になるリアゲートの開く位置をコントロールしたい」という、リアゲートへの快適な操作性を求める声が寄せられていました。

現在の市販市場には、リアゲートの半ドア防止キットや純正交換型ダンパーなどの手動式製品は存在しているものの、より便利で先進的な「電動式」のリアゲートは存在していませんでした。そこでアルパインは、ジムニーの魅力はそのままにリアゲートの使い勝手をアップデートできる「横開き対応 ジムニー専用電動リアゲート」を開発しました。

■KTX-ERG-JI-64 ジムニー専用電動リアゲート

\99,000円（税込） 7月中旬発売予定

・ダンパー、リアボタン、アクチュエーター、アクチュエーター固定ネジ、アクチュエーター固定用スペーサー、エマージェンシーレバー、ゴムキャップ、制御BOX、電源ケーブル、ヒューズ電源取り出しケーブル、信号ケーブル、バックドアハンドルスイッチ、両面テープ、結束バンド

●対応車種・年式：ジムニー（JB64W）2018(H30)/7～現在、ジムニーシエラ（JB74W）2018(H30)/7～現在、/ジムニーノマド（JC74系）2025（R7）/4～現在 ※R8/6月時点

■ジムニー専用電動リアゲートの主な特長

１． 横開き対応電動リアゲート

ミニバンなどの跳ね上げ式（縦開き）とは異なり、負荷がかかりやすい横開きのリアゲート。タフな使用環境にも耐えうる電動のパワーダンパーを採用することで、横開き対応の電動リアゲートを実現しました。これまで純正ダンパー交換型の手動式リアゲートなどは存在していましたが、電動式では重量のあるスペアタイヤ付きの車両でもワンタッチで軽快に動作します。

ジムニー本来の無骨なスタイルはそのままに、最新SUVのようなスマートな操作感を提供します。

2．2つの方法で電動開閉が可能

「ジムニー専用電動リアゲート」は、2つの方法で開閉が可能です。

１.リアゲートの純正ハンドルを引くと、ワンタッチで開閉することができます。

２.リアゲート内に設置するリアボタン（製品付属）を押せばワンタッチでリアゲートを閉じることができます。※リアゲートが閉まっているとき、車内からは操作することができません。

※動作させる際は、確実な停車状態で操作してください。

※リアゲートを開閉時に、周囲の安全と車の後方に十分なスペースがあることを確認してください

※周辺の安全を確かめ、障害物がないか、身のまわりの品が挟み込まれる危険がないか確認してください。

※自動作動中、障害物に干渉したとき自動動作が停止します。

※傾斜している場所や風が強いとき、リアゲートに雪が積もっているときの操作は、動作しない恐れがあります。

※特に小さなお子様が近くに居る場合の閉操作には十分に注意してください。挟み込み防止機能が正常に機能しても指など小さい部位がゲートと車体に挟まれた場合は怪我をする恐れがあります。

3．リアゲートの不安を考慮した安心設計

リアゲートの開放位置を無段階に設定可能。リアゲート内側に設置するリアボタン（製品付属）で、お好みの位置で開く幅を設定できます。スペースのない場所でも、安心してリアゲートを開閉することができます。

また、挟み込み防止機能と障害物衝撃時の自動停止機能搭載で安全にリアゲートを使用できます。

お好みの位置で開く幅を設定可能。駐車場や自宅車庫などの状況に応じて、任意の開閉位置を設定できます。

※開閉角度が10度以下は設定できません。

閉めきり直前の部分に挟み込みを検知しない部分があります。指などを挟み込まないようご注意ください。

※リアゲートの半ドア防止のため、閉めきり直前にリアゲートを引き込むソフトクローズ機能が作動します。

※障害物衝突後に自動停止になるため、事前には停止しません。

4．緊急時に使用できる「エマージェンシーレバー」装備

万が一電源トラブル等が起きた際には、車内から手動で開けられるエマージェンシーレバーを装備。ゴムキャップ内部のレバーを引くことでリアゲートを開けられるので、緊急時でも安心です。

※新製品の詳細およびお問い合わせは下記アルパインスタイルホームページをご覧ください。

またはアルパインスタイル各店へお問い合わせください。

アルパインスタイル

https://www.alpine-style.jp/

ジムニー専用電動リアゲート

https://www.alpine-style.jp/topics/topics643/

■アルパインスタイル店舗 お問い合わせ先

アルパインスタイル仙台R4

電話：022-226-7208

アルパインスタイル福島いわきR20

電話 : 0246-85-5061

アルパインスタイル埼玉R4

電話 : 048-984-7447

アルパインスタイル千葉R16

電話：047-405-2343

アルパインスタイル東京

電話 : 042-316-4714

アルパインスタイル横浜246

電話 : 042-850-7282

アルパインスタイル名古屋155

電話 : 0586-52-2286

アルパインスタイル大阪171

電話 : 072-640-6500

アルパインスタイル広島183

電話：082-209-5800

アルパインスタイル福岡R3

電話 : 092-663-5680

アルパインスタイル沖縄

電話 : 092-663-5680

営業時間： 10:00～18:00 定休日：毎週火曜日・水曜日