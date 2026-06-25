採用管理システム「トルー」、セキュリティ強化のための「2段階認証」機能を追加

株式会社ダトラ

株式会社ダトラ（本社：大阪市中央区、代表取締役 草深悠介）が提供する採用管理システム「トルー」は、企業担当者アカウントへの「2段階認証」機能を追加いたしました。

これにより、従来のメールアドレスとパスワードによる認証に加え、認証アプリやメールを用いた2段階目の本人確認が可能となり、第三者による不正ログインや情報漏えい、不正操作のリスクを大幅に低減。より安全な環境で採用活動を行っていただけるようになります。

■実装の背景

近年、巧妙化するサイバー攻撃やアカウント情報の流出トラブルを背景に、企業の重要データを取り扱うクラウドサービスにおいて、より強固なセキュリティ対策が求められています。特に採用管理システム（ATS）は、応募者の氏名・連絡先・経歴といった極めて重要な個人情報が集中する場所であり、万全なセキュリティ体制の構築が不可欠です。

これまでトルーではパスワード単体による認証を行ってまいりましたが、

「よりセキュリティ水準を高めたい」

「万一のパスワード漏えい時にも強固な防御策がほしい」

というお客様からのご要望にお応えし、今回の「2段階認証」機能を実装いたしました。

これにより、各企業様のセキュリティポリシーに合わせた柔軟かつ強固なアカウント管理を実現します。

■機能の概要

1.2段階認証の設定（担当者ごとの任意設定）

担当者は自身のセキュリティニーズに合わせて、以下の2つの方法から自由に2段階認証を設定できます。設定・変更・解除は、サイドメニューの「企業・申込情報」内の「2段階認証設定」からいつでも可能です（※代理設定は不可、ログインユーザー本人のみ設定可能）。

- 認証アプリ（推奨）： Google AuthenticatorやAuthyなどのスマートフォンアプリを使用します。30秒ごとに自動更新される6桁のワンタイムコードを入力して認証します。- メール： ログイン時に登録メールアドレスへ6桁の認証コードが届きます（コードの有効期間は10分間）。

2. セキュリティと利便性を両立したログインフロー

2段階認証を設定した担当者のログイン時は、パスワード入力後に専用の認証コード入力画面へと遷移します。正しいコードを入力しない限りダッシュボードへ遷移できないため、万一パスワードが第三者に知られた場合でも不正ログインをブロックします。なお、2段階認証を設定していない担当者は、従来通りのフローでスピーディにログイン可能です。

3. 不正アクセスを防ぐ「アカウントロック」機能

セキュリティ強化の一環として、認証コードを10回連続で間違えた場合、対象のアカウントを自動的にロックする機能を搭載しました。ロックされたアカウントは自動解除されないため、ブルートフォースアタック（総当たり攻撃）などの不正アクセスを強力に防ぎます。

※ロック時は担当CS（カスタマーサクセス）への連絡により解除対応を行います。

4. 組織内の設定状況を一覧化する「管理者向けステータス確認」

担当者一覧画面に新しく「2段階認証」列を追加いたしました。管理者は、自社の担当者が「認証アプリ」「メール」「未設定」のどの状態にあるかを一目で把握できます。組織全体のセキュリティ運用のチェックや、設定の推奨がスムーズに行えます。

■今回のアップデートで想定されるトルー利用顧客様のメリット

強固なセキュリティによる「安心感」の獲得

万が一パスワードが漏えいした場合でも、スマートフォンやメールへの2段階目認証が障壁となるため、重要な採用データや個人情報の流出リスクを極小化できます。

社内のセキュリティポリシーへの適応

「2段階認証が必須」という厳しいセキュリティ基準を持つ企業様や大手企業様でも、社内規定に準拠した形でのトルー導入・運用が可能になります。

追加コストなしでの安全なアカウント運用

本機能はトルーをご利用中のすべての企業担当者アカウント（企業管理画面にログインするアカウント全般）において、追加料金なしでいつでも任意にご活用いただけます。

本機能について詳しくは下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ：https://web.toroo.jp/contact(https://web.toroo.jp/contact)

トルーは今後も、企業の効果的な採用活動に貢献する機能の追加、強化に努めてまいります。

トルーサービス資料：https://web.toroo.jp/download/doc_dl01(https://web.toroo.jp/download/doc_dl01)

■トルーとは

トルーは、応募者集客はもちろん、業務効率改善にも効果的なATSです。

求人検索エンジンでの効果出しに特化した機能や、さらに応募数を増やしたい場合にはGoogleやSNSなどWEB広告での応募者獲得も可能。

採用管理面では、他の求人媒体の応募者データを自動連携する機能や、すでにお使いの顧客管理システムとの連携で煩雑な採用業務の1本化を実現、さらに応募者との面談日程調整もトルーが代行しますので大幅な業務効率改善が期待できます。

トルーWEBサイト：https://web.toroo.jp/(https://web.toroo.jp/)

■会社概要

株式会社ダトラ



代表取締役：草深悠介

所在地：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル7階

事業内容：採用管理システム「トルー」、WEBマーケティング事業

公式サイト：https://www.datora.jp/