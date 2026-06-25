【ホテル日航大阪】『メロンパフェ』を7月1日より提供
大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、ティーラウンジ「ファウンテン」（1階）と「ロビーラウンジ」（2階）にて、2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間限定で『メロンパフェ』（単品2,900円、ドリンクセット4,700円）を提供いたします。
「メロンパフェ」
当ホテルでは、季節のフルーツを生かしたスイーツを展開しており、6月30日（火）まで提供する『メロンアフタヌーンティーセット』の好評を受け、より気軽にメロンスイーツを楽しめる新作として『メロンパフェ』を提供します。
トップには濃厚な甘みの赤肉メロンと、みずみずしく爽やかな青肉メロンをあしらい、グラスの中にも2種のメロン果肉を贅沢に重ねました。さらに、フロマージュブランアイスのほどよい酸味や、カスタードクリームのコク、杏仁豆腐のなめらかな口あたりが、メロンの豊かな味わいを引き立てます。
なお、ティーラウンジ「ファウンテン」では、同期間にメロン1玉分を使用したかき氷『まるごとメロン』も提供しています。
御堂筋に臨むラウンジで、旬のメロンを味わう夏ならではのティータイムをゆっくりとお過ごしください。
【『メロンパフェ』 提供概要】
公式サイト：https://www.hno.co.jp/restaurant/fountain/parfait-melon.html
提供期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）
提供店舗・時間：
ホテル日航大阪 ティーラウンジ「ファウンテン」（1階）／10:00～18:30（L.O.18:00）
ホテル日航大阪 「ロビーラウンジ」（2階）／11:00～16:30（L.O.16:00）
料金：
・単品 2,900円
・ドリンクセット 4,700円
＊ドリンクはコーヒー、カフェオレ、カフェラテ、カプチーノと、ロイヤルミルクティーを含むロンネフェルト ティーセレクションより、種類を替えてお楽しみいただけます。
お問い合わせ：レストラン総合案内 直通TEL.06-6244-1140（10:00～18:00）
※料金には消費税・サービス料を含みます。
※写真はイメージです。
■『まるごとメロン』を含む4種のかき氷『ごろっとフルーツかき氷』について（提供期間：7月1日～8月31日）
https://www.hno.co.jp/restaurant/fountain/shaved-ice.html
■アフタヌーンティーセットについて
https://www.hno.co.jp/restaurant/lobbylounge.html
ホテル日航大阪について
大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。
永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。
＜施設概要＞
開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日
所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3
アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結
施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。
ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp