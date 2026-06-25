東日本大震災が、一人のスーダン人少年の人生を変えた。SUDAN Magazine「STORY」第一弾公開

認定NPO法人ロシナンテス

認定NPO法人ロシナンテス（所在地：福岡県北九州市、理事長：川原尚行）は、スーダンをテーマとしたウェブマガジン「SUDAN Magazine」において、新コンテンツ「STORY」を公開。第一弾としてスーダン人青年ゼインアルアブディーン・アブデルラハマンさん（通称：ゼインさん）の物語を掲載しました（https://rocinantes.org/sudan/story/）。

日本の高校で3年間をすごしたゼインさん

2026年4月15日、スーダン内戦から3年となる日に合わせて公開した「SUDAN Magazine」は、「スーダンを知れば知るほど、ダンダン、わたしの世界が変わる。」をコンセプトに、スーダンの文化や暮らし、人々の魅力を伝えるウェブマガジンです。

今回公開した「STORY」は、ニュースや統計では伝わらない、一人ひとりの人生に焦点を当てる新コンテンツです。

■ 第一弾は、ゼインさんの物語

2011年、東日本大震災の復興支援活動「天の川プロジェクト」の一員として来日したゼインさん。宮城県名取市閖上を訪れた際、被災後の厳しい状況にありながらも温かく迎えてくれた日本の人々との出会いに心を動かされました。

南北スーダンの子供たちが来日し、閖上で行われた運動会に参加

帰国後に芽生えた「日本が大好きになった。日本で勉強がしたい」という強い思いが、彼の人生を大きく動かし始めます。日本語を一文字も知らない状態から勉強を重ね、2012年には北九州市の九州国際大学付属高等学校に合格。3年間の留学生活を送りました。帰国後は大学へ進学し、スポーツ用品店を開業。事業を拡大し、4店舗を経営するまでになりました。

しかし2023年4月、スーダン内戦が勃発。

店舗は破壊され、避難生活を余儀なくされました。

それでもゼインさんは、日本で学んだ「これから」という言葉を胸に、スーダンの現状を伝え続けています。

STORY01―日本語ゼロから始まった旅：ゼインさんの物語

■ スーダンを「ニュース」ではなく「人」で知る

- URL：https://rocinantes.org/sudan/story/STORYのウェブページ

スーダンで続く内戦は、世界最大規模の人道危機の一つとも言われています。日本には、大きな攻撃、つらいできごとが起きた報道のみが届きます。しかし、その場所には一人ひとりの暮らしがあり、喜びや悲しみがあり、家族があり、それぞれの人生があります。

SUDAN MagazineのSTORYでは、スーダンに関わる人々の物語を通して、「国」ではなく「人」を入り口にスーダンを知ることができるコンテンツを発信していきます。

遠い国の出来事としてではなく、自分たちと同じように悩み、笑い、未来を考える人々の存在を感じてもらうことで、スーダンをより身近に感じていただくことを目指しています。

■ なぜ、ストーリーを届けるのか

ロシナンテスは2006年の設立以来、スーダンで医療や水、母子保健などの活動を続けてきました。

活動を続ける中で強く感じてきたのは、スーダンの魅力は何よりも「人」にあるということです。

困難な状況にあっても希望を失わず、周囲を思いやり、助け合いながら生きる人々。その姿には、私たち自身の暮らしや価値観を見つめ直すヒントがあります。

だからこそ、支援の現場だけではなく、そこに生きる人々の声や物語を届けたいと考えました。

■ SUDAN Magazineとは

新たに公開した「SUDAN STORY」のほか「#想像の数段上を行く」など複数のコーナーを設け、スーダンの人々の素敵なところが伝わるよう、文化・習慣・歴史を多角的にご紹介しています。カテゴリ・タグで記事を検索できる機能を備え、ご自身の関心からスーダンを探検できる設計となっています。

■ ブランドメッセージ

- サイト名： SUDAN Magazine- - URL： https://www.rocinantes.org/sudan- 新たに公開したコンテンツ：STORY- - URL：https://rocinantes.org/sudan/story/

スーダンは、いま内戦の中にある。

医療が届かない地域もある。

安全な水が出ない地域もある。

でも、ここには失われていない、ゆたかさがある。

苦しいときほど、人に手を差し伸べる。

困っている人を、ひとりにしない。

試練の中でも、かすかな希望を手放さない。

わたしたちは、どうだろう。

便利なはずなのに、どこか不自由だ。

つながっているはずなのに、孤独を感じる。

満たされているはずなのに、不安が残る。

ふと、スーダンに目を向けてみる。

見ている世界が、少しちがって見えてくる。

スーダンを、知れば知るほど、

ダンダン、わたしの世界が変わる。

想像の、数段上をいく。

SUDAN

■ ロシナンテスとは

内戦中のスーダンに外務省医務官として赴任した川原尚行が、外務省を辞して2006年に立ち上げた国際NGO。病院が無いなどの理由で必要な保健医療が受けられない地域に、医療が届く仕組みを整備することで、誰もが健やかに生きることができる環境を作ることを目指して活動する。アフリカのスーダン・ザンビアを中心に、巡回診療や診療所建設、給水所建設などを実施している。

ロシナンテスの名前は、小説「ドン・キホーテ」に出てくるドン・キホーテの乗る痩せ馬のロシナンテに由来している。「私たち一人ひとりは痩せ馬ロシナンテのように無力かもしれない、しかし、ロシナンテが集まりロシナンテスになれば、きっと世界を笑顔にできるはず」という想いをこめて名づけられた。

■団体概要

団体名 ：認定NPO法人ロシナンテス

代表者 ：理事長 川原尚行

所在地 ：〒802-0082 福岡県北九州市小倉北区古船場町1番35号

設立 ：2006年5月1日

ウェブサイト ：https://www.rocinantes.org/

【お問い合わせ】

認定NPO法人ロシナンテス

お問い合わせフォーム：https://www.rocinantes.org/contact/