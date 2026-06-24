《ME-Q》3つの質問で楽しめる「推し活グッズ診断」を公開。推し活グッズ選びを応援する10％OFFキャンペーンを実施

株式会社MAW

ME-Q（メーク）(https://www.me-q.jp/)を運営する株式会社MAWは、3つの質問に答えるだけでおすすめの推し活グッズが見つかる無料コンテンツ「推し活グッズ診断(https://www.me-q.jp/topic/shindan-oshikatsu_goods)」を公開しました。

また公開を記念し、オリジナルグッズ作りをより気軽に楽しんでいただけるよう、全商品対象10％OFFキャンペーンを開始します。

推し活グッズは、ライブ参戦やイベント参加だけでなく、SNS投稿、お部屋の推しスペース作り、プレゼントや交換会など、さまざまなシーンで楽しまれています。一方で、「どんなグッズを作ればいいかわからない」「自分の推し活に合うグッズを探したい」と感じる方も少なくありません。

今回公開した推し活グッズ診断は、そんな方が楽しみながらオリジナルグッズ選びのヒントを見つけられるコンテンツです。

診断では、「どんな推し活をしているか」「どこで使いたいか」「どんな雰囲気が好きか」といった簡単な質問に答えるだけで、おすすめの推し活グッズを紹介します。

▼推し活グッズ診断

https://www.me-q.jp/topic/shindan-oshikatsu_goods

【期間限定キャンペーン】

ME-Qでは、「推し活グッズ診断」の公開を記念して、「推し活グッズ作成応援キャンペーン」を実施いたします。診断を通じて「作ってみたい」と思ったオリジナルグッズを、より気軽に楽しんでいただけるよう、期間限定で全商品対象の10％OFFクーポンをご用意しました。

【推し活グッズ作成応援キャンペーン概要】

◆全商品対象10％OFFクーポン

アクリルキーホルダーや缶バッジ、アクリルスタンドをはじめ、ME-Qで取り扱う全商品に利用できる期間限定クーポンです。

【クーポンコード】

58770

【対象商品】

全商品

【対象】

・マイアカウント登録（無料）が必要

・既に登録済みのお客様も利用可能

【有効期限】

2026年8月10日（月）まで

▼クーポン取得はこちら

https://www.me-q.jp/fs/make/CouponCode.html

▼クーポンのご利用方法はこちら

https://www.me-q.jp/topic/how-to-use-coupons

【ご注意】

※その他クーポンとの併用はできません。

※本キャンペーンに関するお問い合わせは公式サイトのお問い合わせ窓口をご利用ください。

※本キャンペーンの内容は予告なく変更・終了する場合があります。

※見積もり依頼や大量注文などECサイト決済以外のご注文は対象外です。

【推し活グッズ診断とは？】

推し活グッズ診断とは、3つの簡単な質問に答えるだけで、自分の推し活スタイルに合ったオリジナルグッズを気軽に見つけられる無料コンテンツです。

推し活グッズとは、好きなアイドル、アーティスト、キャラクター、スポーツ選手などを応援するために作成・利用されるグッズの総称です。アクリルキーホルダー、缶バッジ、アクリルスタンド、ポーチ、タオルなどが代表的なアイテムとして知られています。

近年は推し活の楽しみ方が多様化しており、ライブ参戦だけでなく、SNS投稿、写真撮影、コレクション、交換会、お部屋のディスプレイなど、さまざまな用途でオリジナルグッズが活用されています。

推し活グッズ診断は、本格的な性格診断ではなく、「どんなグッズが自分に合うのか」「次は何を作ってみようか」を楽しみながら発見できるコンテンツです。

【推し活グッズ診断の活用シーン】

・ライブ参戦

ライブ会場で推しを応援したい方に。缶バッジやアクリルキーホルダー、LEDペンライトなどの参考になります。

・SNS投稿

写真映えする推し活を楽しみたい方に。アクスタやクリアポーチなどのアイデア探しに役立ちます。

・推し部屋づくり

アクスタやクッション、マグカップなどを活用して推しスペースを作りたい方におすすめです。

・プレゼント制作

友人や推し仲間へのプレゼント選びの参考として活用できます。

・交換会

缶バッジやカード印刷など、配りやすいグッズ選びのヒントになります。

・イベント参加

オフ会やファンイベント向けのオリジナルグッズ選びに活用できます。

・同人活動

オリジナルグッズ制作を検討しているクリエイターのアイデア探しにも役立ちます。

推しの誕生日や記念日のグッズ制作にも活用できます。

【推し活グッズ診断の特徴】

・記念グッズ制作【推し活グッズ診断がおすすめな人】- 推し活グッズを作ってみたい方- 何を作るか迷っている方- ライブ参戦が好きな方- SNSで推し活投稿を楽しんでいる方- 推し部屋を作りたい方- 推し仲間にプレゼントを作りたい方- 交換会に参加する方- オリジナルグッズ制作が初めての方- 推し活の幅を広げたい方- 新しい推し活グッズを探している方◆3つの質問に答えるだけ

簡単な質問に答えるだけで気軽に楽しめます。

◆無料で利用可能

会員登録なしでも手軽に体験できます。

◆推し活スタイルに合わせて提案

ライブ、SNS、プレゼントなど利用シーンに合わせておすすめ商品を紹介します。

◆さまざまなグッズに出会える

定番グッズから個性的なグッズまで幅広く紹介しています。

◆初心者でも楽しめる

推し活グッズ作りが初めての方でも利用しやすい内容です。

◆商品選びの参考になる

どんなグッズが自分に向いているかを考えるきっかけになります。

◆商品ページへスムーズに移動できる

気になった商品はそのまま詳細ページを確認できます。

◆推し活のアイデア探しにも活用できる

新しい推し活グッズとの出会いを楽しめます。

【よくある質問】

Q. 推し活グッズ診断は無料ですか？

A. はい。無料で利用できます。

Q. 診断は何分くらいで終わりますか？

A. 3つの質問に答えるだけなので短時間で楽しめます。

Q. 推し活初心者でも利用できますか？

A. はい。推し活グッズ作りが初めての方でも気軽に利用できます。

Q. 紹介された商品は購入できますか？

A. はい。診断結果から各商品ページへ移動できます。

Q. 推し活グッズは1個から作れますか？

A. ME-Qでは1個から作成できる商品を多数取り扱っています。

Q. スマホだけでも利用できますか？

A. はい。スマートフォンから診断や商品作成が可能です。

Q. 写真やイラストでもグッズを作れますか？

A. 商品によって対応内容は異なりますが、多くの商品で写真やイラストを活用できます。

【サービス開始の背景】

近年は、ライブ参戦やSNS投稿、推し部屋づくりなど、推し活の楽しみ方が広がり、オリジナルで作れる推し活グッズの種類も増えています。

一方で、「どんなグッズを作ればいいかわからない」「自分の推し活に合うアイテムを見つけたい」と感じる方も少なくありません。

そこでME-Qでは、推し活グッズ選びをもっと気軽に楽しんでいただくきっかけとして、3つの質問に答えるだけでおすすめグッズを紹介する無料コンテンツ「推し活グッズ診断」を公開しました。

本コンテンツは、本格的な診断ではなく、「次はこんなグッズも作ってみたい」という新しい発見や、オリジナルグッズ作りのアイデア探しを楽しんでいただくためのコンテンツです。

▼推し活グッズ診断｜あなたにおすすめのオリジナル推し活グッズを3つの質問で診断【無料】｜ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/topic/shindan-oshikatsu_goods

また、診断公開を記念して「推し活グッズ作成応援キャンペーン」を実施し、期間限定で全商品対象の10％OFFクーポンを配布します。

今後もME-Qでは、オリジナルグッズをもっと身近に楽しめるコンテンツや企画を通じて、グッズ作りの楽しさを発信してまいります。

【ショップ情報】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設立：2009年4月15日

事業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225