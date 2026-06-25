「屋内位置情報市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「屋内位置情報市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測-Indoor Location Market - Global Forecast To 2031」の販売を2026年6月25日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
屋内位置情報市場の規模は、2026年に183億5,000万米ドル、2031年には501億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は22.3%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
建物内での効率性、安全性、自動化の向上を求める組織が増える中、屋内位置情報技術は世界的に大きな注目を集めています。IoTデバイス、Bluetooth Low Energy（BLE）、超広帯域無線（UWB）、Wi-Fi測位、RFID（無線自動識別）、AIを活用した分析技術の導入拡大により、資産、人員、ワークフローのリアルタイムかつ正確な追跡が可能になっています。スマートビル、スマートシティ、インダストリー4.0、デジタルトランスフォーメーション（DX）への投資拡大が、市場の成長をさらに加速させています。これらのソリューションは、業務効率の向上、リソース利用の最適化、顧客体験の改善、セキュリティおよび緊急時対応能力の強化、そしてデータ主導の意思決定の支援を実現します。こうしたことから、屋内位置情報技術は、世界中のあらゆる産業において、インテリジェントでコネクテッド（接続された）、かつ生産性の高い屋内環境を実現するための重要な要素となっています。
調査対象範囲
本市場調査は、様々なセグメントにわたる屋内位置情報市場の規模を対象としています。提供形態、技術、用途、業種、地域といった各セグメントにおける市場規模および成長性の推定を目的としています。また、主要な市場参入企業に関する詳細な競合分析（企業概要、製品・事業内容の要点、最近の動向、市場戦略など）も含まれています。
本レポートでは、以下の点に関する知見を提供します。
市場の成長に影響を与える要因の分析：主要な促進要因（スマートビルやキャンパスにおける屋内ナビゲーション、施設利用状況分析、スペース最適化への需要拡大；カメラ、LED照明、POS端末、デジタルサイネージへのビーコン統合の増加）、阻害要因（データセキュリティやプライバシーへの懸念；信号干渉や複雑な屋内レイアウトに起因する位置情報の不正確さ）、機会（スペース計画、保守、エネルギー最適化、施設自動化を支援するデジタルツイン統合の拡大；インダストリー4.0、スマートシティ、スマートマニュファクチャリングへの注力）、および課題（屋内位置情報技術に関するスキルや認知度の不足；マップ、タグ、ビーコン、センサーの維持管理に伴う問題）
・製品開発・イノベーション：屋内位置情報市場における次世代技術、研究開発活動、および新製品・新サービスの投入に関する詳細な知見
・市場開拓：有望な市場に関する包括的な情報（各地域の屋内位置情報市場の分析）
・市場の多角化：屋内位置情報市場における新製品・新サービス、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報
・競合分析：主要プレイヤー（Zebra Technologies、Cisco、HPE、Esri、Acuity Brands、Inpixon、HID Global、CenTrak、Sonitor、HERE Technologies、Ubisense、Infsoft、Polaris Wireless、Quuppa、Securitas Healthcare、Navigine、Pointr、Blueiot、AiRISTA、InnerSpace、Syook、Oriient、Navenio、Situm、Pozyx、Azitek、Mapxus、Kontakt.ioなど）の市場シェア、成長戦略、および提供サービスに関する詳細な評価
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353565/images/bodyimage1】
レポート概要
屋内位置情報市場 - ソリューション別（資産・人追跡、屋内位置情報分析、屋内ナビゲーション、データベース管理システム）、技術別（BLE、UWB、Wi-Fi、RFID、磁気測位、Wirepas Mesh）―2031年までの世界市場予測
Indoor Location Market by Solution (Asset & People Tracking, Indoor Location Analytics, Indoor Navigation, Database Management Systems), By Technology (BLE, UWB, Wi-Fi, RFID, Magnetic Positioning, Wirepas Mesh) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/mnmtc2878/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
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Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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屋内位置情報市場の規模は、2026年に183億5,000万米ドル、2031年には501億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は22.3%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
建物内での効率性、安全性、自動化の向上を求める組織が増える中、屋内位置情報技術は世界的に大きな注目を集めています。IoTデバイス、Bluetooth Low Energy（BLE）、超広帯域無線（UWB）、Wi-Fi測位、RFID（無線自動識別）、AIを活用した分析技術の導入拡大により、資産、人員、ワークフローのリアルタイムかつ正確な追跡が可能になっています。スマートビル、スマートシティ、インダストリー4.0、デジタルトランスフォーメーション（DX）への投資拡大が、市場の成長をさらに加速させています。これらのソリューションは、業務効率の向上、リソース利用の最適化、顧客体験の改善、セキュリティおよび緊急時対応能力の強化、そしてデータ主導の意思決定の支援を実現します。こうしたことから、屋内位置情報技術は、世界中のあらゆる産業において、インテリジェントでコネクテッド（接続された）、かつ生産性の高い屋内環境を実現するための重要な要素となっています。
調査対象範囲
本市場調査は、様々なセグメントにわたる屋内位置情報市場の規模を対象としています。提供形態、技術、用途、業種、地域といった各セグメントにおける市場規模および成長性の推定を目的としています。また、主要な市場参入企業に関する詳細な競合分析（企業概要、製品・事業内容の要点、最近の動向、市場戦略など）も含まれています。
本レポートでは、以下の点に関する知見を提供します。
市場の成長に影響を与える要因の分析：主要な促進要因（スマートビルやキャンパスにおける屋内ナビゲーション、施設利用状況分析、スペース最適化への需要拡大；カメラ、LED照明、POS端末、デジタルサイネージへのビーコン統合の増加）、阻害要因（データセキュリティやプライバシーへの懸念；信号干渉や複雑な屋内レイアウトに起因する位置情報の不正確さ）、機会（スペース計画、保守、エネルギー最適化、施設自動化を支援するデジタルツイン統合の拡大；インダストリー4.0、スマートシティ、スマートマニュファクチャリングへの注力）、および課題（屋内位置情報技術に関するスキルや認知度の不足；マップ、タグ、ビーコン、センサーの維持管理に伴う問題）
・製品開発・イノベーション：屋内位置情報市場における次世代技術、研究開発活動、および新製品・新サービスの投入に関する詳細な知見
・市場開拓：有望な市場に関する包括的な情報（各地域の屋内位置情報市場の分析）
・市場の多角化：屋内位置情報市場における新製品・新サービス、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報
・競合分析：主要プレイヤー（Zebra Technologies、Cisco、HPE、Esri、Acuity Brands、Inpixon、HID Global、CenTrak、Sonitor、HERE Technologies、Ubisense、Infsoft、Polaris Wireless、Quuppa、Securitas Healthcare、Navigine、Pointr、Blueiot、AiRISTA、InnerSpace、Syook、Oriient、Navenio、Situm、Pozyx、Azitek、Mapxus、Kontakt.ioなど）の市場シェア、成長戦略、および提供サービスに関する詳細な評価
レポート概要
屋内位置情報市場 - ソリューション別（資産・人追跡、屋内位置情報分析、屋内ナビゲーション、データベース管理システム）、技術別（BLE、UWB、Wi-Fi、RFID、磁気測位、Wirepas Mesh）―2031年までの世界市場予測
Indoor Location Market by Solution (Asset & People Tracking, Indoor Location Analytics, Indoor Navigation, Database Management Systems), By Technology (BLE, UWB, Wi-Fi, RFID, Magnetic Positioning, Wirepas Mesh) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
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