『ペロブスカイト太陽電池』を商用化と技術の面から徹底分析し、機会と課題を評価した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年6月25日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年」と題した調査レポートを発行し、2026年6月18日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年」
◆正式タイトル（英語）：
「Perovskite Photovoltaics 2027-2037」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 349
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/perovskite-photovoltaics/1158
本調査レポートでは、ペロブスカイト太陽電池市場を解説し、先進太陽光技術、商用化に向けた課題、有力企業を評価しています。ペロブスカイト太陽電池の9つの応用分野を詳細に取り上げ、2027年から2037年までの10年間の包括的市場予測を掲載し、メーカーや投資家が技術のスケーラビリティ、安定性、サプライチェーンに対応する上で実用的な情報を提供しています。ペロブスカイト太陽電池市場が2027年から2037年にかけて1億3360万ドルから193億ドルを超える規模へと成長する見通しであるなど、変革的機会があることを明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353492/images/bodyimage1】
「ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ 商用化・成熟度分析
■ 技術の課題、効率、安定性
■ 製造性、スケーラビリティ、コストの分析
■ 持続可能性とサプライチェーンの評価
■ 主なペロブスカイト太陽電池技術
■ ペロブスカイト太陽電池用材料
■ ペロブスカイト太陽電池の主要用途
■ ペロブスカイト代替用途
■ 企業概要と有力企業
■ 市場予測
「ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年」は以下の情報を提供します
- ペロブスカイト太陽電池の背景と基本原理の包括的批評
? 既存PV技術とのベンチマーク比較を含む
- 業界の重要課題に対応する商用化・成熟度の詳細分析
? 効率限界、長期安定性、製造性、スケーラビリティも評価
- 研究開発から量産への移行に不可欠な詳細コスト分析、持続可能性評価、サプライチェーン評価
- 主なセル構造の徹底解説
? 単接合ペロブスカイト太陽電池、ペロブスカイト/シリコン・タンデム型太陽電池、オールペロブスカイト・タンデム型太陽電池など
- ペロブスカイト製造に必要なクリティカルマテリアルのエコシステム批評
? 基板材料、透明導電性フィルム、ペロブスカイト活性層、電荷輸送層を分析
- 主要応用分野の市場特徴を徹底解説
? 発電所規模の地上設置型発電、標準的な屋上、耐荷重の低い屋根、BIPV（建材一体型太陽光発電）、BAPV（建物設置型太陽光発電）、ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）でのペロブスカイト独自の価値提案を評価
- ペロブスカイトの軽量性や調整性が利点となる新しくニッチなユースケース評価
? 屋内IoT、ポータブル機器、沿道の遮音壁への組み込み（PVNB）、車載型太陽光発電（VIPV）、宇宙/航空宇宙など
- ペロブスカイト材料の代替用途（太陽電池以外）解説
? LED、光検出器、X線検出、ペロブスカイト量子ドットなど
- ペロブスカイトのイノベーション
- 有力企業の市場分析とベンチマーク評価
- 10年間の市場予測（2027-2037年）
? 容量別（MW）・市場価値別（単位：100万ドル）
- 予測（詳細説明と予測手法も掲載）
? 9つの主要応用分野別
? 3つの中核技術別（二重ガラス型単接合ペロブスカイト、ペロブスカイト/シリコン・タンデム型、フレキシブル型ペロブスカイト）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/perovskite-photovoltaics/1158
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年」と題した調査レポートを発行し、2026年6月18日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年」
◆正式タイトル（英語）：
「Perovskite Photovoltaics 2027-2037」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 349
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/perovskite-photovoltaics/1158
本調査レポートでは、ペロブスカイト太陽電池市場を解説し、先進太陽光技術、商用化に向けた課題、有力企業を評価しています。ペロブスカイト太陽電池の9つの応用分野を詳細に取り上げ、2027年から2037年までの10年間の包括的市場予測を掲載し、メーカーや投資家が技術のスケーラビリティ、安定性、サプライチェーンに対応する上で実用的な情報を提供しています。ペロブスカイト太陽電池市場が2027年から2037年にかけて1億3360万ドルから193億ドルを超える規模へと成長する見通しであるなど、変革的機会があることを明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353492/images/bodyimage1】
「ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ 商用化・成熟度分析
■ 技術の課題、効率、安定性
■ 製造性、スケーラビリティ、コストの分析
■ 持続可能性とサプライチェーンの評価
■ 主なペロブスカイト太陽電池技術
■ ペロブスカイト太陽電池用材料
■ ペロブスカイト太陽電池の主要用途
■ ペロブスカイト代替用途
■ 企業概要と有力企業
■ 市場予測
「ペロブスカイト太陽電池 2027-2037年」は以下の情報を提供します
- ペロブスカイト太陽電池の背景と基本原理の包括的批評
? 既存PV技術とのベンチマーク比較を含む
- 業界の重要課題に対応する商用化・成熟度の詳細分析
? 効率限界、長期安定性、製造性、スケーラビリティも評価
- 研究開発から量産への移行に不可欠な詳細コスト分析、持続可能性評価、サプライチェーン評価
- 主なセル構造の徹底解説
? 単接合ペロブスカイト太陽電池、ペロブスカイト/シリコン・タンデム型太陽電池、オールペロブスカイト・タンデム型太陽電池など
- ペロブスカイト製造に必要なクリティカルマテリアルのエコシステム批評
? 基板材料、透明導電性フィルム、ペロブスカイト活性層、電荷輸送層を分析
- 主要応用分野の市場特徴を徹底解説
? 発電所規模の地上設置型発電、標準的な屋上、耐荷重の低い屋根、BIPV（建材一体型太陽光発電）、BAPV（建物設置型太陽光発電）、ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）でのペロブスカイト独自の価値提案を評価
- ペロブスカイトの軽量性や調整性が利点となる新しくニッチなユースケース評価
? 屋内IoT、ポータブル機器、沿道の遮音壁への組み込み（PVNB）、車載型太陽光発電（VIPV）、宇宙/航空宇宙など
- ペロブスカイト材料の代替用途（太陽電池以外）解説
? LED、光検出器、X線検出、ペロブスカイト量子ドットなど
- ペロブスカイトのイノベーション
- 有力企業の市場分析とベンチマーク評価
- 10年間の市場予測（2027-2037年）
? 容量別（MW）・市場価値別（単位：100万ドル）
- 予測（詳細説明と予測手法も掲載）
? 9つの主要応用分野別
? 3つの中核技術別（二重ガラス型単接合ペロブスカイト、ペロブスカイト/シリコン・タンデム型、フレキシブル型ペロブスカイト）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/perovskite-photovoltaics/1158
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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