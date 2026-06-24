どうぶつ眼科専門クリニック（大阪府豊中市）が、ANCHORSグループに参画

MiraiVets Partners株式会社

MiraiVets Partners株式会社（以下、当社）は、どうぶつ眼科専門クリニックを運営する株式会社どうぶつ眼科専門クリニックが、当社のグループ会社である株式会社ANCHORS（以下、ANCHORS）へ参画したことをお知らせいたします。

どうぶつ眼科専門クリニックは、国内外にて唯一の日本・米国・アジアの獣医眼科専門医である辻田裕規獣医師により、大阪府豊中市において2014年に開業された、眼科に特化した専門診療（２次診療）を提供する動物病院です。

開業以来、動物に安全を、飼い主様に安心を届ける動物病院であることを使命として、眼科に特化した専門獣医療を提供しております。ANCHORS参画後も、従来と変わらぬ治療方針の下、引き続き日本の獣医眼科の発展に貢献して参ります。

■株式会社ANCHORSについて

株式会社ANCHORS

株式会社ANCHORSは、専門獣医療を提供する2次診療の動物病院や動物医療施設、地域に根差したホームドクターでありながら専門的かつ幅広い獣医療の提供を行う動物病院など、本構想にご賛同いただける動物病院の本グループへの参画を促すとともに、グループ会社各社が共有できる経営支援機能を拡充し、患者様に対して質の高い獣医療・効率的なサービスを提供するためのグループ間連携基盤の整備、教育研修制度や留学支援制度などの整備を通じて獣医療従事者が長期的にスキルアップを実現できる環境の構築、ライフステージに合わせて多様な働き方が選択できる労働環境の整備などを進めてまいります。

■MiraiVets Partnersグループ体制の拡大と今後の展望

今回のどうぶつ眼科専門クリニックの参画により、株式会社Japan Animal Care Holdings（JPAC）および株式会社ANCHORSを傘下に有するMiraiVets Partnersグループは、全国15都道府県に49施設（48動物病院、1検査施設）を有する、国内の動物病院および動物医療施設における有数規模のグループとして、獣医療業界に貢献してまいります。

JPACは、宮城県・茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・新潟県・愛知県・大阪府・兵庫県・和歌山県でかかりつけ診療（1次診療）から地域の中核病院までを展開し、各地域に不可欠なインフラ機能を担い、一方でANCHORSは、北海道・埼玉県・神奈川県・静岡県・京都府・大阪府・奈良県で専門診療（2次診療）を中心に提供してきました。

診療の強みと展開地域が補完関係にある両社が一つのグループになることで、かかりつけ診療（1次診療）から専門診療（2次診療）、専門的な病理検査までを一気通貫で提供できる体制が整います。

この体制を基盤に、さらに質の高い獣医療を日本全国の動物たちとご家族へお届けしてまいります。

■ 会社概要

【本件に関するお問い合わせ先】

■株式会社ANCHORS

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183725/table/2_1_3c961d150098c2327a3bdbd4e939555a.jpg?v=202606240651 ]

お問い合わせフォーム：https://anchors-vet.co.jp/contact/

ウェブサイト：https://anchors-vet.co.jp/

■MiraiVets Partners株式会社

info@miraivets.co.jp

ウェブサイト：https://www.miraivets.co.jp