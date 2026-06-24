携帯はさみ「フィットカットカーブ ツイッギー」、テープのり「ノリノポッド」 「＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」を販売開始

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、サンスター文具株式会社（東京都台東区 代表取締役社長 吉松幸芳）と協業し、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボレーション企画「＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」として携帯はさみ「フィットカットカーブ ツイッギー」とテープのり「ノリノポッド」の2製品を2026年7月1日に販売開始します（発売元：サンスター文具株式会社・販売元：プラス株式会社）。

ポーチにもすっきり収納できて持ち運びに便利な「ツイッギー」と、性別・年代を問わず幅広い方々におすすめで親子でもお使いいただける「ノリノポッド」の2製品をラインアップしました。

デザインは、「ハローキティ」「ハローキティ／日焼け」「シナモロール」「クロミ」の各4柄を展開。サンリオの人気キャラクターをあしらい、学習や部活動・イベント応援グッズの作成など、さまざまなシーンで楽しく使うことができます。

メーカー希望小売価格は、携帯はさみ「フィットカットカーブ ツイッギー＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」が1,210円（税込）、テープのり「ノリノポッド＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」が528円（税込）です。

■サンリオキャラクターズと一緒に、学習や応援グッズ作成を楽しもう！

幅広い世代に長年にわたって愛されている「ハローキティ」が海で日焼けをした姿や、「シナモロール」「クロミ」が手にドリンクを持ったかわいいデザインで登場。

学習でのプリント貼りやイベントの応援グッズ・装飾づくりも、大好きなキャラクターと一緒ならより楽しめます。

≪製品特長≫

携帯はさみ「フィットカットカーブ ツイッギー＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」

■切り抜きに便利！ サクサク切れるベルヌーイカーブ刃

常に最適な刃の開き角度を保ち、カーブ形状の刃が対象物をしっかりつかまえます。プリント、ほつれ糸、タグのカットや、開封に活躍。刃渡りは42mmで、携帯はさみとしては長めの実用サイズです。

＊無理に厚い物、かたい物を切らないでください

■片手で簡単操作

独自設計の“スマートハンドル”搭載で、ロック/解除が片手でスムーズに行えます。

■持ち運びに便利

ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まるスリム形状。ロックし忘れても、キャップがハンドルを押し込み、自動的にロックがかかるのでペンケースの中で刃が開いてしまうことがなく安心です。

■ストラップホール付き

ストラップなどを付けて、自分好みにカスタマイズできます。

テープのり「ノリノポッド＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」

■消しカスやホコリをしっかりガード！

ヘッドと連動して開閉する「シャッターキャップ」は防塵性に優れ、消しカスやホコリを防ぎます。キャップをなくす心配もありません。

■片手でワンタッチ操作

片手で操作して側面のノブを回すだけでキャップの開閉ができます。ノートを押さえながら、もう片方の手でさっと使えるので、学校の机や作業中の書類整理、親子工作などでも便利です。

■「しっかり貼れる」キレ抜群のドット糊タイプ

プリント貼り、スクラップにも最適なキレの良いドット糊「しっかり貼れる」タイプです。

■テープたるみの発生を防ぐ“パワーギア”搭載

内部のギアの回転が停止した際は、通常の約2倍強い力でギアを回転させ、テープのたるみやからまりを未然に防ぎます。

■握りやすく、たっぷり使える10mのテープ容量

ポッドという（豆の）さやを表すネーミングの通り、ゆるやかなカーブが指にしっかりフィット。長時間使っていても疲れにくく、テープのりを使い始めの小学生や手の小さい方でも握りやすい形状です。テープ容量は10mでたっぷり使え、机上の道具として最適です。

記

【製 品 名】

携帯はさみ「フィットカットカーブ ツイッギー＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」

テープのり「ノリノポッド＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」

【発 売 日】

2026年7月1日

【販売ルート】

全国の文具店、量販店、専門店、インターネット通販など

【仕様・価格】

携帯はさみ「フィットカットカーブ ツイッギー＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/148_1_2abd640d55a5a0171b6477a2283bc4c8.jpg?v=202606240252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/148_2_4601e48f9f9a0f30c59870fed4e9c03d.jpg?v=202606240252 ]

【製品ページ】

https://bungu.plus.co.jp/product/cut/portable/twiggy/limited.html

テープのり「ノリノポッド＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/148_3_653173daeabebb74db2db0b60c78cce1.jpg?v=202606240252 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/148_4_e8a7f4a076e8d14c93fdb02e692c9405.jpg?v=202606240252 ]

【糊性能】

しっかり貼れる

【テープ方式】

つめ替え式

【製品ページ】

https://bungu.plus.co.jp/product/paste/refillable/norino_pod/limited.html

＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。