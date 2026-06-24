株式会社グレイプ、コミュニティマーケティング分野にメディア事業を拡大　共感とファンダム発想を取り入れた新ニュースメディア『grape TREND』を6月24日にローンチ

株式会社グレイプ

株式会社グレイプ（本社：横浜市、代表取締役社長：三宅正希、フジ・メディア・ホールディングス／ニッポン放送グループ）は、2026年6月24日、新たなウェブメディア『grape TREND（グレイプ トレンド）』をローンチしました。

『grape TREND』は、SNSで話題になった投稿やトレンド情報、エンターテインメント、動物、漫画など、人々の「好き」や「共感」が集まる話題を届けるニュースメディアです。

読者同士が安心して共有し、会話を楽しめるコンテンツを通じて、インターネット上にポジティブなコミュニケーションの輪を広げていきます。

また今後は、ファンダムコミュニティの要素を取り入れたユーザー参加型企画や、IP展開を見据えたオリジナルコンテンツ開発にも段階的に取り組み、読者・クリエイター・企業をつなぐ新たなメディアプラットフォームを目指してまいります。

【サイト名】grape TREND（グレイプ トレンド）

【URL】https://grapetrend.jp

【ローンチ日】2026年6月24日（水）

【運営会社】株式会社グレイプ

■『grape TREND』立ち上げの狙い

AIやSNSの普及により、生活者が情報に触れる場所は、検索エンジン、SNS、動画プラットフォーム、ニュースアプリなどへ大きく広がりました。

話題が拡散するスピードが加速する一方で、情報を受け取るだけでなく、共感や関心を他者と共有する体験へのニーズも高まっています。

株式会社グレイプは、こうした変化を背景に、人々の関心や熱量が集まるトレンド領域に特化した新メディアとして『grape TREND』を立ち上げます。

2014年より運営する『grape』が生活や暮らしに寄り添う情報を届ける一方、『grape TREND』はSNSやコミュニティで広がる話題やカルチャーを扱い、新たな読者接点の創出を目指し、コミュニティマーケティング分野へメディア事業を拡大してまいります。

両メディアの役割を明確にすることで、多様化する読者ニーズに応え、より幅広い情報体験を提供してまいります。

■『grape TREND』のコンセプト

『grape TREND』が大切にするのは、話題の先にある「人の感情」です。編集方針のキーワードは、4つのHです。

・Heartful（ハートフル ── 心が動く）

・Humor（ユーモア ── 笑顔になる）

・Humane（ヒューメイン ── 多様性に寄り添う）

・Hive（ハイブ ── 好きな人たちが集まり、熱量を共有するコミュニティ）

単にトレンドを追うのではなく、「なぜその話題に人が惹かれるのか」を掘り下げ、共感や会話が生まれる形で発信していきます。

『grape TREND』では、SNSで話題になっている投稿やトレンド情報、エンターテインメント、動物、漫画、季節のトピックスなど、幅広いジャンルを展開します。

さらに今後は、オリジナル漫画配信など、IP展開を見据えた独自コンテンツ開発や、ファンダムコミュニティの要素を取り入れたユーザー参加型企画にも段階的に取り組んでいきます。

『grape TREND』は、トレンドを伝えるだけでなく、人々の「好き」や「共感」が集まり、育っていく場として、読者・クリエイター・企業がそれぞれの形で参加できる新たなメディアプラットフォームを目指してまいります。

■ 株式会社グレイプについて

株式会社グレイプは、フジ・メディア・ホールディングス、

株式会社ニッポン放送のグループ会社です。

企業名：株式会社グレイプ

設立年月：2000年3月

資本金：8,400万円

代表者名：代表取締役社長 三宅 正希

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号 横浜コネクトスクエア12階

事業内容：ウェブメディア事業、インターネット広告事業

URL：https://grapee.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社グレイプ

TEL：045-548-3640

FAX：045-548-3647

mail：contact@grapee.co.jp