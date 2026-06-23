『パルワールド オフィシャルカードゲーム』6/27(土) 東京、6/28(日) 大阪にてトライアルデッキの先行販売会を実施！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明)は、2026年7月30日(木)に世界同時発売となる新作カードゲーム『パルワールド オフィシャルカードゲーム』の発売を記念し、2026年6月27日(土)に東京・カードラボ池袋店、6月28日(日)に大阪・GIRAFULL なんば店にて、一足早く商品を手に入れることができる「先行販売会」を実施することをお知らせいたします。

当日はルールを学べる講習会や、各種キャンペーンも同時に実施いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ貴媒体でお取り上げいただきますようお願い申し上げます。

■『パルワールド オフィシャルカードゲーム』先行販売会 開催概要

7月30日(木)の一般発売に先駆けて、いち早くトライアルデッキ2種を購入できる先行販売会を東京・大阪の2都市で開催いたします。 本イベントは事前の申し込みなしでどなたでも参加可能となっており、商品の販売だけでなく、その場でしっかりルールを覚えていただける講習会や、プレゼントキャンペーンなども合わせて実施いたします。

○開催日程／会場

東京会場：

2026年6月27日(土) 13:00～19:00 ※最終受付 18:30

カードラボ池袋店（〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-6 プラザイン池袋 4階）

大阪会場：

2026年6月28日(日) 13:00～19:00 ※最終受付 18:30

GIRAFULL なんば店（〒542-0075 大阪府 大阪市中央区 難波千日前13-13 なんばKHビル）

○参加方法

本イベントは、事前の申し込みなしでご参加いただけます。

ご参加希望の方は会場までお越しください。

○販売予定商品

トライアルデッキ「パルパゴスの夜明け レッド・ブルー」

トライアルデッキ「パルパゴスの夜明け グリーン・パープル」

商品ページ：https://palworld-official-cardgame.com/products

■その場で景品がもらえる各種キャンペーンを実施！

○ブースターパック予約キャンペーン

イベント期間中店頭にて、ブースターパック1弾「パルパゴスの夜明け」を1ボックス以上予約いただいた方に特製組立式デッキホルダーをプレゼント！

※特製組立式デッキホルダーのお渡しは、お1人様につき1会計1個までとさせていただきます。

○SNSフォローキャンペーン

『パルワールド オフィシャルカードゲーム』の公式Xのアカウント(@PalworldOCG)をフォロー＆フォロー画面をスタッフに提示してくださった方には、特製ステッカーをプレゼント！

○ブシナビ登録キャンペーン

ブシロード公式TCGツール「ブシナビ」をご登録＆登録画面をスタッフに提示してくださった方には、PRカードをプレゼント！

■PRカード 〈夏オコチョソウルカード〉

その他イベントの詳細については公式ホームページをご確認ください。

https://palworld-official-cardgame.com/news/post-6

■『パルワールド オフィシャルカードゲーム』とは

世界的大ヒット作『パルワールド』の世界観をもとにした新作カードゲームがブシロードから登場！

多彩な能力を持つパルたちを操り、戦略的な駆け引きを楽しめる2人対戦型カードゲームです。

「パル」はもちろん、「ギア」「イベント」「建築物」など、ゲームに登場するさまざまな要素をカードで再現！多種多様なカードを組み合わせることで、『パルワールド』のゲーム体験を疑似的に楽しめる、高い自由度と戦略性を備えた本格カードゲームです！

日本語版・英語版・簡体字版に対応し、全世界での同時発売を予定しています。

■公式ホームページ＆公式X＆公式YouTubeチャンネル

『パルワールド オフィシャルカードゲーム』公式ホームページ

https://palworld-official-cardgame.com/

『パルワールド オフィシャルカードゲーム』公式X(＠PalworldOCG)

https://x.com/PalworldOCG

『パルワールド オフィシャルカードゲーム』公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@palworldocg

※掲載の際には、下記版権表記の記載をお願いいたします。

(C)PALWORLD

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