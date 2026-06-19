山口初登場！遊びが学びに変わる次世代型キッズテーマパーク「リトルプラネット 下関ゆめシティ」、6月19日（金）オープン！

株式会社リトプラ

“遊びが学びに変わる”がコンセプトの次世代型キッズテーマパーク「リトルプラネット(https://litpla.com/)」では、2026年6月19日（金）に、山口県初出店となる常設パーク「リトルプラネット 下関ゆめシティ」をオープンしました。

公式サイトはこちら :https://litpla.com/space/shimonoseki-youmecity/

砂遊びやぬりえといった“昔からある遊び”に、プロジェクションマッピングやAR（拡張現実）などのテクノロジーが融合したアトラクションを通じて、“遊びが学びに変わる”体験を提供します。

■中国エリア初登場の「KAKU-LANE」を含む11種のアトラクション

「リトルプラネット 下関ゆめシティ」では、全11種の子どもたちが夢中になって遊べる体験型アトラクションが、勢ぞろいしました。猛暑や突然の雨でも、涼しく快適に最新のデジタル体験をお楽しみいただけます。

「KAKU-LANE（カクレーン）/ デジタルかくれんぼ」が中国エリアに初上陸！鬼ごっこやかくれんぼをモチーフにした、ハラハラドキドキの没入型アトラクション。物陰に隠れながらオニの目を盗んでお宝を入手する、スリル満点のデジタル体験が楽しめます。

■『パウ・パトロール』映画公開記念！夏の”恐竜”イベントを6月29日（月）より開催！

6月29日（月）より、映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』（7月24日公開）とコラボしたイベント「DINO FESTIVAL（ディノフェス）」がスタートします。リトルプラネットの人気アトラクションにパウ・パトロールの仲間たちが登場し、この夏だけの特別な“恐竜”コラボ体験をお楽しみいただけます。

パウ・パトロールのビークル（のりもの）のぬりえが3Dになって白熱のカーレースに参戦！「スケッチレーシング」未来の砂場「サンドパーティ」でパウ・パトロールを捜索！“恐竜の化石発掘”が楽しめる今だけの演出も。

※写真は開発中のイメージです。実際とは異なる場合があります。

特設サイトはこちら （https://litpla.com/event/dinosaurfestival/）

■パーク概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28192/table/281_1_dafafac51712e39fe168672d16907580.jpg?v=202606190451 ]

※2026年7月18日（土）～8月31日（月）は夏休み期間として休日営業時間および休日料金の適用となります。

■展開アトラクション（一部抜粋）

紙に書いた乗り物でカーレースに挑戦！お絵かき3Dレーシング「SKETCH RACING（スケッチレーシング）」恐竜のしっぽに合わせてジャンプ！ふしぎな大縄跳び「DINO JUMPING（ディノジャンピング）」だるまを崩さないように打ち飛ばそう！無限だるま落とし「DARUMA INFINITY（ダルマインフィニティ）」ボールの海にダイブ！光と音が彩るボールプール「ZABOOM JOURNEY（ザブーンジャーニー）」砂の高さに合わせて地形が変化する未来の砂遊び「SAND PARTY!（サンドパーティ）」話題の生成AIで世界に一枚のモンスターカードを作ろう！「MAZEMON GENERATOR（マゼモンジェネレーター）」

※「MAZEMON GENERATOR」のみ体験1回につき200円が別途必要です。

※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

■「リトルプラネット」について

「リトルプラネット(https://litpla.com/)」は、砂遊びや紙相撲などのアナログな遊びにデジタルが融合した“未来のアソビ”が体験できる、ファミリーパークブランドです。主軸ブランドである「リトルプラネット」のほか、おもちゃ売り場とコラボした「TOYLO PARK（トイロパーク）powerd by リトルプラネット」、書店とコラボした「Muchu Planet（ムチュウプラネット）」など、計3種の常設パークを国内外に展開しています。全天候型パークのため、天候や気温を気にすることなく快適に遊ぶことができます。

パーク一覧はこちら：https://litpla.com/space/

公式Instagram : https://www.instagram.com/litpla/

公式X：https://x.com/litpla_info

■株式会社リトプラについて

代表者：代表取締役CEO 後藤 貴史

住所：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立：2016年9月

事業内容：ロケーションベースエンターテインメント事業、エクスペリエンスデザイン事業

URL：https://corp.litpla.com/