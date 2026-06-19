【Makuake初日達成】設定ゼロ・Wi-Fi不要・羽根が消えるシーリングファンライト「LumoAir」

株式会社ビザイア

株式会社ビザイア（東京都台東区、代表取締役：趙舒林）のスマート家電ブランド「LivAiA（リヴァイア）」は、羽根収納型シーリングファンライト「LumoAir（ルモエア）CFL-S10」をMakuakeにて2026年6月18日より先行販売を開始しました。開始後24時間で応援購入総額230万円を達成し、支援者100名・達成率1,160%を記録しています。

LumoAirは「ライトつけて」の一言で照明・風を操作でき、使わないときは羽根がライト裏に収納されて見えなくなるシーリングファンライトです。Wi-Fiやアプリなしで使えるオフライン音声操作と、遠心力で羽根が自動展開する収納機構を組み合わせた、約2年の開発から生まれた製品です。日本の住宅が抱えてきた「ファンの騒音・圧迫感」とスマート家電の「複雑な設定」という課題に正面から向き合い、家電を意識せずに暮らせる住空間を提案します。

課題の連鎖で、LumoAirは進化

騒音を解くために、大型流線型羽根を採用

低回転でも大きく柔らかな風を生み出す流線型の大型羽根（直径109cm）と、静音・省エネに優れるDCモーターを採用しています。回転数を上げずに十分な風量を確保し、騒音問題を解消しました。

大型羽根の圧迫感を解くために、素材と収納機構を開発

羽根をクリアプラスチックにして存在感を薄め、さらに「使わないときはライト裏に収納し、起動時は回転の遠心力で自動展開する」機構を搭載しました。常時露出しないためホコリも溜まらず、メンテナンスも容易になっています。

音声操作部を本体から独立、セパレート音声操作リモコン化

LivAiAのコアテクノロジー「オフライン音声操作」を本体（天井）に内蔵すると、ファンのノイズで認識性能が低下することがわかりました。そこで音声操作機能を本体から切り離し、コンセント直挿し型のセパレートリモコンとして独立開発しました。ユーザーの近くに設置できるため認識精度が高く、電池交換も不要です。

初回の簡単なペアリング後はWi-Fi設定やアプリ登録を行う必要がなく、「ライトつけて」の一言ですぐに操作できます。リモコンには日本人特有の発話傾向を学習した音声認識チップを搭載し、「ライトつけて」「ライト消して」「明るくして」「ファンを弱くして」など多彩な音声ワードに対応しています。インターネット接続に依存しないプライバシーに配慮したオフライン方式でありながら、高い認識性能とレスポンスを実現しました。

既存製品との違い

シーリングファンライトは従来、赤外線リモコンで操作するものが主流です。近年はスマート家電化が進み、Wi-Fi接続やアプリ操作に対応した製品も登場していますが、それでも音声操作には専用スマートスピーカーとの連携が前提となるケースがほとんどです。本体単体でオフライン音声操作に対応した製品はほぼ存在しません※。LumoAirは「羽根を見せない」「アプリもWi-Fiも不要」「声だけで動く」という3点を同時に実現した、業界でも希少な製品です。設置から日常使いまでの手間を根本から排除しています。※自社調査（2026年6月時点）

初日達成を後押しした3つの共感

初日達成の背景には3つの共感があります。まず「天井がすっきりする」「見た目がシンプルでインテリアに馴染む」というデザインへの共鳴です。応援コメントでも羽根収納によるすっきりした外観に言及する声が多く寄せられています。次に「アプリ設定なしですぐ使える」というシンプルさへの安心感。そして「デザインも機能も両立している」という、見た目と使いやすさが同時に実現された点への支持です。

開発者は「最初のプロトタイプでファン作動中に音声認識を試したとき、認識率が著しく低下した。本体内蔵を諦めてリモコンを切り離す発想への転換まで、試作を幾度となく繰り返した」と振り返ります。この課題解決の連鎖が、最終的にセパレートリモコンという独自の設計思想を生み出しました。

Makuake先行販売（～2026年8月16日）を経て公式通販サイトでも展開予定です。オフライン音声認識技術は他の家電カテゴリへの拡張も視野に入れており、「家電のことを考えなくていい暮らし」をより多くの空間へ届けていきます。

主な製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39344/table/32_1_a4d08b0344954ce3552487b307261b66.jpg?v=202606190751 ]■ Makuake先行販売について

本製品は、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施中。詳細は販売ページをご覧ください。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/lumoair_50/

販売期間：2026年6月18日～8月16日

■ LivAiA（リヴァイア）について

「使うたびに、正解だったと思える製品を。」を追求し、国内外の優れた技術を日本のライフスタイルに合わせて届けるスマート家電・照明ブランドです。特徴である「オフライン音声操作」テクノロジーは、LivAiAの製品だけでなく、他社のエアコン等の家電操作にも今後対応していく予定です。

公式サイト：https://livaia.com

公式EC：https://shop.livaia.com