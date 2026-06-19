KLD、ヘリテージグループの『昭和40年男』と世代を超えて服の価値をつなぐ「昭和タイムバトン」を開始

株式会社KLD

株式会社KLD（本社：福岡県糸島市、代表取締役CEO：伊東健太）は、『Lightning』『2nd』『CLUTCH Magazine』などを展開するヘリテージグループのカルチャー誌『昭和40年男』と提携し、昭和世代が大切にしてきたファッションアイテムを次世代へつなぐリユースプロジェクト「昭和タイムバトン」を2026年6月19日に開始いたします。

「昭和タイムバトン」は単なる買取サービスではありません。

クローゼットに眠る一着に込められた思い出や背景、その時代ならではの価値を正しく評価し、新たな持ち主へ受け継いでいくための取り組みです。

プロジェクト開始の背景

昭和世代は、日本のファッションカルチャーの発展とともに歩んできた世代でもあります。

若い頃に憧れて購入したライダースジャケット。長年履き続けた革靴。思い切って手に入れたデザイナーズブランドの一着。

それらは単なる衣類ではなく、その人の人生や価値観とともに時間を刻んできた存在です。

一方で、現在では着用機会が減り、大切に保管されたままになっているアイテムも少なくありません。

KLDはこれまで数万人のユーザーとの取引を通じて培ってきた査定・販売ノウハウを活かし、それらの価値あるアイテムを次世代へ循環させる仕組みを構築してきました。

今回、『昭和40年男』が持つコミュニティと、KLDが持つリユースインフラを掛け合わせることで、「思い出の品を次の世代へ受け継ぐ」新しい循環体験を提供します。

ヘリテージグループとの協業について

ヘリテージグループは、『Lightning』『2nd』『CLUTCH Magazine』『趣味の文具箱』をはじめとする専門メディアを展開し、ファッション・カルチャー・ライフスタイル領域において長年にわたり読者コミュニティを形成してきました。

その中でも『昭和40年男』は、昭和カルチャーや趣味、ライフスタイルをテーマに、同世代の読者から高い支持を集めるメディアです。

本プロジェクトでは、ヘリテージグループが持つメディア・コミュニティ基盤と、KLDが持つファッションリユースの知見を掛け合わせることで、新たな価値循環の創出を目指します。

「昭和タイムバトン」の特徴

1. ブランドの価値を理解するプロフェッショナルによる査定

アパレル業界経験者を中心とした専門スタッフが、一点一点丁寧に査定を実施します。

単なる過去の相場だけではなく、市場動向や将来的な需要も踏まえながら適正な評価を行います。

2. 業界トップクラスの透明性

査定結果とともに、各アイテムの再販予定価格を開示します。

査定金額の根拠を可能な限り透明化することで、納得感のある取引を実現します。

3. いつでも最大限の査定価格

期間限定キャンペーンや価格交渉を前提とせず、その時点での適正価格を提示します。

利用者が手放したいと思ったタイミングが、いつでも最適な売却タイミングとなることを目指しています。

4. 自宅完結で利用可能

申し込みから査定、買取成立までをオンライン上で完結。

梱包資材の手配や集荷依頼も簡単に行うことができます。

ご利用の流れ

「昭和タイムバトン」サービスサイト

https://reuse-heritage.com/

- WEBサイトから無料査定を申し込み- アイテムを梱包して発送- マイページ上で査定結果を確認- 売却成立後、お振込み

査定結果にご納得いただけない場合の返送料も無料です。

『昭和40年男』プロジェクト担当 齋藤 陸 コメント

我々『昭和40年男』の読者世代の根底には、「少年時代に熱狂したカルチャー」や「背伸びをして手に入れたモノ」が今も深く根付いています。それらは単なる古い衣類ではなく、お客様が歩んできた人生の記憶であり、大切な宝物そのものです。

だからこそ、そんな大切な服の“歴史”と“価値”を正しく査定してくれるKLD様と組むことで、"俺たちの宝物"が未来の持ち主へと確実に継承されていく、素晴らしい試みになると確信しています。



本日スタートする宅配買取システムを起点に、今後は『昭和40年男』とKLD様の取り組みをさらに大きく広げてまいります。WEB上のサービスだけに留まらず、将来的には読者の皆様がリアルに集い、自慢のコレクションや思い出を持ち寄って熱く語り合えるような「リアルイベント」の開催など、事業を多角的に成長させていく仕掛けにも挑戦していく予定です。「昭和タイムバトン」という名が示す通り、愛された宝物を次世代へと繋ぐこの熱いリレーが、日本中に広がっていくことを目指してまいります。

株式会社KLD 代表取締役 伊東健太 コメント

私たちは創業以来、服を単なる中古品としてではなく、その人の時間や価値観が宿る存在として向き合ってきました。

昭和世代の皆さまが大切にしてきた一着には、市場価値だけでは語れない物語があります。

今回の取り組みを通じて、その物語ごと次の世代へ受け継いでいける循環をつくりたいと考えています。

「昭和タイムバトン」が、思い出の詰まった一着を未来へつなぐ架け橋になることを願っています。

今後の展望

KLDとヘリテージグループは、単なる買取サービスの提供に留まらず、メディア・イベント・コミュニティを活用した取り組みを通じて、世代を超えた価値循環の文化を育ててまいります。

誰かが大切にしてきたものが、次の誰かにとって新たな価値になる。

昭和タイムバトンは、その循環を実現する新しいプロジェクトです。

会社概要

会社名：株式会社KLD

代表者：代表取締役 伊東 健太

本社所在地：福岡県糸島市前原北２丁目１２－３３

東京支社：東京都渋谷区神南一丁目17－5 クーラビル 4F

URL：https://kld-c.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社KLD 広報担当

電話番号：050-5805-2952

Email：info@kld-c.jp