朗読劇「TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』ー罪花の歌ー」9月5日(土)＠全電通労働会館 多目的ホールにて上演！チケット先行発売スタート

株式会社Aliceキャスト写真

累計部数350万部を突破した、小西幹久による人気コミック原作のTVアニメ『リィンカーネーションの花弁』。アニメ第7輪で儚く散っていった項扇羽・ダルモンら罪人軍、5人のキャラクターに焦点をあてたスピンオフを、小西幹久の構想を基に朗読劇として書き下ろした。ピアノの生演奏と声優陣による音楽朗読劇で、小西克幸（項扇羽）、富田美憂（M・ダルモン）、浪川大輔（ハンス・U・ルーデル）、櫻井孝宏（カルロス・N・ハスコック）、小林裕介（ガイウス・J・カエサル）、ナレーターとして川田紳司が出演。さらに、演出映像はTVアニメとおなじくBENTEN Filmが制作する。

2026年9月5日(土)＠全電通労働会館 多目的ホール、1日2公演限定。本日6月18日(木)18:00よりチケット公式先行もスタートしているので、詳細は特設サイトをチェックしてほしい。

※収録や配信の予定はございません

朗読劇「TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』ー罪花の歌ー」

◆イントロダクション

キービジュアル

アニメ第7輪で儚く散っていった項扇羽・ダルモンら罪人軍。

5人のキャラクターに焦点をあてたスピンオフを、

小西幹久先生の構想を基に朗読劇として書き下ろし。

声優の皆さんによる朗読のお芝居を、

映像演出、ピアノの生演奏と共にお届けいたします。

2026年9月5日(土)13時開演・17時開演 2回公演

全電通労働会館 多目的ホール

原作：小西幹久「リィンカーネーションの花弁」（マッグガーデン「マグコミ」連載）

脚本：小島聡一郎

演出：山本タカ

◆キャスト

項扇羽：小西克幸

M・ダルモン：富田美憂

ハンス・U・ルーデル：浪川大輔

カルロス・N・ハスコック：櫻井孝宏

ガイウス・J・カエサル：小林裕介

ナレーター：川田紳司

演奏者（ピアノ）：南保ひとみ

◆スケジュール・会場

2026年9月5日(土)

13時開演・17時開演 2回公演

全電通労働会館 多目的ホール

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台３丁目６

◆チケット

全席指定

SS席 15,000円(税込)

S席 12,000円(税込)

A席 9,900円(税込)

B席 8,000円(税込)

◎公式先行(抽選) 6月18日(木)18:00 ～ 6月28日(日)23:59 詳細はこちら(https://l-tike.com/st1/u62h3q8a4isqg84wh63p)

◎プレイガイド先行(抽選) 7月6日(月)12:00 ～ 7月12日(日)23:59 詳細はこちら(https://l-tike.com/prcn-reading/)

◎一般販売(先着) 7月25日（土）10：00～ 詳細はこちら(https://l-tike.com/prcn-reading/)

※各チケット販売ページは、原則、購入時間になりましたら有効となります。予めご了承下さい。

※公式先行(抽選)では、SS席およびS席のみお申込いただけます。

※各席種エリアは座席表をご確認ください。

※ご購入前にガイドラインのご一読をお願い致します。

◆スタッフ

座席表

原作：小西幹久「リィンカーネーションの花弁」（マッグガーデン「マグコミ」連載）

脚本：小島聡一郎

演出：山本タカ

音響：山本能久、松本浩昭

照明：黒太剛亮（黒猿）

映像オペレーター：竹田和哲

衣裳：上杉麻美（dexi）

舞台監督：鈴木良輔

制作スタッフ：北澤芙未子、加藤じゅんこ

プロデューサー：柏木豊（BENTEN Film）、慶長聖也（ALiCE）

映像制作：BENTEN Film

制作：ALiCE

協力：アミューズクリエイティブスタジオ、賢プロダクション、ステイラック、ゆーりんプロ（五十音順）

主催：BENTEN Film、ALiCE

◆公式情報

X：https://x.com/PRCN_info

推奨ハッシュタグ：#アニメリンネ #リンネ

アニメサイト：https://petals-of-reincarnation-anime.com/

公演に関するお問い合わせ：prcn-stageinfo@aliceinc.co.jp

著作権表示：(C) 小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会

※ビジュアル、ロゴを掲載の際は、掲示のご協力をお願いします。

◆注意事項

・出演者及び公演スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

・公演が行われた際にはいかなる場合でもご購入いただいたチケットの変更・キャンセル・払戻しできませんのでご了承の上、お買い求めください。

・公演が中止の際は、公式サイト・X等にて公演中止のお知らせ、払い戻し方法のご案内をさせていただきます。

・チケットは、紛失・盗難などいかなる場合においても再発行できませんのでご注意ください。

・チケットは正規販売ルートでご購入いただきますようお願いいたします。営利を目的としたチケットの譲渡・転売・購入、及びそれを試みる行為は、いかなる場合も固くお断りしております。正規販売ルート以外で購入されたチケットに関しては、その有効性を一切保証されておりません。転売されたチケットは無効であり、ご入場をお断りさせていただく場合もございますので、ご注意ください。

・公演日時のお間違え、チケット忘れなどもご入場いただけません。ご来場の際はお手元にあるチケットの日時を必ずご確認の上、ご来場ください。

・営利目的の譲渡・転売等、チケットに関する不正行為やそれを疑われる行為が発覚した場合にはご本人確認を実施させていただく場合がございますので、ご来場時には必ずご本人確認書類をご持参ください。

・未成年のお客様は必ず保護者の承諾を得てからチケットをご購入、ご来場ください。

・未就学児の入場は不可とさせて頂きます。ご了承ください。

・客席を含む劇場内に、収録用カメラが入る可能性がございます。収録した映像や写真は、放送・配信・複製頒布等する場合がございます。予めご了承ください。

・車椅子をご利用のお客様はチケットご購入後、事前に 事務局（prcn-stageinfo@aliceinc.co.jp）へご連絡ください。お早めにご連絡をいただけましたら幸いです。（付き添いの方がご観劇される場合もチケットは必要となります）。お問い合わせの際は、「ご来場者氏名」・「ご観劇日時」・「座席番号」・「車椅子でご来場予定の旨」をご記入頂きますよう、お願いいたします。

ロゴ