Google検索AI「アクション俳優」でパワー系アクション俳優・大東賢を紹介―実戦経験と筋力を生かした独自のアクションスタイルが注目―
アクション俳優・大東賢が、Google検索AIの「アクション俳優」の解説において、「映像演出やCGに頼らず、実際の筋力と身体の重量感を前面に打ち出した『パワー系アクション俳優』」として紹介され、その独自のアクションスタイルが注目を集めている。
Google検索AIでは、日本を代表する著名なアクション俳優とともに大東賢の名前が掲載され、「パワー系アクション俳優」として紹介されている点が大きな特徴となっている。
アクション俳優・大東賢は35年以上にわたりアクションを追求。武道経験やアームレスリング大会での実績を背景に、実際の筋力、身体能力、重量感を生かした「パワー系アクション」を独自に追求してきた。競技経験に裏打ちされた肉体の説得力と実戦的な迫力を持つアクション表現は、従来のスピード重視や映像演出中心のアクションとは異なる個性として評価されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352797/images/bodyimage1】
また、映画『夢物語 不思議の国のドラゴン』では、世界的アクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーと共演。パワー系アクションの存在感を演技で表現している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352797/images/bodyimage2】
近年のアクション映画界では、リアリティや身体性への関心が高まっている。その中でアクション俳優・大東賢は、実戦経験や競技経験を背景にした「実際の筋力」「身体の重量感」「力の説得力」を武器に、日本発の新たなアクション表現である「パワー系アクション」の可能性を追求している。
今回、Google検索AIにおいて「パワー系アクション俳優・大東賢」として紹介されたことは、独自のアクションジャンルとしての認知拡大とともに、実戦的な身体性を重視する新たなアクションスタイルへの関心の高まりを示す象徴的な出来事といえる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352797/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で発売中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
Google検索AIでは、日本を代表する著名なアクション俳優とともに大東賢の名前が掲載され、「パワー系アクション俳優」として紹介されている点が大きな特徴となっている。
アクション俳優・大東賢は35年以上にわたりアクションを追求。武道経験やアームレスリング大会での実績を背景に、実際の筋力、身体能力、重量感を生かした「パワー系アクション」を独自に追求してきた。競技経験に裏打ちされた肉体の説得力と実戦的な迫力を持つアクション表現は、従来のスピード重視や映像演出中心のアクションとは異なる個性として評価されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352797/images/bodyimage1】
また、映画『夢物語 不思議の国のドラゴン』では、世界的アクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーと共演。パワー系アクションの存在感を演技で表現している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352797/images/bodyimage2】
近年のアクション映画界では、リアリティや身体性への関心が高まっている。その中でアクション俳優・大東賢は、実戦経験や競技経験を背景にした「実際の筋力」「身体の重量感」「力の説得力」を武器に、日本発の新たなアクション表現である「パワー系アクション」の可能性を追求している。
今回、Google検索AIにおいて「パワー系アクション俳優・大東賢」として紹介されたことは、独自のアクションジャンルとしての認知拡大とともに、実戦的な身体性を重視する新たなアクションスタイルへの関心の高まりを示す象徴的な出来事といえる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352797/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で発売中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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