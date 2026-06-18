【ロクメイコーヒー】新商品「トレイルタンブラー」とコールドブリューパックの期間限定セット販売を6月24日（水）より開始！本格的な夏の到来を前にコーヒーライフを美味しく爽やかにアップデート。

株式会社 路珈珈

奈良発祥の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店の運営や通販、卸業を行う株式会社路珈珈（所在地 奈良県奈良市、代表取締役 井田 浩司 以下当社）が運営する「ロクメイコーヒー」は、2026年6月24日（水）より新商品「トレイルタンブラー」の販売を開始いたします。また、発売を記念して同日より、ロクメイコーヒーこだわりの水出しコーヒー（コールドブリューパック）と組み合わせた「期間限定セット販売」を特別価格にて展開いたします。

今回新登場する「トレイルタンブラー」は、ロクメイコーヒーの象徴であり、「人が人を呼び、幸せの輪を広げる」という願いが込められたお馴染みの「鹿のロゴマーク」が繊細に施されています。日常のひとときからアクティブなアウトドアまで、淹れたての美味しいコーヒーを最高の状態で持ち運べるタフで美しいタンブラーです。優れた保温・保冷機能に加え、炭酸飲料にも対応。このタンブラーと、6月1日より本格始動しているロクメイコーヒー夏の限定メニュー「コールドブリューパック」3種（オリジナル、デカフェ、ブライト）を、一律700円引きの特別な組み合わせでお届けいたします。

暑さ厳しくなるこれからの季節、喉の渇きを潤す至福の一杯を、お出かけ先でも自宅でも最高な状態でお楽しみください。

■【期間限定セット】トレイルタンブラー＆コールドブリュー

【期間限定セット】トレイルタンブラー＆コールドブリューパック（特別価格 6,080円～）

新発売の「トレイルタンブラー」とお好きな「コールドブリューパック（45g×5パック入り）」を組み合わせ、定価合計から一律700円引きにてご提供する大変お得な期間限定キャンペーンです。

【期間限定セット】トレイルタンブラー＆コールドブリュー

セット販売期間： 2026年6月24日（水）～ 7月12日（日）

展開店舗：全実店舗、公式オンラインショップ

販売価格：特別価格 6,080円（税込）～

※お選びいただくコールドブリューパックの種類（オリジナル、デカフェ、ブライト）によって価格が異なります（最高6,780円）。

【備考・注意事項】

トレイルタンブラーの色は選択可：お好みのカラー（ホワイト、サンドベージュ、アッシュグリーン）をお選びいただけます。

割引対象条件：トレイルタンブラー1個につきコールドブリューパック1個までが割引対象となります。

別会計の場合：割引対象外となりますのでご注意ください。

その他：セット対象のコールドブリューパックは通常のバンドル割引対象外となります。

▼新商品「トレイルタンブラー」の特徴

トレイルタンブラー ホワイトトレイルタンブラー サンドベージュトレイルタンブラー アッシュグリーン



傷がつきにくいタフなボトル表面に、主張しすぎず、かつ印象的にあしらわれた英字のブランドプロフィールとロゴマーク。男女問わず、またカジュアルからビジネスまで、ライフスタイルに自然と馴染むミニマルな美しさが魅力です。

また、日常からアクティブなアウトドアまで、お気に入りの一杯を最高の状態で持ち運べる美しく機能的なタンブラーです。

▼セット対象商品：3種のコールドブリューパックについて

トレイルタンブラー ホワイト- 淹れたての美味しさを長時間キープ（炭酸もOK）真空二重構造により、ホット（6時間後も80℃以上）もアイス（6時間後も6℃以下）も抜群の保温保冷効果を発揮。さらに炭酸飲料にも対応し、気分のリフレッシュにも最適です。- 香りを引き立てる滑らかな飲み口突起のない口当たりの良い飲み口と、コーヒーの豊かな香りをダイレクトに楽しめる広口設計（口径42mm）を採用。小さめの氷であればスムーズに入ります。- シェアもできる580mlの大容量たっぷり入るサイズ感は、直飲みだけでなく、旅先やアウトドアで複数人でシェアする「カラフェ」としても優秀なフォルムです。- タフなハンドル付きデザイン蓋には持ち運びに便利なハンドル付き。錆びにくくタフな18-8ステンレスの表面にパウダーコーティングを施し、キャンプなどでも安心の耐久性です。- パーツが少なくてお手入れ簡単シリコーンパッキンなどは簡単に取り外して隅々まで洗浄可能。コーヒーの匂いや色が残りにくく、毎日ストレスフリーで衛生的に使えます。コールドブリュー オリジナルコールドブリュー ブライトコールドブリュー デカフェ

自宅でも手軽に専門店の味を再現できる、45g×5パック入りの水出しコーヒーパック。水に浸けるだけで本格的な味わいが完成します。

・コールドブリュー オリジナル 単品価格：1,980円（税込）

「毎日に寄り添う、定番の味。」ダークチョコレートのようなほろ苦さと、キャラメルを思わせる甘さ。4種の豆が調和する、なめらかな口当たりのロクメイコーヒー定番のコールドブリューです。

・コールドブリュー ブライト 単品価格：2,680円（税込）

「夏をひらく、浅煎りの一杯。」熟したプラムのような果実味をもつ「ケニア ナチュラル」と、クリーンな飲み心地を持つ「グアテマラ パカマラ ウォッシュド」をブレンド。夏にぴったりの軽やかで爽やかな味わいを楽しめます。

・コールドブリュー デカフェ 単品価格：2,180円（税込）

「夏の夜にほどける、やさしい甘さ。」カフェインレスを感じさせない焼き栗やチョコのような香ばしさと、奥行きのある甘み。夏でも心地よく楽しめる、体にやさしい仕上がりです。



※期間限定販売、商品はなくなり次第終了。

※販売期間や提供店舗は予告なく変更になる可能性があります。

※商品画像はイメージです。

■ 販売店舗・オンラインショップ情報

【実店舗】

ROKUMEI COFFEE CO. NARA（奈良本店）

ROKUMEI COFFEE CO. COFFEE ROASTERY（ロクメイコーヒーファクトリー）

ROKUMEI COFFEE CO. GRANDSTA MARUNOUCHI（グランスタ丸の内店）

ROKUMEI COFFEE CO. SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE（渋谷スクランブルスクエア店）

ROKUMEI BAKES（ロクメイベイクス）

【オンラインショップ】公式オンラインショップにて、物販商品を全国へお届けします。

ロクメイコーヒー公式通販サイト https://rokumei.coffee/

ロクメイコーヒー楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/rokumei-coffee/

ロクメイコーヒーAmazon店 https://www.amazon.co.jp/rokumei-coffee

ロクメイコーヒーYahoo!ショッピング店 https://shopping.geocities.jp/rokumei-coffee/

■ロクメイコーヒーとは

ロクメイコーヒーは2026年で創業52年目を迎える奈良に本店を構えるスペシャルティコーヒーの専門店です。代表の井田は焙煎士（ばいせんし）でもあり、2018年JCRC（ジャパン・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップ https://scaj.org/）にて優勝した経験を持つコーヒースペシャリストです。そのこだわりのコーヒーは、世界中から厳選した高品質なコーヒー豆を独自の製法で自家焙煎し、豆本来の香りや風味を大切にしたこだわりの一杯を提供しています。

・ブランド立ち上げ10周年を迎えて

ロクメイコーヒーは昨年2025年10月、ブランドを立ち上げて10周年を迎えました。これもひとえに地域の皆様をはじめ、たくさんの方々のご支援の賜物であり、その感謝の気持ちをお届けするため、「ブランド10周年記念イベント」を実施し、イベント期間はおかげさまで、多くのお客様から高いご評価をいただきました。

・ロゴマークに込めた「幸せの輪」への想い

ロクメイコーヒーでは、コーヒーを通して「幸せの輪を広げる」ことをミッションとして、常日頃より感謝の気持ちを忘れてはいけないとの想いのもと、生産者様とお客様をつなぐ役割こそが企業の使命とし、日々営業に励んでいます。そのため、ロクメイコーヒーの名前の由来とロゴへの想いは、「人が人を呼ぶお店になるように」と願いを込め、古都奈良の天然記念物である鹿と、中国の故事より鹿の群れが互いに鳴いて仲間を呼びあう姿、鹿が鳴くと書いて「鹿鳴（ろくめい）」を掛け合わせ、生産者様・お客様、それを伝える私たちが手を取り円を描き集まっている姿が、

ROKUMEI COFFEEの未来に繋がっていく、そんな幸せの形を目指していることを表現しています。

■店舗情報奈良店

【奈良店】

住所：奈良県奈良市西御門町31

営業時間：8:00～18:00（L.O. 17:30）

席数：40席（テーブル2名掛け32席、カウンター8席）

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイコーヒーファクトリー

【ロクメイコーヒーファクトリー】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1‐20

営業時間：9:00～18:00（L.O.17:30）

店休日：火曜日

駐車場（共有）：110台

グランスタ丸の内店

【グランスタ丸の内店】

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

営業時間：7:00～22:00 ※土日祝：7:00~21:00

席数：10席（テーブル1名掛け4席、カウンター6席、スタンディングテーブルあり）

店休日：なし

駐車場：なし

渋谷スクランブルスクエア店

【渋谷スクランブルスクエア店】

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12（渋谷駅直結・直上）

営業時間：平日8:00～21:00｜土日祝9:00～21:00

席数：6席

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイベイクス

【ロクメイベイクス】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1-20

営業時間：8:00～17:00（L.O.16:30）

席数：44席（テーブル2名掛け18席、大テーブル8席）

店休日：なし

駐車場（共有）：110台

■物件情報募集中

ロクメイコーヒーでは、グランスタ丸の内店（東京）の出店を皮切りに、出店拡大を計画しています。新規出店物件（用地）情報を募集しておりますので、不動産情報をお持ちの各業者様、不動産の有効活用をお考えの地主様からの情報をお待ちしております。

【出店予定エリア】

関東エリア（東京、神奈川、埼玉、千葉）

関西エリア（大阪、京都、奈良、兵庫）

※立地次第で検討できる可能性もございますので、その他エリアでもご相談ください。

担当：株式会社路珈珈 経営企画室 河原

メール：tomohiko.kawahara@rokumei.coffee

電話：0742-93-4433（直通）平日10:00～18:00

■会社概要

会社名：株式会社路珈珈

代表取締役：井田 浩司

所在地：〒630-8225奈良県奈良市西御門町31

設立：1974年12月

事業内容：コーヒー豆の焙煎、製造、小売（通信販売/喫茶業）・卸売

株式会社路珈珈 公式HP https://www.rococo-coffee.co.jp

ロクメイコーヒー公式Instagram https://www.instagram.com/rokumei_coffee_co._/

株式会社路珈珈のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/41634

株式会社路珈珈

ロクメイコーヒーは2026年で創業52年目を迎える奈良に本店を構えるスペシャルティコーヒーの専門店です。代表の井田は焙煎士（ばいせんし）でもあり、2018年JCRC（ジャパン・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップ https://scaj.org/ ）にて優勝した経験を持つコーヒースペシャリストです。