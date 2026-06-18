ニュートロ（TM）ブランド誕生100周年・グリニーズ（TM） ブランド30周年記念　「ジャパンわんこフェスタin お台場」に出展

〜 ドッグフード試食会やくじ引きイベントにのべ約３,000人が参加！ 〜マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一、以下、マース ジャパン）が展開する高品質な自然素材（*1）の組み合わせを生かして、健康を維持できる食事を提供するペットフードブランド「ニュートロ（TM）」と、愛犬・愛猫とともに過ごす、特別でかけがえのない時間のためにおいしさや喜びだけでなく、大切な健康上の価値も届けるブランド「グリニーズ（TM）」は、6月12日〜14日にお台場セントラル広場及びプロムナード（東京都江東区）で開催された「ジャパンわんこフェスタin お台場」に出展しました。会場では愛犬用のニュートロ（TM）製品試食会、クイズに回答するともれなくペットフードサンプルがもらえるくじ引きイベントなどにのべ約3,000人のペットペアレンツ（飼い主）が参加いただき、100周年を迎えたニュートロ（TM）ブランド、30周年を迎えたグリニーズ（TM）ブランドの理解促進を図りました。











株式会社FLAFFYが主催する「ジャパンわんこフェスタin お台場」は、ペットも人も一緒に楽しめる国内最大級の屋外イベントです。開催期間の3日間で、約70,000名の参加者をお台場セントラル広場及びプロムナードに誘致し、愛犬と楽しめるステージイベント、一緒に食事や買い物を楽しめる新しい体験を多数展開しました。ニュートロ（TM）とグリニーズ（TM）は、それぞれ100周年、30周年の節目であることからブランドの認知拡大、製品への興味喚起の場として出展しました。＜「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」ニュートロ（TM） ・グリニーズ（TM） ブース出展概要＞ドッグフード「ニュートロ（TM）フローズン 日本の恵み（*3）」試食会冷凍タイプのドッグフード「ニュートロ（TM）フローズン 日本の恵み（*2）」の試食会を実施しました。解凍して温めた「海 真鯛（*3）」、「大地 はかた地どり（*4）」、「山 鹿肉」の3種のラインアップの中から、愛犬の好みに合った製品を実際に食べてもらいました。試食する愛犬の姿を見たペットペアレンツの方々からは、「いつも外では食べないのにびっくりした」、「一瞬で食べちゃった」、「おいしかったのか、お代わりを欲しがってる」などのコメントをいただきました。ミニクイズに答えるとフードサンプルがもらえるくじ引きイベントニュートロ（TM）およびグリニーズ（TM）に関するミニクイズに正解すると、製品サンプル（犬・猫用）が当たる抽選イベントを開催。クイズ正解者はくじ引きに挑戦でき、ニュートロ（TM）ドライやウエットフード、グリニーズ（TM）製品など、愛犬・愛猫の健康をサポートする人気ラインアップのサンプルを各賞に応じて進呈。ニュートロ（TM）とグリニーズ（TM）は、ブランド誕生から2026年でそれぞれ100周年、30周年を迎えることを記念し、今後もさまざまな企画を展開していきます。ニュートロ（TM）は引き続き、自然素材（*1）にこだわり愛犬・愛猫の幸せと健康を考えたフードの認知拡大と使用機会の創出を通じて、グリニーズ（TM）は、ペットペアレンツが「大切な家族にベストなことを選択したい」と考えた時に選ばれるスーパートリーツの認知を拡大し、おいしく健康ケアができる製品を提供し続けることで、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指します。＜「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」出展概要＞名称： 「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」開催日程： 2026年6月12日（金）〜14日（日）9:00~16:30（最終日のみ17:00まで）会場： お台場セントラル広場及びプロムナード（東京都江東区青海1丁目1）マース ジャパン 「ニュートロ（TM）」ブース F08主催： 株式会社FLAFFY公式サイト： https://japan-wanko-festa.com/

*1栄養強化のため、合成ビタミン、ミネラル、アミノ酸使用。

*2 国産食材を63〜90%以上使用（大地：81%以上、海：63%以上、山：90%以上）。

*3 国産真鯛を魚類原材料中37.5%使用、スケソウダラは米国産原料を使用。

*4 鶏肉中15%はかた地どり使用。

ニュートロ（TM）について



ニュートロ（TM）は、100年にわたり自然素材（*a）でワンちゃん・ネコちゃんの健康を実現することにこだわり続けてきたナチュラルペットフード （*b）のブランドです。栄養学と素材への深い知識、そして素材をうまく組み合わせる高いブレンド力で、自然素材（*a）の力を引き出し、ワンちゃん・ネコちゃんが「おいしい！」と感じる味わいと、体の内側から健康を支える最適な栄養バランス（*b）を実現しています。



ワンちゃん・ネコちゃんのニーズに合わせて選べる「ニュートロ（TM）ナチュラル チョイス（TM）」、人が食事を楽しむように、ペットにも素材を生かした食事を楽しんでもらえるよう、厳選自然素材（*a）をたっぷり使った、抜群のおいしさを誇るワンランク上のナチュラルフード（*b）「ニュートロ（TM）シュプレモ（TM）」、ワンちゃん・ネコちゃんの本能が求める、高タンパク（*c）で穀物を使用しない（*d）「ニュートロ（TM）ワイルド レシピ（TM）」など、個々のニーズに合わせて豊富なラインアップを展開しています。



これからもワンちゃん・ネコちゃんが健やかな毎日を過ごせるよう、自然素材（*a）を生かす食事でサポートしてまいります。ニュートロ（TM）のホームページは、http://www.nutro.jp/





*a 合成ビタミンなどの添加物を除く全ての原料に化学的合成物を使用しておりません。



*b 栄養強化のため、合成ビタミン、ミネラル、アミノ酸使用。



*c ドライフードの場合、当社ナチュラル チョイス™ 小型犬 成犬用製品比25-34%アップ、当社ナチュラル チョイス™ 室内猫用 アダルト チキン製品比約21%アップ、バラエティによりタンパク質の値は異なります。



*d 原材料として穀物不使用。





グリニーズ（TM）について



グリニーズ（TM）は、愛犬・愛猫とともに過ごす、特別でかけがえのない時間のため、おいしさや喜びだけでなく、大切な健康上の価値も届けます。ペットペアレンツが「大切な家族にベストなことを選択したい」と考えた時に選ばれるスーパートリーツがグリニーズ（TM）です。ホームページは、https://greenies.jp/



マース インコーポレイテッドについて



マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界は、今日の私たちのビジネスへの取り組み方から始まる」という使命（Purpose）の下、事業を展開しています。



マースとケラノバの2025年の売上高を合算すると、売上高650億ドル超の家族経営の企業で、17万人の従業員（アソシエイト）を擁しています。多様なポートフォリオには、世界中のペットに提供されるペットケア製品や獣医療サービスが含まれ、また高品質なスナック（菓子）および食品は、毎日何百万人もの人々に喜びを届けています。



ロイヤルカナン（R）、ペディグリー（R）、カルカン（R）/WHISKAS（R）、シーザー（R）、M&M’S（R）、スニッカーズ（R）、EXTRA（R）、プリングルズ（R）、Cheez-It（R）、BEN’S ORIGINAL（TM）など、世界で愛される数々のブランドを展開しています。



さらに、BANFIELD（TM）、BLUEPEARL（TM）、VCA（TM）、ANICURA（TM）を含む国際的な動物病院ネットワークを通じて高品質な獣医療サービスを提供しており、ANTECH（TM）はペットの診断分野で画期的なソリューションを提供しています。



マースの詳細は https://www.mars.com/（英語）をご覧ください。また、Facebook（https://www.facebook.com/Mars）、Instagram（https://www.instagram.com/marsglobal/）、LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/mars）、YouTube（https://www.youtube.com/user/Mars）をフォローしてください。