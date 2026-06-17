児童図書16冊を寄贈　累計296冊に＿国際ソロプチミスト福井、あわら市で贈呈式（6月5日）

あわら市は、国際ソロプチミスト福井から、子どもたちの読書活動の充実を目的として児童図書16冊の寄贈を受けることとなり、下記のとおり贈呈式を開催しました。

同団体からの寄贈は平成27年度から継続して行われており、今回の寄贈により、芦原図書館への累計寄贈冊数は296冊となります。





本取り組みは、大野市、越前市、福井市、鯖江市、坂井市、勝山市など嶺北地域の図書館でも実施されており、地域の子どもたちの読書環境の充実に寄与しています。

あわら市では、こうした継続的な支援により、子どもたちが多様な本に触れ、学びや想像力を育む機会が広がっていることに感謝しています。





■贈呈式概要

日時：令和8年6月5日（金）

贈呈品：児童図書 16冊

贈呈者：国際ソロプチミスト福井

受贈者：あわら市教育長（芦原図書館）

■国際ソロプチミスト福井について

国際ソロプチミストは、約128の国と地域で活動する女性の国際奉仕団体で、「女性の地位向上」や「人権」「平等・開発・平和」の実現に向けた活動を行っています。

国際ソロプチミスト福井は、昭和52年に認証され、地域社会への支援活動の一環として図書寄贈を継続しています。

■本件に関するお問い合わせ先

あわら市 芦原図書館

TEL：0776-78-7246

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

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