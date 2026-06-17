サンエックスがキャラクターデザインを担当！　EBiDAN 15周年を記念した新キャラクター「えびっぺ委員長」が登場

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「超特急」や「M!LK」らが所属する恵比寿学園男子部、通称「EBiDAN」から新キャラクター「えびっぺ委員長」のキャラクターデザインを担当したことをお知らせします。

「えびっぺ委員長」は「EBiDAN」が今年15周年を迎えることを記念して制作されたキャラクターで、今回はイラストを先行公開します。ペンライトを振っている姿や体の色がゴールドやシルバーに変化している姿をお披露目です。

まだ謎に包まれている「えびっぺ委員長」のキャラクター詳細や今後の展開は8月開催予定のEBiDAN THE LIVE 2026に合わせて発表予定です。今後の続報をお楽しみに！

【EBiDAN（エビダン）とは】

スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団、「恵比寿学園男子部」（えびすがくえんだんしぶ）の略。

超特急、M!LK、Sakurashimeji、SUPER★DRAGON、ONE N’ ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、Lienel、ICExなど数々の人気アーティストで構成されている。

【EBiDAN THE LIVE 2026について】

EBiDANによる年に一度のメンバー大集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」

今年は記念すべき「EBiDAN」15周年アニバーサリーイヤー。

〇開催場所

国立代々木競技場 第一体育館（東京都）

〇日程：

【Day1】～1学期～ 8月13日(木) 開場17:00 / 開演18:00

【Day2】～2学期～ 8月14日(金) 開場17:00 / 開演18:00

【Day3】～3学期～ 8月15日(土) 開場17:00 / 開演18:00

【Day4】～4学期～ 8月16日(日) 開場13:00 / 開演14:00

〇出演者

超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N' ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel

EBiDAN THE LIVE 2026 公式サイト

https://ebidan.jp/feature/ebidan_live2026

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

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