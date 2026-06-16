TVアニメ「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」アクリルキャラスタンド、ぷにこれ！アクリルフィギュアの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」の新商品を受注開始いたしました。
▼アクリルキャラスタンド
スカーレット ティザービジュアルver.
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
▼アクリルキャラスタンド
スカーレット 制服ver.
■サイズ：約74×159mm
■素材：アクリル
▼アクリルキャラスタンド
スカーレット 【デフォルメキャラ】
■サイズ：約70×94mm
■素材：アクリル
▼ぷにこれ！アクリルフィギュア
スカーレット
■サイズ：約90mm（本体）
■素材：アクリル（本体）、PVC（スタンド）
■専用スタンド付属
(C)鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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