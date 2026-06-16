2026年6月20日（土）より表参道の『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』にて「ピングー」とのコラボレーションイベント『PINGU(TM) WITH ORBIS』を開催！

オルビス株式会社

オルビス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山口裕絵）の体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』は、6月20（土）～8月6日（木）の期間、世界で愛されるペンギンの男のコ「ピングー」とコラボレーションした期間限定イベント『PINGU(TM) WITH ORBIS』を開催します。本イベントでは、「ピングー」やその仲間たちの特別限定デザインが施されたオルビスを代表とするスキンケアラインの化粧水ボトルをはじめ、ぷっくりステッカーが セットになった限定ドリンクの販売、可愛いコラボグッズが当たるカプセルトイや、願い事を書ける「ピングー」デザインの短冊など様々なコンテンツをご用意しております。また7月26日（日）には、事前抽選に当選の方限定で「ピングー」＆「ピンガ」と写真が撮れるイベントにご招待。イベント参加者限定デザインのコラボレーションボトルも登場します。

オルビスは、創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランド メッセージに掲げるビューティーブランドです。あなたらしい美しさ、生き方を見つけるサポートをしたいという思いを込めて、お客様自身が“選べる”さまざまなコンテンツをご用意しています。施設内1階ではスキンチェックや泡立て体験など、どなたでもお気軽にお楽しみいただけるコンテンツ、2階ではスキンケアトリートメント・ワークショップなどの特別な体験を通して、自身の肌状態を理解し、美しさを引き出すスキンケア方法やメイクアイテムを知っていただけます。

■『PINGU(TM) WITH ORBIS』イベント概要

実施期間：2026年6月20日（土）～8月6日（木）

営業時間：10:00～20:00

会場：〒107-0062 東京都港区南青山5-7-1

『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』

参加条件：事前予約なしでどなたでも自由にご参加いただけます。

※混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。

【期間限定】「ピングー」とコラボレーションした化粧水ボトルが登場

本イベント期間中、「ピングー」とのコラボレーションデザイン化粧水ボトルが登場します。

今回、『オルビスユー エッセンスローション』に加えて、『オルビスユードット エッセンスローション』もコラボデザインをご用意いたしました。このイベントだけでしか手に入らない『オルビスユー エッセンスローション』、『オルビスユードット エッセンスローション』のつめかえ用ボトルです。

【当選者限定】「ピングー」＆「ピンガ」と写真が撮れるグリーティングイベント開催

2026年7月26日（日）には、「ピングー」と、「ピングー」の妹である「ピンガ」の来店イベントを行います。本イベントでは、このイベント参加者のみご購入いただける『オルビスユー エッセンスローション』のコラボボトルが登場。

専用URL（https://forms.microsoft.com/r/uP2mHXaQ49(https://forms.microsoft.com/pages/responsepage.aspx?id=pi35efE0Hk-J-iaHLLba0T9U_FGtLb1Hk9f1UjHCjLVUQlQ4UFg3RzZOM0kzSzBITU81T0g4OFk3NS4u&route=shorturl)）より応募期間中にお申し込みいただけた方の中から抽選でご参加いただけます。

当選後、本イベント限定デザインのコラボレーションボトルを事前購入いただくと、「ピングー」＆「ピンガ」の撮影会に参加いただけます。

【期間限定】『JUICE BAR』にぷくぷくステッカーと限定ドリンクのセットが登場

※グリーティングイベントのイメージ

1階『JUICE BAR』では、「ピングー」の見た目とリンクした『PINGU(TM) ブラックスムージー ぷくぷくステッカーセット』を販売いたします。

ブラックの部分はオーツミルクをベースに、バナナ・パイナップル・ブルーベリー・デーツを合わせたスムージー。竹炭パウダーを加え、印象的なブラックカラーに仕上げました。

ホワイトの部分はココナッツヨーグルトをプラスし、混ぜ合わせることで、爽やかでフルーティーな味わいをお楽しみいただけます。

ドリンクとセットで、「ピングー」コラボデザインのぷくぷくステッカーのスーベニアが登場。シール交換やコレクション、お持ちのアイテムにもご使用いただける立体感のあるかわいらしいデザインになっています。

【店頭限定】SNS投稿で限定デザインのオルビスユー エッセンスローションが当たる『カプセルトイ』

本イベントの様子をSNSに投稿いただくと、プレゼントが必ず当たるカプセルトイをご体験いただけます。景品として非売品の「ピングー」コラボ化粧水ボトルの『オルビスユー エッセンスローション』現品・「ピングー」コラボステッカー全4種・商品サンプルなどをご用意しております。

参加条件：SKINCARE LOUNGE BY ORBIS公式SNSフォローの上、施設の写真とイベントの感想を以下ハッシュタグと共にSNS（Instagram・X）に投稿

必須ハッシュタグ：#スキンケアラウンジバイオルビス

#ピングーとオルビス

※ストーリーズの場合は指定ハッシュタグに加えて@skincare_lounge_by_orbisをメンション

※お一人様一回までとさせていただきます。

公式SNS ▶ Instagram：＠skincare_lounge_by_orbis(https://www.instagram.com/skincare_lounge_by_orbis/)

X：@skincarelounge(https://x.com/skincarelounge)

【店頭限定】パウダールームが「ピングー」デザインに期間限定で大変身！

イベント期間中、2階にあるパウダールームの1室が「ピングー」デザイン仕様になります。

ミラーには、「ピングー」やその仲間たちの限定デザインが施され、楽しい空間をお楽しみいただけます。

ぜひこの機会にパウダールームをご利用いただき、「ピングー」たちと一緒に写真撮影をお楽しみください。

※本ブースは撮影専用です。パウダールームとしてのご使用は別のブースをご利用いただけます。

【店頭限定】新規アプリ会員様に「ピングー」のボーディングパスステッカーをプレゼント！

「ピングー」コラボレーションデザインの化粧水ボトルをご購入の上、オルビス公式アプリの会員登録をしていただいた方には、スペシャルデザインのステッカーをプレゼントいたします。

【期間限定】七夕シーズン限定！「ピングー」デザイン短冊が登場！

6月20日（土）～7月7日（火）の期間、七夕に向けて店内2階に笹と短冊をご用意しております。「ピングー」デザインのかわいい短冊に、自由に願いを込めてお楽しみいただけます。

ピングーの世界観とともに、季節ならではのひとときをお楽しみいただけます。

【松本湯にて開催】中野の人気銭湯松本湯で特別イベント「オルビスの湯 WITH PINGU(TM)」を開催！

2026年6月26日（金）～2026年7月26日（日）の期間、都内人気銭湯「松本湯」にて、特別イベント「オルビスの湯 WITH PINGU(TM)」を開催いたします。昨年5月に発売した『オルビス ザ クレンジング オイル』の発売1周年を記念し、「ピングー」とコラボレーションした特別な空間をお届けします。

本イベントは「落とす、ととのう、うるおう」をテーマに、『オルビス ザ クレンジング オイル』をはじめとした多数のオルビス商品をお試しいただけます。

また、オルビスの体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』の専用サイト（https://skincarelounge.net/）にて、『オルビスザ クレンジングオイル』と『オルビス ユードット エッセンスローション』「ピングー」デザインボトルのスペシャルセットをご購入いただいた方には、ノベルティとしてオリジナルデザインのスパバックをプレゼントいたします。

■「ピングー」について

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu

●ご掲載に関してのお願い

クレジットを表記ください。

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■『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』について

‐コンセプト‐自分の肌を知り、本来の力を引き出す体験を

SKINCARE LOUNGE BY ORBISで知ってほしいのは、商品ではなく、まずはあなた自身のこと。

“ここち”を、感じ・知り・持ち帰る「FEEL」「LEARN」「TAKE」を軸に、五感を満たしながら、あなたらしい「ここちよさ」、あなたらしい「美しさ」を見つけていただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。

店舗詳細

〒107-0062東京都港区南青山5-7-1

LOUNGE 10：00 AM ～8：00 PM

JUICE BAR 8：00 AM ～8：00 PM

Tel. 03-6712-5633

www.orbis.co.jp/skincarelounge/(https://www.orbis.co.jp/skincarelounge/)

※営業時間が変更になる場合がございます。最新の営業時間は上記サイトをご確認ください。

※当館の都合により、臨時休館になる場合がございます。

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-718-42fb93ea01325d6b5e9d10984ab9e0b9.pdf