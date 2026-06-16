【西武渋谷店イベント限定】もちにゃん × 金川製茶、沖縄が育んだ“翠の至宝”が限定パッケージで登場！

株式会社ディー・ビジュアル

２０２６年７月１日（水）から８月３日（月）まで、西武渋谷店Ａ館２階にて開催される『夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり』にて、沖縄県名護市の老舗茶園・金川製茶の「金川紅茶」が登場します。

（記事の要約は文末に掲載しております）

画像０１ 金川紅茶 手軽なティー・バッグ（２袋入り）でお楽しみいただけます。※パッケージデザインは変更となる場合がございます。

沖縄といえば泡盛や黒糖を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、実は沖縄北部・やんばる地域には６０年以上にわたりお茶づくりを続けてきた茶園があります。

１９５６年創業の金川製茶は、沖縄県名護市の豊かな自然の中で茶葉を育て、製茶までを一貫して手掛ける紅茶専門の茶農家です。現在は４代目の比嘉竜一氏が中心となり、沖縄の気候と風土を活かした独自の紅茶づくりを追求しています。



◼️ 沖縄だから生まれる華やかな香り

金川紅茶の最大の魅力は、その華やかで奥行きのある香りです。

紅茶専用品種である「べにふうき」「べにほまれ」と、緑茶用品種である「やぶきた」「ゆたかみどり」を絶妙にブレンド。沖縄の温暖な気候と豊かな自然の中で育まれた茶葉からは、白い花を思わせる香りと蜜のような甘い余韻が広がります。

一般的な和紅茶とはひと味違う、南国らしい豊かな香りは、多くの紅茶愛好家から高い評価を受けています。



◼️ 全国の紅茶ファンを魅了する実力派

金川製茶は国産紅茶の品評会やコンテストでも高い評価を受け続けています。

茶葉の状態や天候を見極めながら発酵や火入れを調整し、納得できない茶葉は商品化しないという徹底した品質管理を行っています。こうした職人のこだわりが、全国の紅茶ファンを魅了する味わいを支えています。

画像０２ 金川紅茶本来の香りと味わいをご自宅で堪能できる、40g入り茶葉パックも販売いたします。※パッケージデザインは変更となる場合がございます。



◼️ 沖縄の風を感じる一杯を渋谷で

今回のイベントでは、那覇市のお茶の名店「流求茶館」とのコラボレーションによって、沖縄を代表する隠れた名産品として金川紅茶を販売予定です。

イベント会場のみならず、B1食品売場でも販売され、４Fの「365cafe」でも、「夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり」とのコラボ期間中に、メニューで提供されます。

沖縄の海や自然を思わせる香り豊かな紅茶は、夏のティータイムにもぴったり。

渋谷にいながら沖縄・やんばるの風土を感じられる特別な一杯を、ぜひお楽しみください。

画像０３ 「もちにゃん」メインビジュアル



◼️ もちにゃんとは

「もちにゃん」は、２０１３年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。

２０１５年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では 7-Eleven、Lawson、The Coca-Cola Company などの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着。現在はアニメ版が中華圏の６０以上の配信プラットフォームで絶賛配信中。



◼️ 金川製茶（かにがわせいちゃ）とは

創業６８年の老舗製茶。

１９５６年、沖縄県名護市（旧 羽地村）で、初代の比嘉元福が台湾からお茶の種を仕入れ、その種をまいて茶畑をはじめました。

１９６０年、二代目の比嘉康夫と共に茶工場をつくり自園で釜炒り緑茶の製造を始める。

１９８９年、３代目の比嘉猛は県内の緑茶品評会で幾度も１位を受賞し、茶畑の機能的区画整備、品種茶を導入。この頃から県産紅茶の試作をはじめる。

２０１７年、４代目の比嘉竜一は緑茶の生産を終了し紅茶専門の茶農家へ転身。茶樹は沖縄に合った紅茶用品種へと植え替えを進め、沖縄県産の紅茶で国産紅茶の日本一を決めるコンテスト「国産紅茶グランプリ」にて3年連続日本一（２０１７年～２０１９年）を受賞する。

現在は、「食に合う紅茶づくり」を目標掲げ、紅茶の栽培から製茶方法の研究を進める。

https://www.instagram.com/kanigawa_seicha_1956/

画像０４ 「もちにゃん」のアニメに登場する流求球茶館

流求茶館とは

台湾好きな店主が、「沖縄で台湾を感じられる場所を」との想いで２００５年に誕生させた小さな台湾茶カフェ。店内では常時台湾茶、台湾フードを楽しめる他、台湾茶葉や菓子類などの物販も行う。また、コーヒーやスイーツもあり普段のカフェとして利用する客も多く、地元客・観光客問わず憩いの場として長年愛されているお店。

２０２０年より、『もちにゃん』のアニメ版に度々登場する。



流求茶館

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 1-3-17

TEL 098-862-3031

www.ryukyu-chakan.com

画像０６ SNS用イベント告知画像

■ イベント情報

画像０５ イベント公式ロゴ

■ イベント情報西武渋谷店Ａ館

２階 イベントスペース（メイン会場）

地下１階 食品売場 （７月１５日（水）～８月３日（月）

４階 365cafe （６月２３日（火）～７月6日（月）

https://www.d-world.asia/mochinyan-seibu2026

画像０６ SNS用イベント告知画像画像０７ イベント公式ポスター

主な内容（予定）イベント限定コラボ食品・スイーツ販売地下１階食品売場での試食企画365cafeでのオリジナルコラボメニュー提供ぬいぐるみ・雑貨などの公式グッズ販売地域コラボレーショングッズ展開アーティストコラボ作品の展示・販売参加型ワークショップ・体験イベントフォトスポット展示 ほか※ 内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は今後の発表をご確認ください。

お問い合わせ

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〒１０１-００５１ 東京都千代田区神田神保町３-１７-２８ 神三ビル３階

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