マルイ公式アプリに「健康が購買を変える」新機能を搭載！～SIRU＋連携で、小売アプリが「行動変容」プラットフォームへ進化～

シルタス株式会社

「がんばらないヘルスケア」をコンセプトに、購買データを起点に、食と健康の行動変容を促すヘルスケアプラットフォーム「SIRU＋」を展開するシルタス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小原 一樹、以下「シルタス」）は、株式会社マルイ（本社：岡山県津山市、代表取締役：松田和也、以下「マルイ」）が運営するマルイ公式アプリにおいて、SIRU＋の機能提供を開始いたしました。本連携は、小売業独自のスマートフォンアプリに、Webview形式でSIRU＋の栄養分析・レコメンド機能を直接実装する初の事例となります。

－ 連携の深化と全26店舗への拡大

シルタスとマルイは、2024年2月1日より購買データ連携を開始し、津山市内のマルイ7店舗およびエスマート河辺店にて、購入した食材を「SIRU＋」へ自動登録する取り組みを展開してきました。これにより、利用者は日々の買い物を通じて自身の栄養状態を可視化できる環境を実現しています。今回、新たにマルイ公式アプリへ「SIRU＋」の機能を実装するとともに、連携対象店舗をマルイ全26店舗（エスマート河辺店を含む）へ拡大し、より多くのお客様へサービス提供を開始することとなりました。

－ SIRU＋の機能提供の背景

近年、小売アプリはクーポン配信や決済機能に留まらず、顧客との継続的な接点を生み出す“メディア”としての役割が求められています。一方で、健康意識の高まりにより「何を買うか」が生活の質に直結する中、購買データを活用した新たな価値提供の必要性が高まっています。

今回の取り組みでは、日々の「買い物」という行動を起点に、無理なく健康意識を高める仕組みを構築。マルイはアプリを通じて、顧客の生活に寄り添う新たな価値提供を実現します。

－ SIRU＋の機能連携で、「買い物」を「健康行動」へアップデート

SIRU＋の機能連携により、日々の食品購買データを自動で記録・分析し、買い物内容を“栄養情報”として可視化することができます。購入した食品をもとに栄養バランスを分析し、不足しがちな栄養素やおすすめ商品をアプリ上で提案。さらに、推奨商品の購入に応じて報酬（マイル）が貯まり、健康を意識した商品選択を、無理なく日常の購買行動へ取り込める仕組みを実現します。

＜SIRU＋機能連携でできること＞

・購買データを自動連携

マルイでの購買データが自動でアプリに反映。レシートを撮影する手間なく、お買い物の振り返りが可能です。

・購買情報を“栄養データ”へ変換

購入した食品を独自のアルゴリズムで栄養素に変換。自身の買い物の栄養バランスがひと目でわかります。

・不足栄養素にもとづく食品レコメンド

個人の栄養バランスに応じて、不足している栄養素を補える最適な食品を提案します。

・行動変容を促すインセンティブ設計

推奨商品の購入に応じて報酬（マイル）を付与し、継続的な利用を促進します。貯めた報酬（マイル）はマルイ独自の「マムハートカードポイント」に交換可能。購買と健康の好循環を創出します。

－ 小売事業者にとっての価値

本機能は、日々の購買データを栄養情報へ変換し、顧客一人ひとりの健康状態や栄養傾向に応じた商品提案を実現します。これにより、従来の小売アプリが担ってきた「クーポン・販促機能」に加え、「健康行動を支援する」という新たな役割への進化を実現します。

・アプリの“日常化”によるロイヤリティ向上

健康という生活密着テーマにより、日常的なアプリ接点を創出し、来店・購買につながる継続利用を促進。

・“理由のある購買”の創出

栄養根拠に基づいたレコメンドにより、価格訴求に依存しない“目的買い“を形成。

・顧客理解の高度化

栄養・健康志向データを活用し、より精度の高いCRM・販促施策を実現。

・導入のスピードと柔軟性

Webview形式での提供により、既存アプリの大幅な改修を必要とせず、スピーディーな機能拡張が可能。

－ 今後の展望

シルタスは、日々の購買データを「健康価値」へ変換し、買い物を通じて自然と健康になれる社会の実現を目指しています。今回のマルイでの事例を皮切りに、スーパーマーケットやドラッグストアとの連携を拡大し、日常生活の中で健康行動を支援する新たなインフラ構築を推進してまいります。

■ 会社概要

会社名：シルタス株式会社 SIRUTASU Inc.

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂４丁目８－１９ 赤坂フロントタウン3F

代表取締役：小原 一樹

会社URL：https://corp.sirutasu.com/

アプリURL：https://corp.sirutasu.com/appsirutasu

事業内容：購買データを起点に、食と健康の行動変容を促すヘルスケアプラットフォーム「SIRU＋」の開発・運営。また、食品メーカーや小売企業向けに、健康データを活用した商品開発・サービス開発・マーケティング支援、健康価値を軸とした新しい購買体験の創出の支援事業を展開。

設立：2016年11月

資本金： 1億円