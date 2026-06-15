ネオキャリア、部活動支援の一環として初の冠大会「Bスポンサーズ杯」を開催

株式会社ネオキャリア

総合人材サービスを展開する株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西澤 亮一、以下「ネオキャリア」）は、自社が運営する企業と高校をつなぐスポンサーマッチングサービス「Bスポンサーズ」の取り組みとして、部活動の強化および高校間交流を目的に、加盟高校の男子バスケットボール部を対象とした初の冠大会「Bスポンサーズ杯」を、2026年4月18日・19日の2日間にわたり開催しました。本大会には、合計7校が参加し、高校や地域を越えた交流機会の創出につながりました。

Bスポンサーズ杯開催の背景

Bスポンサーズは、2025年のサービス提供開始以降、企業と高校をつなぐことで、部活動における活動資金支援などを通じたサポートを推進してまいりました。

一方、高校と接点を持つ中で見えてきたのが、部活動における課題は活動費不足だけではなく、高校外との交流機会や実践的な成長機会にも及んでいるということです。少子化や教員の働き方改革を背景に、高校部活動を取り巻く環境は大きく変化しており、部員不足や活動機会の格差など、従来の高校単位では十分な競技環境を維持することが難しくなっています。

そのような中、地域や高校規模によっては、対外試合や他校との交流機会を十分に確保することが難しいケースもあり、高校生が学校外から刺激を受けたり、高いレベルの競技環境に触れたりする機会に差が生じています。特に、競技力向上に意欲的に取り組む高校においては、普段とは異なる環境での試合経験や、接点の少ない高校との対戦機会が、高校生の成長やモチベーション形成において非常に有意義な経験になると考えています。

こうした背景から当社では、支援を単なるスポンサーシップの提供にとどめるのではなく、高校生同士が学校や地域を越えてつながる成長機会を創出したいという想いのもと、今回初となる冠大会「Bスポンサーズ杯」を開催しました。なお、本大会は、Bリーグ公式戦と同会場・同日程で開催し、高校生がプロ公式戦と同じ舞台でプレーできる機会として実施しました。

当日の様子

本大会は、2026年4月18日・19日の2日間にわたり、埼玉県浦和駒場体育館にて開催されました。大会には、埼玉県立川口東高等学校、埼玉栄高等学校、埼玉県立庄和高等学校、東京都立武蔵野北高等学校、國學院大學久我山高等学校、星槎国際湘南高等学校、栃木県立小山南高等学校の男子バスケットボール部が参加し、2日間で計7試合を実施しました。

本大会は、同日に開催されたBリーグ公式戦の前座試合として実施したものであり、参加した高校生は、プロ公式戦と同じ会場で試合を行いました。また、大会終了後には、同会場で開催されたBリーグ公式戦「さいたまブロンコス 対 アルビレックスBB」を観戦しました。

Bスポンサーズ責任者コメント

試合当日の様子

本大会を通じて改めて感じたのは、部活動支援においては、活動資金の支援に加え、高校生が普段経験できない環境や交流機会を創出していくことも重要であるという点です。高校部活動を取り巻く環境が変化する中で、学校や地域を越えて交流し、普段とは異なる舞台でプレーする経験の価値は、今後さらに高まっていくと考えています。

本大会では、高校生がBリーグ公式戦と同じ舞台でプレーし、その後トップレベルの試合を観戦するという、日常の部活動では得難い機会を提供しました。この経験が、高校生にとって新たな視点や刺激につながっていれば嬉しく思います。

当社は今後も、企業と高校をつなぐ支援に加え、高校や地域の枠を越えた交流機会の創出を通じて、高校部活動の新たな価値創出に取り組んでまいります。

【事業開発本部 本部長 西野 太基】

Bスポンサーズについて

Bスポンサーズは、企業と高校をつなぐスポンサーマッチングサービスです。企業はスポンサーとして参加し、資金提供や交流の場を通じて活動を支援します。高校側は、提供された資金をSportsBank *1を通じて活用し、部活動運営の効率化や活動環境の充実を図ります。これまでに30件を超えるマッチングが成立しており、企業と高校をつなぐ取り組みとして広がりを見せています。

ネオキャリアはこの仕組みを仲介し、企業と高校双方にとって持続可能で価値のある関係構築を支援します。高校生にとっては、企業との早期接点を通じたキャリア教育の機会となり、企業にとっては、将来を担う人材と出会い、関係性を築くきっかけにもなります。

今後もBスポンサーズを通じて、教育と企業をつなぐ新たな社会インフラとしての仕組みづくりを進め、支援の輪を広げていきます。

*1「SportsBank」は、株式会社Asian Bridgeが運営するスポーツ活動支援アプリで、資金管理機能に加え、部活動の管理を効率化し、運営をサポートするツールです。

サービスサイト：https://b-sponsors.com/

お問い合わせ先：contact_bsp@neo-career.co.jp

会社概要

会社名 ：株式会社ネオキャリア

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ：https://www.neo-career.co.jp/