【ぴよりん15周年×東海ウォーカー30周年記念】「TWコラボぴよりん」を期間限定販売

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、名古屋名物スイーツ「ぴよりん」の15周年と、情報誌「東海ウォーカー」の30周年を記念し、「TW（東海ウォーカー）コラボぴよりん」（以下、「TWコラボぴよりん」）を、2026年7月31日（金）～8月2日（日）、8月28日（金）～8月30日（日）の期間限定で販売いたします。

本商品は、夏らしい爽やかなブルーをテーマにした、全身ブルーカラーの限定ぴよりんです。ぴよりん15周年と東海ウォーカー30周年のダブルアニバーサリーを記念した、この夏だけの特別な「TWコラボぴよりん」をぜひお楽しみください。

期間限定商品「TWコラボぴよりん」

ブルーハワイ風味のババロアで全身を爽やかなブルーに仕上げたぴよりんです。中には名古屋コーチン卵を使用したプリンを包み込み、羽やトサカには青色のホワイトチョコレートを使用しました。東海ウォーカーのロゴをプリントしたチョコプレートを添えた、期間限定の特別なぴよりんです。

【テイクアウト】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/199_1_3c7a4748066675d6879b8ac41edf301d.jpg?v=202606151151 ]

【店内飲食】

販売店舗について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/199_2_e60ff746b2330d62d03364331dde3f64.jpg?v=202606151151 ]

ぴよりんshop

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/199_3_d55784e9505c8cc1086074ba171cb90e.jpg?v=202606151151 ]

ぴよりんshopアトリエ店

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/199_4_f05a5d11acf013347c68a6c1cc1d0ea0.jpg?v=202606151151 ]

ぴよりんvillage

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/199_5_5e25ca32a681f6be4413b7c5e7a92fc1.jpg?v=202606151151 ]

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年7月1日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

「ぴよりん」公式 HP・SNS

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/199_6_2cef22b0633982d3b74e3c1b3873953e.jpg?v=202606151151 ]

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。