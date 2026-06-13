Instagramフォローで「プロの技術」動画をプレゼント！

一般社団法人メディカルエステ協会

一般社団法人メディカルエステ協会（所在地：東京都中央区）は、公式Instagramにてフォロワー限定のプレゼント企画を開始いたしました。

フォロー後、InstagramのDMにキーワード「動画」とコメントを送っていただいた方へ、プロ講師による3分授業動画のリンクを返信DMにてお届けいたします。

本動画では、現場で活躍するエステティシャンが実践する「結果の出る技術」をわかりやすく紹介。

短時間で学べる内容ながら、スクール講座の一部を体験できる貴重な機会です。



公式Instagram： https://www.instagram.com/medicalesthe

ー代表理事・西尾氏よりー

「技術を学ぶ第一歩として、気軽に体験していただける内容です。

美と健康を支える技術を、より多くの方に知っていただければと思います。」

名 称： 一般社団法人メディカルエステ協会

代表理事： 西尾 眞樹子

所 在 地： 東京都中央区銀座（本部）

事業内容： エステティシャン養成、職業訓練校の運営、メディカルエステの普及活動

公式サイト： https://medical-esthe.com/

各学院はこちら

銀座学院 ・〒104-0061 東京都中央区銀座２丁目１２－５ 銀座ＮＦビル 7階

新宿学院 ・〒160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目１２－４ 中啓ビル 5階

横浜学院 ・〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１丁目５－４ 四谷学院第2ビル 8階

名古屋学院 ・〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池２丁目１－６ 4階

大阪梅田学院・〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西１丁目２－１３ サプライズビル 201号室

札幌学院 ・〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西２５丁目１－２ ハートランド円山ビル 5階

岡山学院 ・〒700-0824 岡山市県岡山市北区内山下2丁目2-2 第7小野ビル3F

1979年創立。代表の西尾氏が掲げる「手に職、心に癒し」を理念に、厚生労働大臣認定モデル事業を策定するなど、長年エステティシャン育成を牽引しています。特筆すべきは18年にわたる法務省委託事業の実績です。栃木刑務所での職業訓練を通じ、受刑者の社会復帰を技術面・精神面から支援し続けています。その確かな技術力と一人ひとりに寄り添う教育方針は、美容業界のみならず多方面から厚い信頼を得ています。