クラウドERP「ZAC」、ベトナムでの販売を開始

株式会社オロ

クラウドERP「ZAC」（以下、ZAC）を提供する株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤、以下、オロ）は、さらなるマーケット拡大に向け、ZACの海外展開を強化し、2026年より海外市場での販売を開始いたしました。その第1弾として、ベトナム市場へ参入したことをお知らせいたします。すでに現地において日系企業の現地法人を中心に複数社の受注を獲得しており、現在は初期導入企業での本稼働に向けたプロジェクトが進行しています。今後は現地市場におけるプロダクトマーケットフィット（PMF）の確立を目指しながら、段階的な事業拡大を図ってまいります。

■ベトナム展開の背景と狙い

オロは2013年にベトナム現地法人（oRo Vietnam Co., Ltd. / ホーチミン）を設立しており、CS事業部の開発拠点や、MC事業部の営業拠点として、10年以上にわたり現地の商習慣や業務環境に関する知見を深く蓄積しています。この長年の事業基盤と現地の確かなネットワークを礎に、「ZAC」のベトナム展開を本格始動いたします。

現在のベトナム市場では、急速な経済成長に伴う人件費の高騰や、2026年1月より施行された「新会計通達99号（Circular 99/2025/TT-BTC）」による内部統制の法的義務化など、経営の透明化と業務効率化が重要な経営課題となっています。ZACは、これらの課題を日本基準の品質とベトナム現地のローカライズ対応の両面から解決いたします。

■ベトナム版「ZAC」の強みとサポート体制

ベトナムでの展開にあたり、主要な商習慣に合わせたローカライズ開発をすでに完了しており、ご提案・導入に必要な体制も整えています。

・日・英・越の3言語および多通貨への標準対応

日本語・英語・ベトナム語の3言語表示切り替えに標準対応しており、経営層と現地スタッフの情報の非対称性を解消します。また、ベトナムドン（VND）に加え、USドル（USD）や日本円（JPY）などの複数通貨に対応し、為替差損益の計算なども可能です。

・要件整理から導入支援まで一貫したサポート体制

現地拠点（ホーチミン）には、日本人とベトナム人双方のスタッフが在籍しています。

課題ヒアリング・要件整理などのご提案からERPの導入支援まで、現地の言葉と商習慣を理解したスタッフが直接支援を行う体制を整えており、現地で事業展開する企業に安心してご導入いただけます。

■今後の展望

2026年内は、初期導入企業での成功事例の創出を進めてまいります。あわせて、現地の急速な法改正や規制強化、および企業の規模拡大に伴う高度な管理ニーズの変化にもいち早く適応し、製品のさらなる発展にチャレンジしてまいります。中長期的には、ベトナム市場における事業拡大を加速させ、企業の継続的な成長を支える経営基盤としての普及を目指します。

■クラウドERP「ZAC」について

クラウドERP「ZAC」は損益管理、プロジェクト管理、管理会計、内部統制、決算早期化を実現する統合型の基幹業務システムです。IT・クリエイティブ業、コンサルティング業など、プロジェクト型ビジネスを展開する累計1,100社を超える企業に導入いただいております。

公式サイト：https://www.oro.com/zac/

詳細を見る :https://www.oro.com/zac/

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ

TEL：03-6692-9558 / Mail：zac@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386（直通） / Mail：info@jp.oro.com