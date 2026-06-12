6月13日（土）18:00より「チャンスを掴め！Capcom Creators JP杯 Round 2」が開幕！　特別ルール“トラップカード”が波乱を巻き起こす「スト6」公式イベントを見逃すな！

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総勢約100名のYouTuberが所属する「Capcom Creators JP（CCJP）」による、『ストリートファイター6』公式イベント「チャンスを掴め！Capcom Creators JP杯 Round 2」のYouTube配信枠を公開！

CCJPメンバー12名が4チームに分かれ、優勝と“爪痕を残すこと”をかけて激突します。

さらに、ホロライブ所属・獅白ぼたんさんによる「ししろエキシビションマッチ」も実施！

何が起きるかわからない、波乱必至の一夜をお見逃しなく！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ssKo-4-pKBk ]

チャンネル登録して、開幕に備えよう！

配信前にルールをチェック！

「CCJP杯」は、通常の『ストリートファイター6』対戦に加え、特別ルール“トラップカード“を導入したバラエティ大会です。

実力だけでは乗り切れない、ハプニング連発の対戦が展開！

4チームの出場者やトーナメント表、大会形式に加え、波乱を巻き起こす“トラップカード”の詳細もおさらい！ 大会前に改めてチェックしよう！

「CCJP杯 Round 2」出場4チーム

賞品紹介

優勝チームには、豪華景品を贈呈！

さらに、準優勝・第3位・第4位チームにも、各社様ご提供による多彩なアイテムが勢ぞろい！

また2種類の特別賞も！

◆優勝チーム

「CCJP杯 Round 2」優勝賞品

オンキヨー様 ご提供

・『ストリートファイター6』音声ガイダンス搭載ワイヤレスヘッドホン「ANIMA AOW03」（ジュリモデル／豪鬼モデル）

・B5アクリルパネル

・ヘッドホンポーチ

ANIMAとONKYOのダブルネームにより実現したワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン。コラボレーションモデルは、「ジュリ」と「豪鬼」の全2モデルを展開。各15種類のボイスを音声モードの切り替えでお楽しみいただけます。

HORI様 ご提供

・NOLVA Reactor Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation5

勝利へと導く超新星。ホリのレバーレスコントローラー「NOLVA」が、静音仕様になって新登場。天面のボタンに静音仕様のキースイッチを採用。打鍵音を低減する静音設計。

※キースイッチは、全て取り外し可能となっています。

可夜硝子様 ご提供

・「CCJP杯 Round 2」風砂彫グラス

古き良き浮世絵の精神を現代のガラスに吹き込み、淡墨のぼかしの技法をガラスで昇華させた絵画グラス。3層の彫りを重ねることで従来の2色ガラスだけで、柔らかい階調と奥行きのある質感を描き出すことが可能に。

「CCJP杯 Round 2」第2位～第4位賞品

◆準優勝チーム

steelseries様 ご提供

・キーボード Apex Pro TKL Gen 3 White

・マウス Aerox 3 Wireless Gen 2 Ghost

・マウスパッド QcK Heavy XXL White

Apex Pro TKL Gen 3の高速入力、軽量Aerox 3 Wireless Gen 2の素早いエイム、厚く広いQcK Heavy XXLの安定した操作面で、精密なプレイを実現。

◆第3位チーム

GRAPHT様 ご提供

・ストリートファイター Special Moves Series 茶碗（ストリートファイター6

リュウ／豪鬼） 各1個

・真豪鬼米 ×5袋

イラストレーター・ぺたんさんの描き下ろしアート（豪鬼、リュウ）を使用し、リュウ、豪鬼のアートが映えるように、アートの配置とバランスにこだわった落ち着きのある美濃焼のお茶碗と、宮城産「つきあかり」をオリジナルデザインの真空パッケージで包装した「真豪鬼米」のセットです。

◆第4位チーム

湖池屋様 ご提供

・「ストリートファイタープレイヤーズチップス（カード2枚付き）」＆スナック詰め合わせ 各1箱 ×３

『ストリートファイター6』で活躍するプレイヤーをデザインしたカードがセットとなったポテトチップス。各選手の応援と集める楽しさと併せてお楽しみください。

GRAPHT様 ご提供

・「がんばれジュリちゃん」豪鬼ニャン マスコットキーホルダー

「がんばれジュリちゃん」から、ルークの変なTシャツ「豪鬼ニャン」をマスコットキーホルダーに再現！ マスコット化にあたり、背面の髪の毛のまとめ方も豪鬼とおそろいになるようにしています。

・ストリートファイター Special Moves Series 魔身セット（ストリートファイター6 ジェイミー）

イラストレーター・ぺたんさんの描き下ろしアート（ジェイミー）を使用した、美濃焼の徳利（とっくり）と盃（さかずき）です。「終劇」の文字やエフェクトには雲母金を用いて華やかに仕上げました。

「CCJP杯 Round 2」爪痕を残したで賞 賞品

◆爪痕を残したで賞

味の素株式会社様 ご提供

冷凍食品「たんぱく質が摂れるシリーズ」

・たんぱく豚肉焼売 1kg

・たんぱく鶏もも唐揚げ 1kg

・たんぱく豚肉餃子 1kg

「たんぱく質が摂れるシリーズ」はたんぱく質が豊富な冷凍食品です。100gあたりのたんぱく質量は餃子：17.0g、焼売：16.9g、唐揚げ：17.3gで、食事でおいしくたんぱく質を摂ることができます。

「爪痕を残したで賞」トロフィー

新規トラップカード ビジュアルタオル一式（非売品）

◆獅白ぼたん賞

「CCJP杯 Round 2」獅白ぼたん賞 賞品

ホロライブ所属 獅白ぼたん様 ご提供

・獅白杯-オフライン- Tシャツ3種セット（獅白ぼたん＆リリーver、ベガver、C.ヴァイパーver）

・獅白杯-オフライン- ミニアクリルジオラマ

獅白ぼたんと『ストリートファイター6』のキャラクターが描かれたコラボTシャツとアクリルスタンドです。

視聴者プレゼント ハッシュタグキャンペーン

大会を見ながら参加できる、視聴者参加型のハッシュタグキャンペーンを実施！

「#CCJP杯Round2」を投稿して、一緒に大会を盛り上げよう！ 豪華賞品が当たるチャンスをお見逃しなく！

「CCJP杯 Round 2」当日視聴キャンペーン 賞品「CCJP杯 Round 2」ししろエキシビション視聴者プレゼント 賞品

【賞品】

・オンキヨー様 ご提供

『ストリートファイター6』音声ガイダンス搭載ワイヤレスヘッドホン「ANIMA AOW03」ジュリモデル＆ヘッドホンポーチ＆B5アクリルパネルセット 1名様

・steelseries様 ご提供

キーボード Apex Pro TKL Gen 3 White 1名様

・HORI様ご提供

NOLVA Reactor Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation5 1名様



・ホロライブ所属 獅白ぼたん様 ご提供

獅白杯-オフライン- 各種グッズ 計4名様※

※「獅白杯-オフライン- 各種グッズ」は大会中の「ししろエキシビションマッチ」にて獅白ぼたんさんがCCJPメンバーに勝利すると追加されます

【応募方法】

ステップ１：ストリートファイター / STREET FIGHTER Xアカウント（@StreetFighterJA)とストリートファイター６ 広報部Xアカウント(@SF6_PR)をフォロー

ステップ２：６月13日(土)17:00～23:59までにハッシュタグ「＃CCJP杯Round2」を付けてポスト。または、ハッシュタグをつけてキャンペーンポストを引用リポスト。

※賞品はお選びいただけません。

※画像はイメージです。賞品は予告なく変更となる可能性がございます。

◆キャンペーン詳細はこちらから

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260605/ccjpcup2-cp/

イベント概要

■イベント名：チャンスを掴め！Capcom Creators JP杯 Round 2

■開催日時：2026年6月13日（土）18:00開始予定

■配信場所：Capcom Channel

https://www.youtube.com/watch?v=ssKo-4-pKBk

■出場者：CCJPメンバー12名

■ゲスト：

ホロライブ所属 獅白ぼたん

『ストリートファイター6』プロデューサー 松本脩平

『ストリートファイター6』ディレクター 中山貴之

■MC：アール

■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/contents/ccjpcup2/ja-jp/

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