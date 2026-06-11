大阪府河内長野市とさとふる、南花台中央公園に多世代交流を生み出す「にぎわい施設」整備のため寄付受け付けを開始

株式会社さとふる

大阪府河内長野市とふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふるクラウドファンディング(https://www.satofull.jp/projects/top.php)」にて、「南花台中央公園にぎわい施設プロジェクト」の寄付受け付けを2026年6月11日より開始します。

詳細は事業ページ(https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=720)をご参照ください。

■イメージ

「さとふるクラウドファンディング」は、ふるさと納税の仕組みを活用して、寄付金の使途に応じた事業を立ち上げ寄付を募る、クラウドファンディング型ふるさと納税サイトです。寄付者は「さとふるクラウドファンディング」上で具体的な寄付金の使途から寄付先を選択できるほか、自治体への応援メッセージの投稿や集まった寄付金額を随時確認することもできます。

■事業概要

事業名：南花台中央公園にぎわい施設プロジェクト

目標寄付額：10,000,000円

受付期間：2026年6月11日～2027年3月31日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=720

※ 受付期間や募集金額は、変更の可能性があります。

■大阪府河内長野市 西野修平市長からのメッセージ

ニュータウンのど真ん中に “セントラルパーク”?

河内長野市では少子高齢化が進むニュータウンの再生に向け、自動運転や遠隔診療、デジタル回覧板など、全国に先駆けたさまざまなチャレンジを行っています。

そして、その拠点となる南花台では、戦後初となるUR団地の集約化により新たに生まれた敷地に “セントラルパーク” とも言える都市公園を整備中です。

施設内には大阪・関西万博で話題となった “2億円トイレ” の設計者・米澤隆氏デザイン監修による「にぎわい施設」を建設します。

米澤隆×梓設計による “ここにしかない” 公園づくりをコンプリートするためには、全国の皆さまからのお力が必要です!

このチャレンジに対するご支援を心よりお待ちしております。

■株式会社さとふると株式会社CAMPFIREの取り組みについて

株式会社さとふると「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」を運営する株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真）は、業務提携を結んでいます。両サイトにてふるさと納税制度を活用した自治体のクラウドファンディングプロジェクトへの寄付受け付けを行っているほか、自治体へ事業の企画アドバイスや記事の制作支援を協力して実施しています。本事業は「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」からも寄付申込みが可能です。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて地域の生産者や自治体に寄り添いながら、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

■株式会社CAMPFIREについて

株式会社CAMPFIREは、あらゆるファイナンスニーズに応えるべく、“資金調達の民主化”をミッションに、個人やクリエイター、企業、NPO、大学、地方自治体など、さまざまな挑戦を後押ししています。1人でも・1円でも多くお金がなめらかに流通する世界を目指して、CAMPFIRE経済圏をつくっています。詳細はこちら(https://camp-fire.jp/)をご覧ください。

以上

●この報道発表資料に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

●この報道発表資料に記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。