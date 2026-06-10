Minecraftの人ならざる幻想的な旅人のスキンパック『トラベラーズ』がマーケットプレイスに登場

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、世界的に人気のサンドボックス型ものづくりゲーム『Minecraft』のゲーム内ストアであるマーケットプレイス（https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/creator/impress(https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/creator/impress)）にて、『トラベラーズ（Travelers）』の販売を開始いたしました。

当社は、2018年1月より日本国内の法人として初めて『Official Minecraft Partner』となり、日本国内のクリエイターの作品をマーケットプレイスにて多数販売しています。今回販売を開始した『トラベラーズ』は、Japan Crafters Unionのプロデュースのもと、個性豊かなキャラクター造形を得意とするクリエイターチーム『Melina（メリーナ）』の作品です。

本作は、あらゆる場所を放浪する幻想的な旅人たちをテーマにした、全12体収録のスキンパックです。「人間ではない存在」をコンセプトに、大きな目や非対称なデザインなど、あえて人間要素を排除した神秘的なオーラを纏うビジュアルが特徴です。フードやベルトといった、旅の装具を入念に描き込むことで、人ならざる者の怪しげな魅力と旅情のリアリティを融合させています。砂漠や深海、星空、そして時間さえも放浪する、周囲の環境に適応したユニークな旅人の姿は、プレイヤーを神秘に満ちた未知なる冒険の旅へ誘います。

＜作品紹介ページ＞

https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/pdp?id=61139ade-86da-401c-a5f5-f897e494ede4

＜販売価格＞

310マインコイン

※「マインコイン」はMinecraft マーケットプレイスでの購入に使用する、ゲーム内通貨です。

※価格は予告なく変更される場合があります。

砂漠の旅人

長く旅をしていれば、命の危険も伴う。そしてそれは自然の脅威だけにとどまらない。

彼がなぜ剣を抜いたのか、誰に剣を向けているのか、旅はいくつもの選択と出会いで構成される。

そして「会うべきでない人」もそれに含まれるのだ。

星の旅人

人類が長い時間をかけて手に入れた宇宙の知識は、彼からすれば常識の一つに過ぎず、

その知識は人類なら思いつかない方法で手に入れたものかもしれない。

ボイジャー2号のように、彼の旅もまた終わりを知らない。

しかし宇宙を旅するとは、いったい時速何kmで移動しているのだろう。

時間の旅人

まさにタイムトラベラー。有史以前から遥か未来まで、

人類の選択と後悔の、そのすべての歴史を見ることができる。

その目的は歴史の改変ではない。世界が下した選択の意味を知ることだ。

放浪の旅人

彼にとっての旅は、移動でもなく気分転換でもなく癒しでもなく、生き方そのものだ。

風と縁にすべてを任せるやり方は自由と孤独を受け入れる、

成熟した精神の持ち主にしか成し得ない。

深海の旅人

深海には、我々が想像もしなかった生き物が生息することもある。

彼は地上ではなく海を選んだ。

言葉の通じない者たちしか棲まない海で得られるものは、きっと地上で得るものの

何倍も理解不能で、神秘的で、ある意味恐ろしいものかもしれない。

【Minecraft クリエイターチーム『Melina（メリーナ）』について】

Minecraftが大好きなクリエイター「モスラ」によるソロプロジェクト。建築もスキンもジャンルを問わず、“作りたいから作る”を原動力に、自由な発想で作品を制作するクリエイターチームです。

【Japan Crafters Unionについて】

【日本のMinecraftを世界へ】Japan Crafters Union(https://crafters-union.jp/)は、Minecraftゲーム内のストアにワールドやスキンパックを出品する、プロマインクラフターたちが集まるコミュニティです。日本のマインクラフターたちの技術力や発想を全世界に展開し、日本のクラフター文化を多くの人に伝え、海外からも注目されています。

インプレスでは今後も継続して新たなクリエイターへの支援を進め、出品コンテンツ数を増加し、国内の様々なMinecraft クリエイターの優れたコンテンツを、日本だけではなく世界中のユーザーに届けてまいります。