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「第65回 2026年ジャパンパッケージングコンペティション」にて『GiDORAX ゴキブリ用』と『おすだけノーマット台紙レス』がW受賞！
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、商品化し販売されたパッケージの優秀性を競う「第65回2026年ジャパンパッケージングコンペティション」（主催：一般社団法人日本印刷産業連合会）にて、『GiDORAX ゴキブリ用』が一般社団法人日本印刷産業連合会会長賞、『おすだけノーマット台紙レス』が薬品部門賞を受賞しました。
（写真左から）『GiDORAX ゴキブリ用』をデザインしたチャネル戦略事業本部 小尾真理子
『おすだけノーマット台紙レス』をデザインしたチャネル戦略事業本部 石田あゆみ
（写真左から）『GiDORAX ゴキブリ用』をデザインしたチャネル戦略事業本部 小尾真理子
【「ジャパンパッケージングコンペティション」について】
1962年より開催されているジャパンパッケージングコンペティション（JPC）展は、時代のニーズを先取りするコマーシャルパッケージ（商品包装）の優秀さを競うコンペティションとして長い歴史を誇っています。商品化されたパッケージを広く募集し、それらを総合的・多角的に評価して、優秀作品を顕彰します。また、受賞作品の公開展示を通じて情報提供を行い、今後のパッケージデザイン開発に寄与しています。
ジャパンパッケージングコンペティション公式URL：https://www.kimurakikaku.jp/jpc-home
【受賞内容】
『GiDORAX ゴキブリ用』一般社団法人日本印刷産業連合会会長賞
＜選評＞
EC専売のゴキブリ駆除スプレー。ゴキブリのイラストを排除しつつも、グロス感ある飛び散るインクのデザインが効き目を直感的に伝えてくる。生活との調和を図るのが難しいカテゴリーと拝察するが、置き場所の迷いも緩めてくれそうだ。また、エアゾール缶では珍しくシュリンクを採用し、ザラザラ加工で滑りにくく持ちやすい。デザインと機能の両面で、虫が苦手な人でも使いやすいパッケージを実現している。
『おすだけノーマット台紙レス』薬品部門賞
＜選評＞
従来の紙台紙を廃止し、ブリスターも使用せず、包材を大幅に削減した。その面積減少分を補う形で「使用上の注意」や特長などの説明は貼付ラベルを開いて確認できる仕組みとなっている。殺虫剤らしからぬインテリアになじむシンプルな色合いやデザインが実に新しい。
【製品概要】
製品名：GiDORAX ゴキブリ用
分類：防除用医薬部外品
販売名：アース虫ケアSYY1
内容量：480mL
有効成分：イミプロトリン1.48w/v%（プラルとして2.96w/v%）（原液量108mL）
効果・効能：ゴキブリの駆除
特長：オンライン限定『GiDORAX（ギドラクス）』ブランドのゴキブリ用スプレー。薬剤量を従来品（※1）の3倍配合。少ない噴射でゴキブリを速効ノックダウンし逃がさず駆除します。機能性と映えるデザインを両立した製品です。
製品名：おすだけノーマット台紙レス
分類：防除用医薬部外品
販売名：アース殺虫エアゾールFJ1
内容量：41.7mL
有効成分：トランスフルトリン 1.68g/本
効果・効能：蚊成虫及びハエ成虫の駆除
特長：1日1プッシュ（※2）で200日分使える低刺激・無香料の蚊とり。壁や床に付着した薬剤が再浮遊するWの効果で、速く長く蚊を駆除します。台紙レスやバイオマスインクを採用した環境配慮型の限定デザインです。
※1：ゴキジェットJJとの比較
※2：4.5〜8 畳あたり、1プッシュで約 12 時間蚊に効く
1962年より開催されているジャパンパッケージングコンペティション（JPC）展は、時代のニーズを先取りするコマーシャルパッケージ（商品包装）の優秀さを競うコンペティションとして長い歴史を誇っています。商品化されたパッケージを広く募集し、それらを総合的・多角的に評価して、優秀作品を顕彰します。また、受賞作品の公開展示を通じて情報提供を行い、今後のパッケージデザイン開発に寄与しています。
ジャパンパッケージングコンペティション公式URL：https://www.kimurakikaku.jp/jpc-home
【受賞内容】
『GiDORAX ゴキブリ用』一般社団法人日本印刷産業連合会会長賞
＜選評＞
EC専売のゴキブリ駆除スプレー。ゴキブリのイラストを排除しつつも、グロス感ある飛び散るインクのデザインが効き目を直感的に伝えてくる。生活との調和を図るのが難しいカテゴリーと拝察するが、置き場所の迷いも緩めてくれそうだ。また、エアゾール缶では珍しくシュリンクを採用し、ザラザラ加工で滑りにくく持ちやすい。デザインと機能の両面で、虫が苦手な人でも使いやすいパッケージを実現している。
『おすだけノーマット台紙レス』薬品部門賞
＜選評＞
従来の紙台紙を廃止し、ブリスターも使用せず、包材を大幅に削減した。その面積減少分を補う形で「使用上の注意」や特長などの説明は貼付ラベルを開いて確認できる仕組みとなっている。殺虫剤らしからぬインテリアになじむシンプルな色合いやデザインが実に新しい。
【製品概要】
製品名：GiDORAX ゴキブリ用
分類：防除用医薬部外品
販売名：アース虫ケアSYY1
内容量：480mL
有効成分：イミプロトリン1.48w/v%（プラルとして2.96w/v%）（原液量108mL）
効果・効能：ゴキブリの駆除
特長：オンライン限定『GiDORAX（ギドラクス）』ブランドのゴキブリ用スプレー。薬剤量を従来品（※1）の3倍配合。少ない噴射でゴキブリを速効ノックダウンし逃がさず駆除します。機能性と映えるデザインを両立した製品です。
製品名：おすだけノーマット台紙レス
分類：防除用医薬部外品
販売名：アース殺虫エアゾールFJ1
内容量：41.7mL
有効成分：トランスフルトリン 1.68g/本
効果・効能：蚊成虫及びハエ成虫の駆除
特長：1日1プッシュ（※2）で200日分使える低刺激・無香料の蚊とり。壁や床に付着した薬剤が再浮遊するWの効果で、速く長く蚊を駆除します。台紙レスやバイオマスインクを採用した環境配慮型の限定デザインです。
※1：ゴキジェットJJとの比較
※2：4.5〜8 畳あたり、1プッシュで約 12 時間蚊に効く