株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：神奈川県横浜市中区／メインブランド名：キレイ・デ・ラボ）は、2011年の誕生以来多くの方にご愛用いただいているプラセンタサプリメント「キレイ・デ・プラセンタ」を、エクソソーム配合の新仕様へリニューアルいたします。

本リニューアルでは、北海道産サラブレッド由来の馬プラセンタ、ラエンネック製法、ナノ化設計といった従来のこだわりはそのままに、1gあたり2,180億個のエクソソームを新たに配合。価格は据え置きのまま、「キレイ・デ・プラセンタ エクソソーム」として新仕様へリニューアルいたします。 長年お届けしてきたプラセンタサプリを、これまで以上に毎日の美と健康に寄り添うインナーケアサプリメントとして進化させました。

長く愛されている商品だからこそ、今の時代に合わせたインナーケアへ

年齢を重ねる中で少しずつ変化する、肌やからだのコンディション。 だからこそ、毎日続けるインナーケアには、その時々の自分に寄り添ってくれるような存在であることが大切だと考えています。 「キレイ・デ・プラセンタ」は、毎日の美容と健康を支える商品として、長くご愛用いただいてきたサプリメントです。今回のリニューアルでは、これまで大切にしてきた品質設計を受け継ぎながら、内側からのコンディションに着目した、より現代的なインナーケアへとアップデートしました。 また、長く続けていただく商品だからこそ、これまでご愛用いただいているお客様にも無理なく取り入れていただける形を大切にしています。

2011年の誕生から、エクソソーム配合へ。改良を重ねてきた「キレイ・デ・プラセンタ」

「キレイ・デ・プラセンタ」は、2011年の誕生以来、原料や製法、配合成分を見直しながら、少しずつ進化を重ねてきました。

| 年 | 内容 | |---|---| | 2011年 | 「キレイ・デ・プラセンタ」誕生 | | 2013年 | 成分の特性に配慮したラエンネック製法を採用 | | 2019年 | サイタイエキス・羊膜エキスを追加 | | 2022年 | 成分をより取り入れやすくするため、ナノ化設計へ | | 2026年（今回） | エクソソームを新たに配合し、「キレイ・デ・プラセンタ エクソソーム」へリニューアル |

今回のリニューアルは、これまで積み重ねてきた品質へのこだわりを受け継ぎながら、毎日のインナーケアをさらに前向きに続けていただくための進化です。

リニューアルのポイント

1. エクソソームを新たに配合

新仕様では、1gあたり2,180億個のエクソソームを新たに配合しました。 従来のプラセンタサプリメントに新たな成分を加えることで、内側からのコンディションに着目したインナーケアへと進化します。

2. 価格は従来品から据え置き

エクソソームを新たに配合しながらも、価格は従来品から据え置きといたします。 これまでご愛用いただいているお客様にも、無理なく新仕様の商品を続けていただけるよう配慮しました。

3. 新仕様の商品として順次お届けを開始

リニューアル後の商品は、すでに新仕様としてお届けを開始しています。 定期購入中のお客様にも、順次新仕様の商品をお届けしています。

「キレイ・デ・プラセンタ エクソソーム」の商品特長

エクソソーム配合へと進化した「キレイ・デ・プラセンタ エクソソーム」には、これまで大切にしてきたこだわりもそのまま受け継がれています。

1. 北海道産サラブレッド由来の馬プラセンタを1粒あたり220mg配合

毎日取り入れるものだからこそ、原料の品質にこだわり、北海道産サラブレッド由来の馬プラセンタを使用しています。 馬プラセンタを1粒あたり220g配合するのに加えて、羊膜エキス・臍帯エキスも配合。 毎日の美容と健康を内側から支えるインナーケアとして、取り入れやすい設計にしました。

2. ラエンネック製法とナノ化設計

大切な成分をそのまま活かすため、成分の特性に配慮したラエンネック製法を採用。 さらに、成分をより取り入れやすくするため、成分をナノレベルまで微粒子化するナノ化設計を取り入れています。

3. 1日1粒で、毎日の習慣に取り入れやすい

サプリメントは、毎日無理なく続けられることも大切です。 本商品は、1日1粒を目安に取り入れられる30粒入り。 忙しい毎日の中でも負担になりにくく、朝やおやすみ前など、ライフスタイルに合わせて続けやすい設計です。

4. 1粒ずつ個包装だから、新鮮に保ちやすく持ち運びにも便利

1粒ずつアルミパウチに個包装にすることで、箱の開封後も新鮮さを保ちやすい仕様です。 外出先や旅行先にも持ち運びやすく、習慣化を助けます。

5. 極小カプセル・におい対策にも配慮

薬などを飲み込むのが苦手な方にも飲みやすいよう、極小カプセルを採用。 さらに、プラセンタ特有のにおいにも配慮し、においが漏れにくいバンドシールを使用しています。

6. 国内GMP認定工場で製造

原料の受け入れから製造・出荷まで、一定の品質管理基準に基づいて管理される国内GMP認定工場で製造。 成分や配合だけでなく、製造工程にも配慮した商品づくりを行っています。

創業の原点にあるプラセンタへの想い

「キレイ・デ・プラセンタ」は、株式会社ウエルネス・ラボの原点ともいえる商品です。 当社代表取締役の能代は、創業前、化粧品メーカーに勤務していました。体調を崩して入院した経験をきっかけに、外側からのケアだけでなく、美容や健康のために内側からのケアも取り入れたいと考えるようになります。 さまざまな成分や商品を調べる中でたどり着いたのが、プラセンタです。 しかし当時は、今ほどプラセンタが一般的に知られておらず、商品数も限られていました。原料の種類や産地、含有量、製造方法まで調べても、「これだ」と思える商品にはなかなか出会えない。 そこで、「理想のプラセンタがないなら、自分で作ればいい」という想いから、株式会社ウエルネス・ラボの立ち上げに至りました。 商品づくりにあたっては、原料メーカーや製造工場、牧場などへ自ら足を運び、品質管理や製造体制を確認。 飲みやすいカプセルサイズや、プラセンタ特有のニオイへの配慮など、毎日続けやすい商品であることにもこだわり抜きました。

「自分自身が本当に欲しいと思えるものを、お客様にも届けたい」

その想いは、2011年の誕生から現在まで変わらず、今回のリニューアルにも受け継がれています。

商品概要

商品名：キレイ・デ・プラセンタ エクソソーム 内容量：30粒（摂取目安：1日1粒） 価格： 通常価格：7,800円 定期コース初回限定価格：2,980円 定期コース2回目以降：7,020円 ※全て税込・送料込 ※1世帯につき1セット限り ※回数縛りなし。ご解約は次回発送日の10営業日前までにお電話にて承ります 販売チャネル： 公式オンラインストア：https://kireidelab.com/product/kireide-nanoplacenta/ 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/kireidelab/10000001/ Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/747C685F-E461-475E-8EB7-E3A9A724C2EE Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kireidelab/placenta-7800.html

キレイ・デ・ラボについて

キレイ・デ・ラボは、年齢や日々の変化に寄り添うサプリメント・スキンケアを展開するブランドです。 年齢を重ねる中で、肌やからだ、気持ちの変化を感じることは、誰にでもあります。 そうした変化を前向きに受け止めながら、その時々の自分に合う選択肢を届けられるように。 サプリメントによるインナーケアと、スキンケアによる外側からのケアを通して、毎日の美しさと健やかさを支える商品づくりを続けています。 いつまでも、今の自分が好き。 誰もがそう思える未来を目指して、これからも誠実な商品づくりを続けてまいります。

メディア関係者様へ

キレイ・デ・プラセンタ エクソソームに関する取材や商品提供のご相談を承っております。 商品や成分に関する情報提供のほか、コメント依頼もご相談ください。 美容・ライフスタイル企画の一例としてお役立ていただけましたら幸いです。

会社概要

■メインブランド Kirei de Lab（キレイ・デ・ラボ）

女性の「キレイ」と「健康」を応援するブランド。プラセンタやエクオール、ゲニステインなどのサプリを中心に、ケア商品も取り扱っています。 URL：https://kireidelab.com/

■運営会社

会社名：株式会社ウエルネス・ラボ

代表者：代表取締役 能代維英 所在地：〒231-0015 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル 3F 事業内容： - 1.コマース事業（化粧品・健康食品等の販売） - 2.メディア事業（動画情報サイトの制作・運営） - 3.海外事業（化粧品・健康食品等、海外での販売） - 4.OEM事業（化粧品・健康食品等、OEMの受託） - 5.原料販売事業（化粧品（アンセム・バイオサイエンス社総代理店）・健康食品原料の販売（株式会社ホルス正規代理店）） - 6.エステサロン等の企画運営 設立：2011年7月 資本金：1,000万円 URL：https://wellnesslab.co.jp/

■公式SNS

X：https://x.com/kireidelab Instagram：https://www.instagram.com/kireidelab_official/ TikTok：https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp