近畿大学文芸学部（大阪府東大阪市）芸術学科造形芸術専攻教授 安起瑩（アンキヨン）ゼミは、令和8年（2026年）6月11日（木）～6月14日（日）に韓国・釜山広域市で開催される国際デザインイベント「BUSAN DESIGN FESTIVAL 2026」において、財団法人釜山デザイン振興院（Design Council Busan）から日本の大学で初めて正式招待を受け、会場内の近畿大学展示ブースにて学生作品17点を展示します。 【本件のポイント】 ●日本の大学として初めて招待を受け、「BUSAN DESIGN FESTIVAL 2026」に参加・出展 ●「JAPAN」をテーマに制作したポスター作品など、学生作品17点を近畿大学ブースで展示 ●海外での作品展示と国際交流を通じ、学生が国際的なデザイン動向を体験的に学ぶ機会を創出 【本件の内容】 近畿大学文芸学部安ゼミでは、これまで日韓大学間の国際交流活動を継続的に展開し、展覧会やワークショップなどを通じて交流を深めてきました。こうした活動実績が評価され、このたび財団法人釜山デザイン振興院（Design Council Busan）（釜山広域市）より、「BUSAN DESIGN FESTIVAL 2026」への参加招待を日本の大学として初めて本学が受けました。 「BUSAN DESIGN FESTIVAL」は、デザイン文化都市として発展を続ける韓国・釜山で開催される国際的なデザイン専門展示会です。国内外のデザインブランド、企業、デザイナー、大学などが参加し、多彩なデザインコンテンツを紹介するとともに、交流を通じて最新のデザイントレンドの発信とデザイン産業の競争力強化を目指しています。主催者からは、本学の参加を契機に、日本との交流拡大を図るとともに、教育分野における国際交流やデザインネットワークの強化が期待されています。 展示作品は、本ゼミの3年生が授業課題として制作した「JAPAN」をテーマとするポスター作品及び4年生が産学連携デザイン課題として制作した計17点です。学生たちは、韓国・台湾をはじめとする海外大学の学生作品や国際的なデザイン動向を意識しながら制作に取り組みました。海外での作品展示および国際交流の経験を通じて、グローバルなデザイントレンドを体験的に学び、実践的なデザイン教育につなげることを目指します。 【開催概要】 イベント名 ：「BUSAN DESIGN FESTIVAL 2026」 日時 ：令和8年（2026年）6月11日（木）～6月14日（日）10：30～18：00 ※14日（日）は17：00まで 場所 ：BEXCO（ベクスコ）第2展示場（韓国釜山広域市海雲台区APEC路55） 対象 ：一般の方（入場有料） 第2次前売券：9,000ウォン、当日券：12,000ウォン 小学生・中学生・高校生・大学生・障がいのある方：8,000ウォン 内容 ：会場内の近畿大学ブースにて、学生（17名）が制作した課題作品17点の展示 お問合せ ：近畿大学文芸学部学生センター TEL（06）4307-3061 BUSAN DESIGN FESTIVAL 2026 について https://busan.designfestival.co.kr/fairContents.do?FAIRMENU_IDX=12299&hl=ENG 【関連リンク】 文芸学部 芸術学科 教授 安起瑩（アンキヨン） https://www.kindai.ac.jp/meikan/1111-an-kiyoung.html コトやモノのブランド価値向上を目的としたPRデザインおよび商品デザインを行っています。 また、実学教育の特性を活かし、学生参加型の産学連携研究を通じたデザイン提案にも取り組んでいます。 文芸学部 https://www.kindai.ac.jp/lit-art-cul/