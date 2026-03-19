PortfolioReview¡¡OPEN CALL | BIOME Kobe¥Ð¥¤¥ªー¥à
OPEN CALL¡¡PortfolioReview with Tatsuro Kiuchi¡Êillustration focus¡Ë
2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡¡BIOME Kobe ¤Î¸æ±Æ¤Ø¤Îrelocation¡õreopening¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£³ÁÍî¤È¤·¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²è²È¤Ç¤¢¤ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ëÌÚÆâÃ£Ï¯»á¡£ÃÓ°æ¸Í½á¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡Ø²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤ä½Å¾¾À¶¡Ø¤¤è¤·¤³¡Ù¤ÎÁõ²è¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÊ¬¤«¤ê¤Î¤«¤¿¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Î´ØÀ¾½é¤È¤Ê¤ë¸ÄÅ¸¡ÖNeighborhood Park¡×¤ÎÉÕ¿ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½éÆü16:30¤è¤ê»öÁ°¿½¹þ¤Ë¤è¤ê»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤ÊTINY ROUND TABLE¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
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¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¡§2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:30-https://www.biomekobe.com/may2026eventsA Tiny Around Table¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡¡¡¡16:35 ～ Âè°ìÉô¡ÖA Lantern of Rights¡×¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ë¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡¢Ë¡Ì³¼ÂÌ³¤Î´ðËÜÅÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÐÌî ¾Í»Ò¡Ê¸æÆ²¶ÚË¡Î§»öÌ³½ê¥Ñー¥È¥Êー¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë¡¡¡¡¡¡17:20 ～ ÂèÆóÉô¡ÖIn My Making¡×¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ©ºîÇØ·Ê¤ÈºîÉÊ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¶¦Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡±üÂ¼ ¾´°ì¡ÊÆüËÜ²è²È¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡ÅÔÃÛ ¤Þ¤æÈþ¡Ê²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Â¤·Áºî²È¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡ÌÚÆâ Ã£Ï¯¡Ê²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë 17:50 ～ Âè»°Éô¡ÖPortfolio Review with Tatsuro Kiuchi¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÄÅ¸¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌÚÆâ Ã£Ï¯»á¤Ë¤è¤ë¡¢Êç½¸¤Ë¤è¤ë»²²Ã¼Ô¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Þ¤¿¤ÏºîÉÊ¤Î¥ì¥Ó¥åー
⚫︎´ÑÍ÷¿½¹þ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹´ÑÍ÷¤Î´õË¾¼Ô¤Ø¡ö¸ÄÅ¸¤Î´ÑÍ÷¤Ï10:00－16:00¤Î´Ö¡¢¼«Í³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¼¡¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¡£https://biomekobe-store.square.site/product/5-9-16-30-tiny-round-table-/LIMMJRKZ2NQ3FE77LST2MEEJ?cs=true&cst=custom• ¡¡¡¡Æü»þ¡Ã2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:20-19:00¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æþ¾ì¤Ï16:15¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£• ¡¡¡¡²ñ¾ì¡ÃBIOME ¸æ±Æ¿·¥¹¥Úー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©658-0047¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¸æ±Æ2ÃúÌÜ6ÈÖ11¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BIOME¸æ±ÆAlcove 1³¬• ¡¡¡¡»²²ÃÈñ¡Ã1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë • ¡¡¡¡Äê°÷¡Ã20Ì¾°ÊÆâ¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·ー¡¦ÅöÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï100%
⚫︎Âè»°Éô¤Î¡ÖPortfolio Review with Tatsuro Kiuchi¡×¤Ç¥ì¥Ó¥åー¤ò¸øÊç¤·¤¿¤¤Êý¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡£https://www.biomekobe.com/portfolioreviewopencallPortfolioReview´õË¾¼Ô¤Ø• Æü»þ¡Ã2026Ç¯5·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:20-19:00¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¸¹ç»þ´Ö¤Ï¸åÆü³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£• ²ñ¾ì¡ÃBIOME ¸æ±Æ¿·¥¹¥Úー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©658-0047¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¸æ±Æ2ÃúÌÜ6ÈÖ11¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BIOME¸æ±ÆAlcove 1³¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡• ·Á¼°¡Ã¾¯¿Í¿ô¡¦ÂÐÏÃ·Á¼°¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥ì¥Ó¥åー• »²²ÃÈñ¡Ã3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß• Äê°÷¡Ã¼ã´³Ì¾¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÁª¹Í¡Ë• È÷¹Í¡ÃÌÚÆâÃ£Ï¯»á¤Î¥ì¥Ó¥åーÈÏ°Ï¤Ï¼ç¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤ï¤ëµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ー ±þÊç¹àÌÜ1. ´ðËÜ¾ðÊó• ¤ªÌ¾Á°¡ÊËÜÌ¾¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡Ë• ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹• ÅöÆü¤Î¤´Ï¢ÍíÀè2. ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª• ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªURL ¤Þ¤¿¤Ï PDF• ÂåÉ½ºîÉÊ1ÅÀ¡¢¤ª¤è¤Ó»²¹ÍºîÉÊ1ÅÀ• ¼ç¤Êµ»Ë¡¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë3. ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë• ¸½ºß¤Î³èÆ°¤äÇØ·Ê¡Ê100-150»úÄøÅÙ¡Ë• À©ºî´Ä¶¡ÊÎã¡§¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¿²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡¿³ØÀ¸¤Ê¤É¡Ë4. ±þÊçÍýÍ³• ±þÊç¤·¤¿ÍýÍ³¡Ê100-200»úÄøÅÙ¡Ë• ¥ì¥Ó¥åー¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤¤ÅÀ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÊý¸þÀ¡¢¸«¤»Êý¡¢¹½À®¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¡Ë5. ÅöÆü¤Î»ý»²Êª¡ÊÇ¤°Õ¡Ë• ¸¶²è¡¿¥×¥ê¥ó¥È¤Ê¤É6. Æ±°Õ»ö¹à
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