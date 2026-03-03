K-BALLET TOKYO プリンシパル 岩井優花が令和7年度(第76回)芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞
熊川哲也が総監督を務めるK-BALLET TOKYOのプリンシパル岩井優花が、このたび令和7年度(第76回)芸術選奨文部科学大臣新人賞(舞踊部門)を受賞いたしました。芸術選奨文部科学大臣新人賞は、日本の芸術界において顕著な成果を挙げ、将来を嘱望される芸術家に贈られる栄誉ある賞です。
岩井優花
【受賞理由】
令和6年末にプリンシパルへ昇進し、同7年においては古典全幕やガラ公演において八面六臂の活躍を見せた。
『白鳥の湖』ではオデット／オディール、『ドン・キホーテ』では快活な町娘キトリと夢幻的な森の女王という、性格の異なる大役をいずれも見事に務め上げた。
高度な技術と豊かな音楽性を融合させ、役に命を吹き込む表現力は、ドラマティックな熊川版バレエの表現者として大きな成果を挙げ、今後も更なる飛躍が期待される。
「ドン・キホーテ」(C)K-BALLET TOKYO
「白鳥の湖」(C)K-BALLET TOKYO
■紹介
岩井 優花(いわい ゆか)
プリンシパル
岩手県生まれ。4歳よりバレエを始める。
2014年ジョフリー・バレエ トレイニープログラムに所属。
2015年同校スタジオカンパニー入団。
2017年ジョフリー・バレエ入団。
2021年4月Kバレエ カンパニー(現Kバレエ トウキョウ)にソリストとして入団。
2022年9月ファースト・ソリスト、2023年11月プリンシパル・ソリストを経て、2024年12月プリンシパルに昇格。
岩井優花が主演を務める、日本初制作『パリの炎』が5月開幕！
さらなる飛躍が期待される、岩井優花が主演を務める『パリの炎』は5月より東京・大阪で上演！
本作が日本で制作されるのは史上初！受賞理由にも挙げられている岩井の高度なテクニックと役に魂を吹き込む表現力を存分に生かせるジャンヌ役。ぜひご期待ください。
＜新ビジュアル＞ジャンヌ：岩井優花 フィリップ：山本雅也(C)Yumiko Inoue
ドラマや舞台などマルチに活躍する、K-BALLET TOKYOの芸術監督 宮尾俊太郎が演出を手掛けた18世紀フランス革命の希望と絶望、そして狂気が交錯する物語。
時はルイ16世とマリー・アントワネットの治世末期。王政から共和制へと激しく移り変わる歴史の奔流の中で、マルセイユ義勇軍がパリへと進軍し、革命の勝利を掴み取るまでのドラマが展開されます。革命のエネルギーが渦巻く民衆の群舞シーンをはじめ、華麗なパ・ド・ドゥや民族舞踊など、Kバレエならではの超絶技巧が随所に散りばめられた本作。またオリジナルキャラクターとして若き日のナポレオンが活躍するなど、バレエファンならずとも興味深い要素が満載です。革命の熱気が炸裂する、魂を震わせるステージをぜひ劇場で。
＼海外で活躍する豪華ゲスト出演決定／
◇ 菅井円加(ボストン・バレエ プリンシパル)
◇ ドミトリー・スミレフスキー(ボリショイ・バレエ プリンシパル)
■キャスト
ジャンヌ ： 菅井円加(ボストン・バレエ プリンシパル)
岩井優花/日高世菜/長尾美音
フィリップ ： ドミトリー・スミレフスキー(ボリショイ・バレエ プリンシパル)
山本雅也/山田博貴
ナポレオン ： 栗原 柊/高橋真之/山田博貴
ジェローム ： 石橋奨也/武井隼人/田中大智
アデリーヌ ： 長尾美音/島村 彩/原 美咲
ボルガル侯爵： 堀内將平/ニコライ・ヴィユウジャーニン
【総監督】熊川哲也
熊川哲也(C)Makoto Nakamori
【芸術監督】宮尾俊太郎
宮尾俊太郎
■ダンサー
菅井円加(C)Shizen Kazama
岩井優花
日高世菜
長尾美音
ドミトリー・スミレフスキー
山本雅也
山田博貴
(菅井円加/岩井優花/日高世菜/長尾美音/ドミトリー・スミレフスキー/山本雅也/山田博貴)
※日高の高ははしごだか
管弦楽：シアター オーケストラ トウキョウ
■公演概要■
Daiwa House PRESENTS
熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026
『パリの炎』
【日／会場】
＜東京公演＞
2026年5月23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日)・6月5日(金)～7日(日)・13日(土)・14日(日)
Bunkamuraオーチャードホール
＜大阪公演＞
2026年5月26日(火)・27日(水) フェスティバルホール
【チケット料金(税込)】
〔東京〕S席19,000円／A席15,000円／B席11,000円／C席9,000円／
A親子席19,000円／学生券5,000円／Kプラチナシート 23,000円
※A親子席…大人1名+こども1名(5歳以上小学6年生以下)／A席エリア
※Kプラチナシート…主演ダンサー直筆サイン入りフォトカード付。
1階席、販売座席の最前1～3列目。
〔大阪〕SS席22,500円／S席18,500円／A席13,500円／B席8,500円／学生券5,000円
BOX席25,000円／バルコニーBOX(2席セット)：S席37,000円・A席27,000円
※学生券…中学生以上25歳以下／当日学生証を提示の上引き換え／席位置未定
【チケット販売(東京公演)】
TBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場
ほか
【お問い合わせ】
〔東京〕チケットスペース ： 03-3234-9999
〔大阪〕キョードーインフォメーション： 0570-200-888
公式HP ： https://www.k-ballet.co.jp/performance/2026flamesofparis.html
主催 ： TBS
特別協賛 ： 大和ハウス工業株式会社
協賛 ： 株式会社ヤマノホールディングス／LOVECHROME
協力 ： Bunkamura(東京公演)／フェスティバルホール(大阪公演)
制作 ： K-BALLET／TBS
公式ウェブサイト： https://www.k-ballet.co.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/k_ballet_tokyo_official/
X ： https://x.com/kballetofficial
Facebook ： https://www.facebook.com/kballet.tokyo/