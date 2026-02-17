長岡技術科学大学(以下、長岡技大)と東京電力ホールディングス株式会社(以下、東京電力HD)が共同で技術開発したバイオを活用した浄化システムを、新潟県の「にいがた防災ステーション」による産学官連携の支援を受け、ユニトライク株式会社(本社：新潟県新潟市、代表取締役：村上 秀樹)が製品化し社会実装に至ったプロセスが評価され、内閣府が主催する「第8回日本オープンイノベーション大賞」において、選考委員会特別賞を受賞いたしました。





表彰式は、2026年2月9日(月)に虎ノ門ヒルズフォーラム(東京都)にて執り行われました。





受賞者集合写真

全体集合写真





■選考委員会特別賞 受賞内容

産学官連携による防災研究「ウォーターチェンジャー(R)」の社会実装プロセス

～能登半島地震被災地で活躍した新潟県企業から生まれたトイレカー「リバイオ」の誕生～





本取り組みは、長岡技大と東京電力HDが開発した水再生処理技術「ウォーターチェンジャー(R)」を基盤としています。当社はこの技術を用い、新潟県『防災産業クラスター形成事業』の支援を受けて水切れを起こさない手洗い装置『バイオランドリー』を製品化しました。そして能登半島地震の断水地域や避難所において衛生的な手洗い環境の提供・生活用水の確保に大きく貢献しました。





さらに、トイレカーを提供していた株式会社ニットクと共同で、この技術を搭載した自己完結型トイレカー「リバイオ」を開発・商品化いたしました。









■受賞のポイント

・地域連携のモデルケース：

長岡技大を中心に、新潟県内の企業、自治体が「オール新潟」で連携し、地道な活動を継続したこと。





・迅速な社会実装：

研究成果を速やかに製品化し、能登半島地震という実際の災害現場での課題解決に直結させたこと。









■受賞者(共同受賞)

1. 村上 秀樹(ユニトライク株式会社 代表取締役)

2. 渡利 高大(長岡技術科学大学 環境社会基盤系 准教授)

3. 吉澤 厚文(東京電力ホールディングス株式会社 フェロー／長岡技大 客員教授)

4. Nur Adlin Binti Abu Bakar(AQVANA株式会社 CEO／長岡技大 助教)

5. 荒井 和孝(株式会社ニットク 取締役)









■代表取締役 村上 秀樹 のコメント

「この度は、栄誉ある日本オープンイノベーション大賞をいただき、身の引き締まる思いです。長岡技術科学大学様をはじめとする産学官の強力なパートナーシップがあったからこそ、当社のモノづくりが被災地の皆様の役に立つ形へと結実しました。水や防災という世界共通の課題に対し、今後も新潟から革新的なソリューションを発信し続けてまいります。」









■自己完結型トイレカー「リバイオ」製品概要

「リバイオ」は、手洗い排水をバイオの力で浄化して再利用する「循環型」のシステムを搭載しており、給排水インフラが寸断された災害時でも長期間の使用が可能です。





・販売価格：980万円～(税別)

※車両の種類、オプション構成等により価格は増減します。





＜主な特長＞

・節水型 ：手洗い水の浄化循環システムにより、給排水作業の手間が軽減、

今まで手洗い用に確保してあった水をトイレ用に回すことで

トイレの使用回数が約20％アップ。

・衛生的 ：従来の仮設トイレ特有の臭気や不快感を抑えた、快適な個室空間を提供。

・機動力 ：普通免許で運転可能。軽トラックサイズで、迅速に被災地へ急行可能。





トイレカーリバイオ

リバイオの仕組み





https://unique-office.com/category1/re-baio/









■会社概要

会社名 ： ユニトライク株式会社

所在地 ： 新潟県新潟市西区寺尾台2-4-46 寺尾シティ7号

代表者 ： 村上 秀樹

設立 ： 2004年2月

資本金 ： 500万円

事業内容： 環境改善商品の企画・販売・レンタル

URL ： https://unique-office.com/