¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡¡¡Ø¡û¡û¤ò¥É¥ó¥¤ÇÇã¤¤¤¬¤Á¤ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¤À!Ä´ºº¡Ù
2025Ç¯¤Ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ø½ÐÅ¹¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Çä¾å¹â¤ÏÇ¯´Ö1.4Ãû±ß¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖMEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¹âÃÎÅ¹¤ò¤â¤Ã¤Æ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¾¦ÉÊÉ¾²Á¤ä°Õ¸«¤ò½ñ¤¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹¤â11·î¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖMEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×Åù¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È»ö¶È±¿±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÆÃÄê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÇ¯´Ö¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡Ø¡û¡û¤ò¥É¥ó¥¤ÇÇã¤¤¤¬¤Á¤ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¤À!Ä´ºº¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¸©¤Ç¤³¤ì¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© °Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¸©Ì±À¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤Î¡Ø¡û¡û¤ò¥É¥ó¥¤ÇÇã¤¤¤¬¤Á¤ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¤À!Ä´ºº¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½ÐÅ¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬¡È¡û¡û¤È¤¤¤¨¤Ð¥É¥ó¥¡É¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÆÀ°Õ¤Ê¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼10ÉôÌç¤òÁª½Ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¤è¤¯¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¸©¤Ç¤³¤ì¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡É¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ø¼°¤Î¡Ömajica¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¾¦ÉÊÉ¾²Á¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼µ¡Ç½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹¡×¤Ç¤Î½ñ¤¹þ¤ß·¹¸þ¤ä¡¢Çä¾å¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤ËÅö¼ÒÆÈ¼«¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»»½ÐÊýË¡¡§³Æ¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÇä¤ê¾å¤²¿ôÎÌ¡ÊÌÈÀÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï½ü³°¡Ë¤òÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë»»½Ð¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¿Í¸ý¤ò¡¢Çä¤ê¾å¤²¿ôÎÌ¡ÊÅ¹ÊÞ½êºßÃÏ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¹ç»»¡Ë¤Ç³ä¤ê¡¢»»½Ð¡£½¸·×´ü´Ö¤Ï2024Ç¯10·î1Æü¡Á2025Ç¯9·î30Æü¤Î1Ç¯´Ö¡£
¢£¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼10Áª
¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º
¡¡ÃÂÀ¸Æü¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢Ëº¿·Ç¯²ñ¤Ê¤É¤Îµ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç»È¤¨¤ëÁõ¾þÉÊ¤ä»¨²ß¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÅÔÌ±¤Î21¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤âÁ´¹ñÇä¾å¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á6Å¹ÊÞ¤¬ÅÔÆâÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÊÌ¤Ç¤Ï¾å°Ì3ÅÔÉÜ¸©¤È¤â¤ËÈÎÇä¿ô1°Ì¤Ï¡¢É÷Á¥¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ø¥ê¥¦¥à´Ì¡¢2°Ì¤Ï·ì¤Î¤ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤Î¼çÌò¡×¥¿¥¹¥¤¬ÈÎÇä¿ô¾å°Ì¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²Æì¸©¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ÈÍÑ¤Î³¨¤Î¶ñ³Æ¼ï¤¬¾å°Ì10¾¦ÉÊÃæ4¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Åìµþ¤äÂçºå¤Ç¤Ï¡¢¡ÊÃÂÀ¸Æü¤ä¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤Ê¤É¤Î¡Ë¼çÌò¤ò¤¿¤Æ¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢²Æì¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î³§¤Ç½¸¤Þ¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ÍýÈþÍÆ²ÈÅÅ
¡¡¼ç¤ËÃËÀ¸þ¤±¤Î¥Ð¥ê¥«¥ó¤ä¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¼ç¤Ë½÷À¸þ¤±¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÊÉ¡ÌÓ¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸²ÈÅÅ¤Ê¤É¾¦ÉÊ¤â²Á³ÊÂÓ¤âÉý¹¤¯ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸©Ì±¤Î17¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÍýÈþÍÆ²ÈÅÅ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¥È¥Ã¥×5¤ËÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î3¸©¤¬Æþ¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¾å°Ì3¸©¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸²ÈÅÅ¤È¡¢24Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¾ðÇ®²Á³Ê¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÏ¢Æ°¥¤¥ä¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£²Æì¸©¤Ï¤ªÆÀ¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Î´é¤Î»ºÌÓ¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä¡¢¥Ð¥ê¥«¥ó¤¬¾å°Ì¤Ë¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¤Ç¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ç¤Ï¤ªÆÀ´¶¤¢¤ë²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢°¦ÃÎ¡¦»°½Å¤Ç¤Ï¹â²Á³Ê¤Ç¤âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó´ØÏ¢
¡¡¶áÇ¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¤ä·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¤â2024Ç¯¤è¤ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¼«ÈÎµ¡¤òÆ³Æþ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸©Ì±¤Î6.5¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¸©Ì±¤Î¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹½ñ¤¹þ¤ß¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢Àè¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°¦ÃÎ¸©Ì±¤Î¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤Ï°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä¡¢Ì£¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÈÌ£¡É¤Ï¡¢¾å°Ì3¸©¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥³¥¢¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È·Ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤ÁÝ½üÍÑÀöºÞ
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤É¬¼ûÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀöºÞ¡£°áÎà¡¦¿©´ï¡¦ÍáÁå¡¦¥È¥¤¥ì¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Åö¼ÒÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢³¤³°¤ÎÄÁ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¼ï¡¹¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸©Ì±¤Î0.9¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÁÝ½üÍÑÀöºÞ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¡¢¸©Ì±Á´°÷¤¬¹ØÆþ·Ð¸³¤¢¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç·×»»¾å¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ë¡£Â¾¸©¤Ç¤â¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹âÉÑÅÙ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤«¤é5°Ì¤Þ¤Ç¤Î³Æ¸©¤Î¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹½ñ¤¹þ¤ß¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡È°Â¤¤¡¦ÂçÍÆÎÌ¡¦¥³¥¹¥Ñ¡É¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¯À¼¤¬Â¿¤¯¡¢²Æì¸©¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡È¤¤¤¤¹á¤ê¡¦¤â¤Ã¤È¹á¤ê¤¬Íß¤·¤¤¡É¤Ê¤É¤Î¡¢¹á¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´°Õ¸«¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤ËÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²Æì¤Ï¥«¥Ó¼è¤ê¾¦ÉÊ¤¬2°Ì¤ÎÀÄ¿¹¤ËÈæ¤Ù2ÇÜ¶á¤¯Çä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹â²¹Â¿¼¾¤ÊÃÏ°èÆÃÀ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹
¡¡ÆüËÜ¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤ê¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÎ¹¹Ô»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¡¢¼Â¤ÏÅö¼Ò¤¬¹â¤¤»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸©Ì±¤Î45¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÅÔÉÜ¸©¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë²Æì¡¦Åìµþ¤Ï3°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢²Æì¡¦Åìµþ¤È¤â¤ËÂç·¿¥µ¥¤¥º¤Î¾¦ÉÊ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ê10¾¦ÉÊÃæ7¾¦ÉÊ¤¬L¥µ¥¤¥º°Ê¾å¡Ë¡¢Ä¹´ü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î¾ÅÔ¸©¤È¤â¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤ÎË¬¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÎ¹¤Ë½Ð¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¦¹á¿å
¡¡¶áÇ¯¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¹á¿å»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤â¼ê¤´¤í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸©Ì±¤Î25¿Í¤Ë1¿Í¤¬¹á¿å¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤âÃÏ°è¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê5ÅÔ¸©¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢²Æì¤Ç¤ÏÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖDUBYENOTE ¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¡×¤¬¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤áÈÎÇä¿ôÎÌ¤Î¾å°Ì10¾¦ÉÊÃæ7¾¦ÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡ÖDUBYENOTE ¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È 250ml #02¡×¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï250ml¤Ç879±ß¡ÊÀÇ¹þ¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¤È¡¢¹â¥³¥¹¥Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¡¢·²ÇÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄã¡ÁÃæ²Á³ÊÂÓ¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
§¹ÈÀ¸Õª´ØÏ¢
¡¡¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÎPB¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÈÀ¸Õª¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© 2022Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¹ÈÀ¸Õª¤»¤ó¡×¤ÏÎß·×270Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÈÀ¸Õª¡û¡û¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä»¼è¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸©Ì±¤Î55¿Í¤Ë1¿Í¤¬Åö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ÈÀ¸Õª¡û¡û¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¡Á4°Ì¤ÏËÌÎ¦¡¦¹Ã¿®±Û¤Î3¸©¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä»¼è¸©Ì±¤Ë°ìÈÖ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹¾å¤Ç¡È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡É¤Ê¤É½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¹ÈÀ¸Õª¤»¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤âÊ£¿ô¸«¤é¤ì¡¢¹ÈÀ¸Õª°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÌÎ¦¡¦¹Ã¿®±Û¤Î3¸©¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤±¤ë¹ÈÀ¸Õª¡×¤È¡Ö¹ÈÀ¸Õª¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ç¡¢3°Ì¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¡û¡û¤Ë¤«¤±¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡É¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸Êó¹ð¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»Ý¤Î¤´°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¡¢¹ÈÀ¸Õª¤Ø¤ÎÇ®¤¤´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨ÍÎ¼ò
¡¡ÍÎ¼ò¤Ï¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¼òÎà¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÇä¾å¹â¤ÇÌó3³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ç¤â6¡ó¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¢¨¤³¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÍÎ¼ò¤ò¡Ö¡Ê¥Ó¡¼¥ë¤È¥ï¥¤¥ó¤ò½ü¤¯¡ËÀ¾ÍÎÍ³Íè¤Î¤ª¼ò¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³Íü¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸©Ì±¤Î7¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÍÎ¼ò¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¡Á5°Ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶Ïº¹¤È¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È»³Íü¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¾å°Ì10¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á7¾¦ÉÊ¤¬¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¥¦¥¤¥¹¥¡¼¾øÎ±½ê¤â¤¢¤ê¡¢À¸»ºÎÌ¡¦¾ÃÈñÎÌ¤¬¤È¤â¤ËÂ¿¤¤¸©¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Î²Æì¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¾å°Ì10¾¦ÉÊÃæ5¾¦ÉÊ¤Ë¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¥Õ¥¡¥¤¥°¥ê¥ó¥°¢¨¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£²Æì¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î°û¤ß²ñÊ¸²½¤âº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿µ¡²ñ¤Î¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ò¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¸©¤Î¾¦ÉÊ¥È¥Ã¥×10¤Ë1¾¦ÉÊ¤º¤Ä¥Æ¥¡¼¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¥Õ¥¡¥¤¥°¥ê¥ó¥°¤Ï2017Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô15¡Á20ÅÙ¤È¥ê¥¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¡È±Ç¤¨¤ë¡É¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤«¤é¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¡È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤È¤·¤Æ¼ã¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Î¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©ÊÐ°¦¤á¤·
¡¡¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î75ÅÀ¤è¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î120ÅÀ¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2023Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÊÐ°¦¤á¤·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÈé¤À¤±¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°¤Î¥³¥³¤À¤±¡×¤Ê¤É¤ÎÊÐ°¦¿´°î¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÀ¸Õª¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä»¼è¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸©Ì±¤Î12¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÊÐ°¦¤á¤·¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ë¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÅ¹ÊÞ¡ÊÄ»¼èËÜÅ¹¡¢MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÊÆ»ÒÅ¹¡Ë¤¬2Å¹ÊÞ¤·¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä»¼è¸©¤Ï³¤¤È»³¡¢Î¾Êý¤Î¹¬¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÍ¥¤·¤¤Ì£¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢»É·ã¤¬¶¯¤¯Ç»¤¤Ì£¤¬Â¿¤¤ÊÐ°¦¤á¤·¤¬¡¢µÕ¤Ë¿·Á¯¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¾å°Ì3¸©¤È¤â¤ËÇä¾å1°Ì¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤À¤¯Å®¤ìÅ·ÄÅÈÓ¡×¡¢2°Ì¤ÏÄ»¼è¸©¤¬¡Ö¤³¤í¤â¤¬¼çÌò¤Î¥Á¥¥ó¥«¥ÄÊÛÅö¡×¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¤¬¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¥£¾ÆÄ»¥´¥í¤Ã¤ÈÐ§¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ª¾Æ¤°ò
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÇ¯´Ö17²¯±ß°Ê¾åÈÎÇä¤¹¤ë¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¾Æ¤°ò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¤Åß¤Î»þ´ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Æ¾ì¤Ç¤â¡ÖÎä¤ä¤·¾Æ¤°ò¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÅö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸©Ì±¤Î3.2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾Æ¤°ò¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì5¸©¤ò¤ß¤ë¤ÈËÌ¤«¤éÆî¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÇÊÐ¤ê¤Ê¤¯Çä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡È´¨¤¤»þ¡¦ÃÏ°è¤Î¿©¤ÙÊª¡É¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤òÊ¤¤·¡¢°Õ³°¡Ê¡©¡Ë¤Ë¤â²Æì¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È´Å¤¤¡É¡ÈÌª¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¡È¤Í¤Ã¤È¤ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡É¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡È°¦¸¤¤Ë¤â¾®¤µ¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÎäÅà¤·¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¤¢¤²¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¡ª 2°Ì¤Ë¤ÏÄ»¼è¤¬¶Ïº¹¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±ÍÍ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡ÈÅö¤¿¤ê¤Ï¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¡É¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËÅö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î²þÁ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨²þÁ±¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥³¥Á¥é¢Í https://shop.donki.com/voice/cms/article/detail/2
¢£¤Þ¤È¤á
¡¡³Æ10ÉôÌç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢6ÉôÌç¤Ç²Æì¸©¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â2°Ì¤ËÇÜ¤Îº¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¸©¤Ë¤Ï2012Ç¯11·î¤ÎMEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æµ¹ÌîÏÑÅ¹¤Ç½é½ÐÅ¹¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸½ºß9Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶áÇ¯¤ÏË¬¤ì¤ë³¤³°Î¹¹ÔµÒ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¡ÊÀÅ²¬¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©¡Ë¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë80Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢³ÆÉôÌç1°Ì¤«¤é5°Ì¤Þ¤Ç¤ò5ÅÀ¤«¤é1ÅÀ¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ
https://www.donki.com/
¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹
https://www.majica-net.com/majivoice/
¾ðÇ®²Á³Ê
https://www.donki.com/j-kakaku/
