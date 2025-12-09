MED ITALY株式会社(所在地：東京都港区、代表：近藤 晋一郎)は、2025年11月30日に、イタリアの首都ローマで、イタリアの医学部に通う留学生を中心とした「現地交流会」を開催したことをお知らせします。





参加者の集合写真





■現地交流会

イタリア医学部予備校では、日本からの留学生の学生コミュニティを提供するため、イタリアの医学部に通う学生向けの現地交流会を2025年11月30日(日)に開催しました。1年生以外にも、2年生以上の学生、当校の外国人チューターなども含め、合計で43名が参加されました。

イベントの後半では、恒例のビンゴ大会も行われ、とても盛り上がりを見せていました。

イタリア医学部予備校は今後も、「日本人学生コミュニティの提供」をはじめとし、学生が現地で安心して学び続けるための支援も実施していきます。





ビンゴ大会の景品授与の様子

交流会の様子





■イタリア医学部予備校のサービス

当校では、イタリア医学部受験を志す日本の学生に向けて、最新の大学情報はもちろん、合格者の実体験や現地の街の治安、生活のしやすさなどの事情を総合して、志望校選びや入試対策、留学手続き、現地での渡航後のサポートを実施しております。無料の個別相談会も随時実施しております。「直接話を聞いてみたい」という方はお気軽にお申し込みください。

今後も「イタリア医学部予備校」は、海外の医学部進学に関心を持つ学生や保護者の皆さまに対して、確かな情報と具体的な進学支援を提供し続けてまいります。









■会社概要

会社名 : MED ITALY株式会社

代表者 ： 代表取締役 近藤晋一郎

所在地 ： 東京都港区芝公園3丁目4-30 32芝公園ビル7階

事業内容 ： イタリア医学部予備校 運営

公式HP ： https://www.kondomeditaly.com/

公式ブログ： https://kondomeditaly.com/blog/

YouTube ： https://www.youtube.com/@meditaly-japan