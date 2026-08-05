健康パンの専門家直伝！小麦・卵・乳不使用の「ココアねじりパン」
健康パンの専門家 むらまつ さきさんが、油・小麦・卵・乳・大豆・チョコ不使用 ココアねじりパンの動画を公開した。動画では、アレルギー特定原材料などを避けつつ、ポリ袋を活用して洗い物を極力減らした画期的なパン作りを紹介している。
調理はボウルやヘラを使わず、ポリ袋ひとつで完結する。
出来上がった生地は綿棒で四角く伸ばし、ココアパウダーと代謝されない砂糖「エリスリトール」を広げる。「ダイエット中の方にもおすすめ！」と、健康への配慮も欠かさない。生地を半分に折りたたんで伸ばした後、9等分にカットして塩を少々振る。それぞれの中央に切り込みを入れてねじり、くるくると巻きつけてかわいらしい形に成形していく。35度で10分発酵させた後、仕上げに砂糖を振りかけ、200度に予熱したオーブンで20分焼き上げる。
焼き上がったココアねじりパンは、外はサクッと、中はふんわりとした仕上がり。アレルギーを持つ方やダイエット中の方も罪悪感なく楽しめるこのレシピを、休日のおやつや朝食に試してみてはいかがだろうか。
調理はボウルやヘラを使わず、ポリ袋ひとつで完結する。
出来上がった生地は綿棒で四角く伸ばし、ココアパウダーと代謝されない砂糖「エリスリトール」を広げる。「ダイエット中の方にもおすすめ！」と、健康への配慮も欠かさない。生地を半分に折りたたんで伸ばした後、9等分にカットして塩を少々振る。それぞれの中央に切り込みを入れてねじり、くるくると巻きつけてかわいらしい形に成形していく。35度で10分発酵させた後、仕上げに砂糖を振りかけ、200度に予熱したオーブンで20分焼き上げる。
焼き上がったココアねじりパンは、外はサクッと、中はふんわりとした仕上がり。アレルギーを持つ方やダイエット中の方も罪悪感なく楽しめるこのレシピを、休日のおやつや朝食に試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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