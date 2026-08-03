歌手・GACKT（53）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、“超過酷”な大河ドラマの撮影について語る場面があった。

「大河ドラマ」の話題になると、GACKTは「戦国武将の甲冑をつけるじゃない。服帯も締めて、足の武具をつけて、腕もつけて、胸当てもつけて、兜もつけてって、全部やるじゃん。撮影用なんだけど12キロあるんだよ。もう腰は痛くなるし、背中は痛いし、肩は重いし…」と吐露。

「大河ドラマって（撮影期間が）長いわけよ。半年ぐらい、ずーっと毎日撮影してるんだよ。戦場とかはNHKのスタジオの中で撮影することもあるんだけど、基本はロケなんだよ。長野とかね、山梨とかね。そういうところでロケをしていくわけ。しかも朝から晩までなんだよ。ずっと武具をつけっぱなしなんだよ」

また「一番困るのは、重いってこと以上に、トイレに行けないこと。トイレに行こうと思ったら、着付けを担当してくれるチームの人たちに外してもらって、またつけてもらわなきゃいけない。つけるのも時間がかかるし、外すのも時間がかかるわけ。そうなると、なるべくトイレに行かないようにしようと思って、ドリンクも飲まなくなるわけよ。夏とかだと超きついと思うよ。本当に、やってられないレベルできつい」と語っていた。