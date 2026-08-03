「頻尿」は“膀胱がん”のサイン？女性が知るべき3つの初期症状【医師監修】

膀胱がんは男性に多い疾患として知られていますが、女性にとっても決して他人事ではありません。特に50代以降は発症リスクが高まる傾向があります。喫煙や化学物質への曝露（ばくろ）、繰り返す膀胱炎症状など、女性が注意すべきリスク要因について整理し、日常生活を見直すきっかけにしていただければ幸いです。

監修医師：

村上 知彦（薬院ひ尿器科医院）

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科

膀胱がんが女性に起こりやすい背景とリスク要因

膀胱がんは一般的に男性に多い疾患として知られていますが、女性であっても発症するリスクを十分に持っています。このセクションでは、女性における膀胱がんの発生状況のリアルな現状と、注意すべきリスク要因について詳しく解説します。

男女差がある膀胱がんの発生率

膀胱がんは、おしっこを溜める臓器である膀胱の内側（粘膜）から発生する、泌尿器系のがんの中でも発生頻度が高い代表的な疾患です。国立がん研究センターのがん統計データによると、日本国内における男性の罹患率（りかんりつ：新たにがんと診断される割合）は女性の約3～4倍と圧倒的に高く、男性に多いがんと言えます。しかし、これは「女性は膀胱がんにならない」という意味ではありません。

女性における膀胱がんの年間発症数は、男性ほど多くはないものの決して珍しい病気ではありません。特に50代以降の加齢に伴って発症リスクが高まる傾向があります。さらに、女性は男性に比べて尿道が短く（約3～4cm）、解剖学的に尿路感染症を起こしやすい構造をしています。そのため、初期症状である「血尿」や「排尿時の不快感」が現れても、「いつもの慢性的な膀胱炎だろう」と自己判断して市販薬などで済ませてしまい、発見が遅れて進行がんの状態で診断されるケースが多いという女性特有の注意点があります。

膀胱がんの発生率に大きな男女差が生じる主な背景には、かつて喫煙率の差や、工場等で発がん性化学物質を取り扱う「職業曝露（ばくろ：有害物質に身体が晒されること）」機会の差が大きく影響していたと考えられています。しかし近年では、女性の社会進出や雇用の拡大に伴い、化学物質を取り扱う職種に就く女性も増えており、リスク要因を持つ女性の割合が増加傾向にあります。

女性が持つ膀胱がんのリスク要因

膀胱がんの発症に深く関与する主なリスク要因には、性別にかかわらず共通して当てはまる重要項目が存在します。

最も大きながん発生因子として世界的に証明されているのが「喫煙（タバコ）」です。タバコの煙に含まれる多量の発がん性物質（芳香族アミン類など）は、肺から吸収されて血液に入り、最終的に腎臓でろ過されて「尿」の中に濃縮されます。その濃縮された有害物質を含む尿が、排尿されるまでの数時間にわたって膀胱の内側の粘膜に直接触れ続けることで、細胞の遺伝子（DNA）に傷がつき、がん化を引き起こします。女性の喫煙率や受動喫煙の影響も無視できないため、たばこを吸う女性は特に厳重な注意が必要です。

次に挙げられるのが、特定の「化学物質への職場での曝露」です。染料や塗料の製造業、印刷業、化学工場、農薬を扱う作業などで用いられる「芳香族アミン（ベンジジンやβ-ナフチルアミンなど）」と呼ばれる化学物質は、強力な膀胱がんの発がん物質として知られています。こうした環境で働いた経験がある方は、定期的な検診を受けることが極めて重要です。

また、「治りにくい膀胱炎症状」にも注意が必要です。女性は構造的に細菌感染による膀胱炎を経験しやすい特徴があります。一般的な細菌性の膀胱炎が直接がんの原因になるわけではありません。しかし、「薬を飲んでもなかなか治らない」「何度も膀胱炎のような症状（排尿時の痛みや頻尿など）を繰り返す」といった場合、その症状の裏に初期の膀胱がんが隠れていることがあります。「いつもの膀胱炎だろう」と自己判断して放置するのは禁物です。

加えて、「家族歴（かぞくれき：血縁関係のあるご家族の病歴）」についても触れておきます。ごく一部のケースで遺伝的な関与が疑われることもありますが、膀胱がんの発症には、遺伝よりも「喫煙」や「化学物質」といった生活環境の影響がはるかに大きいと考えられています。過度に心配する必要はありませんが、ご親族に膀胱がんを経験された方がいる場合は、ご自身の生活習慣を見直すとともに、定期的な健康診断や尿検査を欠かさず受けるきっかけとして役立ててください。それが早期発見への一番の近道となります。

まとめ

膀胱がんは女性も発症しうる疾患であり、血尿や頻尿などの症状を見逃さないことが早期発見につながります。特に女性は婦人科疾患との混同や受診の遅れが課題とされています。少しでも尿の異常や排尿時の違和感に気づいたら、「恥ずかしい」「一時的なものだろう」と自己判断せず、ためらわずに泌尿器科の受診を検討してください。治療法や費用に関しても、利用できる公的制度を活用しながら、担当医と丁寧に相談することが大切です。

参考文献

国立がん研究センター がん情報サービス「膀胱がん」

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

国立がん研究センター がん情報サービス「がんの統計」

日本年金機構「障害年金」

日本泌尿器科学会「膀胱癌診療ガイドライン」