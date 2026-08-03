『VIVANT』公式アナウンスにネットざわつく「嫌な予感…」「心の準備が必要」
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜 後9：00）の第13話が9日に放送される。放送に先駆けて公開された予告映像では「最大の裏切り者」という意味深なテロップが登場。公式SNSも「次回、リアタイ必須回」と告知しており、ネット上では「今からドキドキ」「嫌な予感がする…」「心の準備が必要ですねなど、さらなる展開を予想する声が相次いでいる。
【写真】「裏切り者!?」”異変”が起きた登場人物
第12話では、テントへの潜入作戦に参加していた別班員5人が同時に何者かに拉致される事態が発生。乃木らは、別班員の情報を流した可能性が高い元公安・新庄（竜星）を追ってタイ・バンコクへ向かった。
現地で新庄の身柄を確保するため、地元警察と強いパイプを持つ別班員が合流することになり、ホテルで待機していた乃木の前に現れたのは、乃木が勤める丸菱商事の専務・長野利彦（小日向文世）だった。新たな人物の登場に、視聴者の間でもさまざまな考察が飛び交った。
さらに第13話の予告映像では、「最大の裏切り者」という文字が表示される。続いて、天才ハッカー“ブルーウォーカー”こと太田梨歩（花岡すみれ）の「特殊なプロトコルを使って国内から別の場所へ侵入」という声が流れ、乃木が「国内!?」「一体、誰なんだ」と反応する場面も収められている。
【写真】「裏切り者!?」”異変”が起きた登場人物
第12話では、テントへの潜入作戦に参加していた別班員5人が同時に何者かに拉致される事態が発生。乃木らは、別班員の情報を流した可能性が高い元公安・新庄（竜星）を追ってタイ・バンコクへ向かった。
さらに第13話の予告映像では、「最大の裏切り者」という文字が表示される。続いて、天才ハッカー“ブルーウォーカー”こと太田梨歩（花岡すみれ）の「特殊なプロトコルを使って国内から別の場所へ侵入」という声が流れ、乃木が「国内!?」「一体、誰なんだ」と反応する場面も収められている。